Letzte Bauphase am Autobahnkreuz A6/A62 beginnt

Am Autobahnkreuz Landstuhl auf der A6 beginnt heute die dritte und letzte Bauphase. Das berichtet die Niederlassung West der Autobahn GmbH. Mit dem Beginn der Bauarbeiten wird die Überleitung von der A62 Richtung Pirmasens auf die A6 Richtung Saarbrücken gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A62, die nach Saarbrücken wollen, werden stattdessen über die A6 in Richtung Mannheim geführt. An der Ausfahrt 13 bei Ramstein-Miesenbach werden sie dann in Richtung Saarbrücken zurückgeleitet. Die Arbeiten am Autobahnkreuz sollen bis Ende November abgeschlossen sein.