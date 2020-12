per Mail teilen

Das Land berücksichtigt bei seinen aktuellen Corona-Zahlen die in der Westpfalz lebenden Amerikaner nun auch als Einwohner – und nicht nur wie zuvor als Infizierte. Damit sinkt auch der sogenannte Inzidenzwert. In der Region Kaiserslautern leben rund 50.000 Amerikaner. Dass diese bisher vom Land nicht zur Gesamteinwohnerzahl gezählt wurden, hatte immer wieder die Corona-Statistik verfälscht. Der Kreis Kaiserslautern kämpft allerdings weiter dafür, dass auch das Robert-Koch-Institut US-Bürger in seiner Statistik als Einwohner berücksichtigt.