Land fördert Dorferneuerung mit rund 800.000 Euro

Die Gemeinde Bann im Landkreis Kaiserslautern erhält etwa 800.000 Euro für die Dorferneuerung. Wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitteilt, soll das Haus der Vereine mit dem Geld saniert werden. Durch die Zuschüsse könne die Einrichtung in Bann auf den neusten Stand der Technik gebracht und barrierefrei ausgebaut werden. Von der Sanierung des Hauses der Vereine würden alle Generationen profitieren, erklärte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Die Baumaßnahme sei von den Bürgern in Bann als eines der wichtigsten Vorhaben der Gemeinde gewertet worden. Immerhin rund 70.000 Euro erhält Schwedelbach, ebenfalls im Landkreis Kaiserslautern gelegen. Dort soll das Geld verwendet werden, um einen Spielplatz im Ortskern zur Naherholungsfläche umzugestalten. Die Fördermittel stammen aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes. Insgesamt stünden dafür in diesem Jahr rund 21 Millionen Euro zur Verfügung.