Ralf Leßmeister bleibt Landrat im Kreis Kaiserslautern

Der Kreis Kaiserslautern

Kreisstadt: Kaiserslautern (Sitz der Kreisverwaltung, aber nicht Teil des Landkreises)

Kaiserslautern (Sitz der Kreisverwaltung, aber nicht Teil des Landkreises) Einwohner: ca. 108.5404

ca. 108.5404 Wahlberechtigte: ca. 81.879

ca. 81.879 Fläche: 639,88 km²

Die letzte Landratswahl im Landkreis Kaiserslautern fand 2017 zusammen mit der Bundestagswahl statt. Bei dieser Wahl traten Ralf Leßmeister (CDU), Martin Müller (SPD) und Ero Zinßmeister (FWG) gegeneinander an. In der Stichwahl am 15. Oktober 2017 setzte sich Leßmeister mit 53,2 Prozent der Stimmen durch und wurde damit neuer Landrat des Kreises Kaiserslautern. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,6 Prozent. Zuvor hatte im ersten Wahlgang am 24. September 2017 keiner der ursprünglich drei Bewerber die erforderliche Mehrheit erreicht. Leßmeister trat sein Amt am 9. Dezember 2017 an.

(Quelle: Kreisverwaltung Kaiserslautern, Stand 2025)