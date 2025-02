Landratswahlen in der Westpfalz: Ganster und Guth siegen, Stichwahl in Kusel

per Mail teilen

Zeitgleich zur Bundestagswahl fanden in den Kreisen Kusel, Donnersberg und Südwestpfalz auch Landratswahlen statt. So haben die Menschen gewählt.

Drei Kandidaten hatten sich im Donnersbergkreis um das Amt der Landrätin beziehungsweise des Landrates beworben: die Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb von der SPD, Amtsinhaber Rainer Guth (parteilos, aber unterstützt von CDU und FWG) sowie der parteilose Alexander Raab.

Nach Auszählung der Stimmen steht fest: Rainer Guth bleibt Landrat des Donnersbergkreises. Er kam auf 51,8 Prozent der Stimmen, Rauschkolb auf 31 und Raab auf 17,2 Prozent. "Das Erfolgsrezept ist, immer nah an den Menschen zu sein, zuzuhören, aber auch eine gewisse Entschlossenheit und Innovationskraft zu zeigen", sagte Guth dem SWR.

"Wenn man antritt, will man natürlich auch gewinnen. Aber die Menschen haben anders entschieden. Und so bleibe ich Landtagsabgeordnete und das ist auch ein schöner Job", sagte Jaqueline Rauschkolb. Sehr zufrieden zeigte sich Alexander Raab mit seinem Ergebnis: "Ich habe einen sauberen Wahlkampf geführt und mich auf meine Themen konzentriert."

Rund 56.000 Wählerinnen und Wähler waren rund um den Donnersberg aufgerufen, ihr Kreuzchen zu machen. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,5 Prozent.

Rund 55.600 Menschen waren im Kreis Kusel aufgerufen, eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat zu wählen. Auswahl hatten die Menschen reichlich. Gleich fünf Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich zur Wahl. Da ist auch wenig überraschend, dass die Menschen am 9. März noch einmal ein Kreuzchen setzen müssen.

Denn am Sonntag erreichte kein Kandidat mehr als 50 Prozent. In die Stichwahl haben es Johannes Huber von der CDU und SPD-Kandidat Jürgen Conrad geschafft. Bei der Auszählung gab es in einem Gebiet der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein Probleme, womit das Endergebnis noch eine Weile auf sich warten ließ.

Mittlerweile steht fest, dass Huber bei der Wahl mit 28,2 Prozent der Stimmen vorne liegt, Conrad folgt mit 23,3 Prozent. Knapp geschlagen landete auf Platz drei Alejandra Catalina Monzon (AfD, 22,8 Prozent). Dahinter wiederum folgen Thomas Danneck (Wählergruppe Votum, 14,5 Prozent) und Helge Schwab (Freie Wähler, 11,2 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 81,1 Prozent.

In der Südwestpfalz gibt es dagegen eine neue Landrätin - und das ist die bisherige. Nach Auszählung der 119 Gebiete setzte sich die 48-jährige Susanne Ganster für die CDU mit 56,1 Prozent der Stimmen gegen Peter Spitzer von der SPD durch, der auf 43,9 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 83,1 Prozent.

"Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich so ein tolles Ergebnis bekommen habe", sagte Ganster dem SWR. Das gebe ihr Rückenwind. In Rodalben wurde dann noch auf den Wahlsieg angestoßen.