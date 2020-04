per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach sich das Land nicht an Verabredungen mit Bundeskanzlerin Merkel gehalten habe. Dabei geht es um das Outlet-Center in Zweibrücken.

Die Landesregierung hatte es gestattet, dass unter bestimmten Hygienevoraussetzungen, Geschäfte des Outlets öffnen durften. In dem Beschluss der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heißt es allerdings ausdrücklich, dass Outlet-Center geschlossen bleiben müssen.

Land nahm juristische Prüfung vor

Wie eine Sprecherin der rheinland-pfälzischen Landesregierung dem SWR am Samstag mitteilte, sei man nach einer juristischen Prüfung zu der Bewertung gekommen, jedes einzelne Geschäft auf dem Gelände des Outlet-Centers als eigenständig betrachten zu müssen.

Die Bundeskanzlerin hatte in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag das zu forsche Vorgehen einiger Länder beklagt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte wiederum im ZDF betont, sich von dieser Kritik nicht angesprochen zu fühlen, weil sich Rheinland-Pfalz an alle Beschlüsse gehalten habe. Es gebe "gar keinen Grund, auf Rheinland-Pfalz zu deuten".

Dauer 1:06 min Merkel: Corona-Lockerungen in Bundesländern teils "zu forsch" Mit einer deutlichen Kritik an den Bundesländern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Regierungserklärung erneut vor voreiligen Lockerungen gewarnt.

Kritik aus dem Saarland und von der Landes-CDU

Kritik an der Öffnung des Outlet-Centers hatte es auch vom saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) gegeben. Er befürchtet, dass es im Zweibrücker Outlet einen großen Zulauf geben werde. Damit würden die Bemühungen konterkariert, große Menschenaufläufe zu verhindern.

Der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Gerd Schreiner, hielt es für möglich, dass sich nun vor allem Besucher aus den Benelux-Ländern auf den Weg nach Zweibrücken machen.

Stadt Zweibrücken mit Kontrollen zufrieden

Die Stadt Zweibrücken selbst ist nach eigenen Angaben zufrieden damit, wie das Outlet-Center die Hygienemaßnahmen in der Corona-Krise umsetzt. Wie die Stadt am Samstag mitteilte, hat es seitdem mehrere Kontrollen gegeben. Dabei seien alle geforderten Hygieneregeln eingehalten worden.

Von den rund 120 Geschäften haben nach Angaben des Center-Managements bislang etwa 80 geöffnet. Die restlichen müssten unter anderem noch Vorbereitungen treffen, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen.