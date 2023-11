Wie es ein Pfälzer zur Grill-WM in Costa Rica schafft

Es wird ein unvergessliches Erlebnis für Heiko Ecker aus Lambsborn im Kreis Kaiserslautern: Am Dienstag ist er zur Grill-Weltmeisterschaft nach Costa Rica geflogen. Aus einem Hobby ist längst eine große Leidenschaft geworden - mit zahlreichen Followern.

Heiko Ecker muss nicht lange überlegen, wenn er die Frage gestellt bekommt, was er am liebsten auf seinen Grill legt: "Mein absoluter Favorit sind Spare Ribs. Da arbeite ich immer wieder daran, um das noch zu verfeinern", sagt der 48-Jährige mit einem Schmunzeln. Grillzeit ist bei ihm das ganze Jahr über und eigentlich gibt es auch nichts, was er nicht ausprobiert - von der Suppe bis zum Nachtisch. Zwischen 300 und 400 Mal steht er im Jahr am Rost.

Schon als kleiner Junge stand Heiko Ecker am Grill

Angefangen hatte alles schon im Kindesalter. Fasziniert hatte Heiko Ecker als kleiner Junge seinem Vater und seinem Opa zugeschaut, wenn diese am Grill standen. Und an dieser Faszination hat sich bis heute nichts geändert. Heiko Ecker liebt es, zu grillen und immer wieder auch Neues auszuprobieren. Das so sehr, dass ihn Freunde fragten, ob er nicht in sozialen Netzwerken seine Rezepte teilen will.

"Eigentlich wollte ich das gar nicht", sagt Ecker - und schiebt nach: "Plötzlich hatte ich eine Facebook-Seite, dann eine Instagram-Seite. Ich habe gemerkt, dass das gut ankommt." Doch warum "nur" Fotos von Grillgerichten posten? Diese Frage stellten sich Ecker und seine Freunde auch. So entstand in Lambsborn in seinem Haus ein Grill-Studio und über seinen Youtube-Kanal können ihm die Menschen beim Grillen zusehen. Alleine auf Instagram hat er mittlerweile unter dem Namen "Heikos Hot Grill BBQ" über 40.000 Follower.

Heikos Hot Grill BBQ

Teammitglieder kommen aus ganz Deutschland

"Ich möchte die Leute damit inspirieren", sagt Heiko Ecker. Dass er mit seiner Leidenschaft zudem an Meisterschaften teilnehmen würde - auch das ist so eine Geschichte, die eigentlich nicht geplant war. Vor einem Jahr entstand das Team mit dem Namen "Black Pearl BBQ Crew". "Es gibt so viele Barbecueler. Grillen können sie alle. Aber die Leute müssen auch zusammenpassen", sagt Ecker. Nach und nach suchten sich Jürgen Danczyk aus Wüstenrot, ein weiterer leidenschaftlicher Griller, und er fünf weitere Teammitglieder aus - und die kommen aus ganz Deutschland.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart wurde Pablo Formal auf das Team um den Pfälzer aufmerksam. Er ist der Präsident des Grill-Verbandes, der die Weltmeisterschaft in Costa Rica ausrichtet. Formal war von der "Black Pearl BBQ Crew" begeistert - und hat sie zur WM eingeladen. "Das konnten wir zunächst gar nicht glauben", erzählt Ecker.

Besondere Herausforderung für den Pfälzer in Costa Rica

An einer Weltmeisterschaft teilnehmen zu können, das sei eine andere Welt. "Plötzlich ist man dabei. Wir sind sehr nervös", sagt der 48-Jährige. In Costa Rica werden auch seine Lebensgefährtin und sein achtjähriger Sohn Leon-Elias dabei sein. Der steht übrigens - ganz wie der Papa - auch schon liebend gerne am Grill.

Gasgrill oder Holzkohle? Tipps vom Profi Einen Gasgrill oder doch Holzkohle: Was empfiehlt der Grill-Profi einem Anfänger? Heiko Ecker aus Lambsborn, beruflich als Kunden-Betreuer in einem Baumarkt in Saarbrücken tätig, muss da nicht lange überlegen: "Für Grill-Neulinge würde ich einen Gas-Grill empfehlen. Da lernt man, mit verschiedenen Temperaturen umzugehen", sagt er. Inzwischen gebe es auch Pellets-Grills, die er ebenfalls empfehlen könne. "Je nach Erfahrungsstand würde ich dann von Gasgrill auf Pellets und schließlich Holz wechseln", sagt der Grill-Fachmann aus dem Kreis Kaiserslautern. Er selbst variiert übrigens gerne: "Ich grille auf allem. Je nachdem, was ich mache, wird dann der dazu passende Grill genutzt."

In Lateinamerika wartet auf das Grill-Team aber eine besondere Herausforderung. Denn dort wird das Team nicht an eigenen Geräten stehen und auch nicht an Gas- oder Holzkohlegrills die verschiedenen Gänge zubereiten, sondern über offenem Feuer. "Da kann man keine Temperatur einstellen. Man muss versuchen, das genau auf den Garpunkt zu bekommen", erzählt Ecker.

Generalprobe ging für das Grill-Team in die Hose

Natürlich hat er das mit seinem Team auch geübt. Allerdings ging die Generalprobe ziemlich in die Hose. Heiko Ecker hofft, dass es am Samstag und Sonntag dann in Costa Rica deutlich besser wird. Was gegrillt wird, steht bereits fest - unter anderem Spanferkel, Hähnchen, Lachs und auch ein vegetarisches Gericht. Jeweils drei Gänge müssen an den beiden Tagen zubereitet werden. Das innerhalb einer bestimmten Zeitvorgabe.

Das Grill-Team "Black Pearl BBQ Crew" mit einem prominenten Gast: Der ehemalige Boxer Axel Schulz hat die Gruppe um Heiko Ecker besucht. Heiko Ecker

"Wenn man schon bei einer Weltmeisterschaft dabei ist, sollte man auch ein Ziel haben", sagt Ecker - und schiebt nach: "Ein Traum wäre für uns, in die Top 20 zu kommen." Und wer weiß, was in Zukunft noch möglich ist? Im nächsten Jahr findet die Barbecue-WM in Stuttgart statt. Heiko Ecker und seine Teamkollegen sind dafür bereits gesetzt. Doch das ist Zukunftsmusik. Erst einmal steht ein ganz besonderes Grill-Abenteuer in Lateinamerika an.