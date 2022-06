Engpass bei Lüftungsanlagen für Schulen

Der Verbandsgemeinderat Landstuhl wird heute über den Lieferengpass der stationären Lüftungsanlagen in Schulen der Verbandsgemeinde informiert. Die Fraktionen treffen sich ab 18:30 Uhr im Rathaus in Landstuhl. Bereits im November und Dezember des vergangenen Jahres hatte die Verbandsgemeinde insgesamt elf Lüftungsanlagen bestellt. Auch die entsprechenden Fördergelder bei Bund und Land sind nach Angaben eines Ratsmitglieds bereits bewilligt worden. Allerdings seien erst zwei der bestellten Anlagen geliefert, die für die Grundschulen in Kindsbach und Bann. Der Grund für die fehlenden neun Lüftungsanlagen wäre ein Lieferengpass, so das Ratsmitglied. In der Sitzung soll außerdem über die Installation von 30 Hochleistungssirenen auf öffentlichen Gebäuden in der Verbandsgemeinde Landstuhl abgestimmt werden. Damit sollen Bürgerinnen und Bürger im Katastrophenfall gewarnt werden.