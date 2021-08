Das Land will beim Bund darauf drängen, dass bei der Inzidenz-Berechnung für den Kreis Kaiserslautern die hier lebenden US-Amerikaner korrekt einbezogen werden. Das Robert-Koch-Institut zählt für die Bundes-Notbremse die Amerikaner nicht zur Gesamtbevölkerung hinzu, rechnet aber deren Corona-Fälle mit ein. So entstehen höhere Inzidenzen. Dagegen hat sich auch der westpfälzische SPD-Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog in einem Brief an Gesundheitsminister Spahn gewandt. Das Land hatte bereits in der Vergangenheit – entgegen dem RKI – die US-Amerikaner bei den Inzidenzen berücksichtigt. Bei Inzidenzen über 100 greift jedoch inzwischen die Bundes-Notbremse. Auf diese hat das Land nach eigenen Angaben keinen Einfluss.