per Mail teilen

Die Kreuzung auf der Landstraße 363 bei Landstuhl in Richtung Ramstein wird von Donnerstag bis einschließlich Sonntag voll gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität teilte mit, dass die Straßendecke im Kreuzungsbereich erneuert wird. Die Umleitung führt ab Landstuhl in Richtung Kindsbach und ab Ramstein in Richtung Gewerbegebiet West. Die Gesamtbaukosten betragen rund 90.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis Sonntag beendet sein.