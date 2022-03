Landrat des Donnersbergkreises schreibt offenen Brief an Kanzler Scholz

Der Landrat des Donnersbergkreises, Rainer Guth, hat einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz verfasst. Darin setzt er sich dafür ein, ein Bundes-Pflichtjahr einzuführen.

Rainer Guth (parteilos), Landrat des Donnersbergkreises hat einen offenen Brief an Olaf Scholz verfasst. Donnersbergkreis

Ein solches Bundes-Pflichtjahr könnten Volljährige in allerlei Bereichen absolvieren, schlägt der Donnersberger Landrat Rainer Guth (parteilos) vor. Mit seinem Vorstoß schaltet sich Guth in die Debatte um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ein. Verschiedene Stellen, beispielsweise der Katastrophenschutz in der Region, würden von Menschen profitieren, die einen Dienst bei der Bundeswehr absolviert hätten.

"Sehr viele der heute Aktiven wurden indirekt über die Bundeswehr rekrutiert, zum Beispiel Lkw- und Busführerscheininhaber, Qualifizierte mit Fahrlehrer- und Handwerksausbildung oder über den Ersatzdienst kamen Kranken- und Altenpfleger, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstmitarbeiter."

Als Beispiele, wo die Schulabgänger ihren Pflicht-Dienst absolvieren könnten, nennt der Donnersberger Landrat Guth die Bundeswehr, die Polizei, den Katastrophenschutz, Kliniken, sowie Einrichtungen im Umweltschutz. Dieser verpflichtende Dienst habe mehrere Vorteile: Mit einem Einsatz für die Gesellschaft könnten junge Menschen Erfahrungen sammeln und kämen ihren Talenten auf die Spur, sagt Rainer Guth.

Hälfte der Plätze für Pflichtdienst in Europa

Außerdem schlägt der Landrat des Donnersbergkreises im Zuge des Bundes-Pflichtjahrs ein Austauschprogramm innerhalb Europas vor. Damit könnten jungen Menschen den Dienst auch in anderen Ländern ausführen und Menschen aus dem Ausland ihr Pflichtjahr in Deutschland absolvieren. Deutschland solle bis Europa soweit sei ein einheitliches Angebot zu schaffen, mit gutem Vorbild vorangehen.

"Von den Schulleitungen und Abiturienten erfahre ich von zahlreichen jungen Deutschen, die es für ein oder zwei Jahre auf andere Kontinente zieht, um sich zu orientieren und die eigenen Talente zu entdecken."

In einem Interview mit dem SWR sagte Guth, das Heimatgefühl der jungen Menschen würde durch einen derartigen Auslandsaufenthalt verstärkt werden. Langfristig erhoffe sich der Landrat durch die Einführung eines derartigen Pflichtdienstes, ländliche Regionen wie den Donnersbergkreis, in Hinblick auf Katastrophenschutz, Ehrenamt und weiteren gesellschaftlich relevanten Einrichtungen, zu stärken.

Idee zum Pflichtdienst bereits Angela Merkel vorgestellt

Bereits 2019 habe sich Rainer Guth nach eigenen Angaben mit dem Vorschlag eines Bundes-Pflichtjahrs an die damals amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel gewendet.

Warten auf Reaktion von Bundeskanzler Olaf Scholz

Eine Reaktion der Bundesregierung zu der Idee aus dem Donnersbergkreis steht noch aus. Auch die des Bundeministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ist noch abzuwarten.

Rainer Guth schlägt in seinem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz ein Treffen entweder in Berlin oder im Donnersbergkreis vor, bei dem er seine Idee zum Bundes-Pflichtdienst ausführen könnte.