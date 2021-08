per Mail teilen

Im Landkreis Kaiserslautern gelten seit Montag um 0 Uhr verschärfte Corona-Maßnahmen. Der Inzidenzwert liegt seit Tagen über der kritischen Schwelle von 35.

Seit dem 12. August liegt der Landkreis Kaiserslautern nach Angaben der Kreisverwaltung über einer Corona-Inzidenz von 35. Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz hervor. Unter Einbeziehung der US-Streitkräfte lag der aktuelle Inzidenzwert am Sonntag bei 40,3. Entsprechend muss der Landkreis die Corona-Maßnahmen nun verschärfen.

Veranstaltungen im Landkreis Kaiserslautern stark begrenzt

Demnach sind in geschlossenen Räumen nur noch Veranstaltungen mit maximal 350 Gästen erlaubt. Bei Veranstaltungen im Freien dürfen gemäß der verschärften Corona-Regeln höchstens 500 Menschen dabei sein. Außerdem gilt für alle Schülerinnen und Schüler nun wieder eine Maskenpflicht im Unterricht. Da derzeit Sommerferien sind, betrifft das allerdings nur die Kinder und Jugendlichen, die an einer der Sommerschulen teilnehmen. Die strengeren Corona-Maßnahmen gelten derzeit auch in der Stadt Kaiserslautern.