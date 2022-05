per Mail teilen

Die A62 ist heute in Richtung Pirmasens zwischen den Abfahrten Landstuhl-Atzel und Bann gesperrt. Grund sind nach Angaben der Autobahn GmbH Wartungsarbeiten im Hörnchenbergtunnel. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Morgen wird dann in der anderen Tunnelröhre gearbeitet, dann ist die A62 in Fahrtrichtung Trier gesperrt.