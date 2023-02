Hörnchenbergtunnel auf A62 bei Landstuhl gesperrt

per Mail teilen

Pendler in der Westpfalz müssen sich am Dienstag und Mittwoch auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Wegen Wartungsarbeiten ist der Hörnchenbergtunnel auf der A62 gesperrt.

Der Hörnchenbertunnel besteht aus zwei Röhren. Autobahn GmbH / Autobahnmeisterei Landstuhl

Nach Angaben der Autobahn GmbH stehen routinemäßige Wartungsarbeiten an. Diese könnten nur ausgeführt werden, wenn die jeweilige Tunnelröhre komplett gesperrt ist.

Erst Richtung Pirmasens, dann Richtung Trier

Am Dienstag ist die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Pirmasens dran - sie ist von 7.45 Uhr bis 15.45 Uhr nicht befahrbar. Der Verkehr wird über die U20 umgeleitet und ist ausgeschildert.

Am Mittwoch wird die Wartung in der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Trier fortgesetzt. Auch hier ist der Tunnel zwischen 7.45 Uhr und 15.45 gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U7.

Der Hörnchenbergtunnel auf der A62 bei Landstuhl wurde 1991 in Betrieb genommen. Die beiden Röhren sind jeweils rund 500 Meter lang. Im vergangenen Jahr wurde der Tunnel umfassend saniert.