Gasleitung bei Erdarbeiten beschädigt

In der Landstuhler Innenstadt wurde am Donnerstag während der Erdarbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen eine Gasleitung beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, trat Gas aus, deswegen wurden vorsorglich zwei Wohnhäuser und eine Bäckerei geräumt. Es wurde niemand verletzt. Während des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Landstuhl, des Gefahrstoffzugs des Landkreises Kaiserslautern und der Stadtwerke kam es zu kurzfristigen Verkehrsstörungen im Innenstadtbereich. Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung sind mittlerweile abgeschlossen.