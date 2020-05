per Mail teilen

Gerade im Sommer ist die Versorgung mit Blutspenden schwierig - in Corona-Zeiten trifft das noch mehr zu. Bei einem Termin in Landstuhl zeigte sich aber: Die Spender kommen trotz Corona.

Auch beim Blutspenden in Landstuhl gilt: Abstand halten. SWR

Ein Dutzend Menschen steht in einer Schlange vor der Stadthalle in Landstuhl – mit Abstand und Mundschutz. Sie alle wollen Blut spenden. In Corona-Zeiten gelten aber auch hier besondere Regeln, sagt Florian Ruwee vom DRK Blutspendedienst: "Wir messen schon im Eingangsbereich bei jedem Fieber. Und jeder wird gefragt, ob er sich gesund fühlt oder Kontakt mit jemandem hatte, der positiv auf Corona getestet wurde."

Beim DRK ist es zu eng

Am Ende des Tages kamen 158 Menschen zum Blutspenden in die Stadthalle Landstuhl. Normalerweise finden die Termine direkt in den Räumen des Roten Kreuzes statt. Dort ist es aber zu eng, der nötige Abstand kann nicht eingehalten werden. Das Blut wird jetzt im großen Zuschauerraum der Stadthalle abgenommen. Dort stehen zwölf Liegen – jeweils mit 1,50 Meter Abstand.

"Alte Hasen" und Neulinge beim Blutspenden

Auf einer dieser Liegen sitzt Harald Lis - er trägt wie alle hier einen Mundschutz. Es ist seine 92. Blutspende, erzählt er. Corona konnte ihn davon nicht abhalten. "Ich fühle mich gesund. Warum sollte ich dann nicht anderen Menschen helfen?"

Auch Jannick Ziemer war gekommen, um Blut zu spenden. SWR

Auffällig ist, sagt das Rote Kreuz, dass viele junge Leute in diesen Corona-Tagen Blut spenden. So wie Jannick Ziemer. Er ist 19 Jahre alt und vermutet: "Das kommt daher, dass sich das Denken in der Gesellschaft verändert hat. Dass die Menschen wieder hilfsbereiter geworden sind."

Bei einem Blutspendetermin geht nichts ohne die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes. Sie helfen, dass alles reibungslos abläuft. Karl-Heinz Potdevin vom Ortsverband Landstuhl sagt, dass es auch in diesen Tagen überhaupt kein Problem war, genügend Helfer zu finden. "Vereine dürfen ja im Moment keine Veranstaltungen abhalten. Da sind die Leute froh, dass sie mal rauskommen."

Florian Ruwee vom Blutspendedienst West (links) und Karl-Heinz Potdewin, Chef des Ortsvereins Landstuhl. SWR

Im Moment werden wieder mehr Blutkonserven benötigt - weil in den Krankenhäusern wieder mehr operiert wird, sagt Florian Ruwee vom Blutspendedienst. Auf Corona wird das Blut übrigens nicht untersucht. "Es ist nicht nachgewiesen, dass Corona über eine Bluttransfusion übertragen werden kann", sagt Ruwee.

Lunchpaket statt Imbiss

Kurz vor dem Ausgang ist dann doch noch etwas anders als vor der Corona-Zeit. Normalerweise gibt es nach dem Blutspenden einen Imbiss - das geht wegen der Corona-Beschränkungen nicht. Dafür gab es in Landstuhl ein Lunchpaket.