Erleichterung für US-Soldaten

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Degenhardt, hat sich erleichtert über eine neue Regelung der USA gezeigt. Sie erlaubt es US-Soldaten ab sofort wieder in Uniform Restaurants und ähnliche Einrichtungen zu betreten. Dass das zuvor sieben Jahr lang nicht gegangen sei, habe den Gaststätten in der Nähe der Air Base Ramstein und weiteren Militäreinrichtungen in der Westpfalz das Geschäft erschwert, so Degenhardt. Jetzt könnten die US-Soldaten in der Mittagspause endlich wieder in der Umgebung einkehren, ohne sich vorher umziehen zu müssen.