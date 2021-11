Gespräche zu Schallschutz für US-Schießplatz geplant

Der Stadtbürgermeister von Landstuhl, Ralf Hersina (SPD), soll mit der US-Armee über einen Schallschutz für den US-Schießplatz in der Stadt reden. Das hat der Stadtrat jetzt entschieden.

Grund war ein Antrag der CDU-Fraktion im Landstuhler Stadtrat. Sie hatte die Gespräche zwischen der Stadt und der US-Armee gefordert. So soll herausgefunden werden, ob es möglich wäre eine Schallschutzanlage für den Schießübungsplatz der Amerikaner in Landstuhl zu bauen. Stadtbürgermeister Hersina plant nach eigenen Angaben zeitnah Kontakt mit der US-Armee aufzunehmen. Zuständig sei wohl eine Abteilung in Grafenwöhr in Bayern. Der US-Schießplatz in Landstuhl sorgt schon seit Jahren für Diskussionen. Immer wieder beschweren sich Anwohner über Schießlärm, der von dem Gelände ausgeht. Auch abends und am Wochenende gibt es dort Übungen. Bisher konnten sich die Beteiligten aber nicht auf eine Lösung einigen.