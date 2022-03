Der Hörnchenbergtunnel auf der A62 bei Landstuhl wird ab Dienstagmorgen vorübergehend gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, finden hier zwei Tage lang routinemäßige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten statt. Daher werde der Tunnel am Dienstag, von 7:45 bis 15:30 Uhr, zunächst in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt. Am Mittwoch geschieht gleiches dann in der Gegenrichtung.