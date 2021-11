Die Polizei hat am Dienstag in Lambsborn einer betrügerischen Teer-Kolonne das Handwerk gelegt. Die Arbeiter hätten dort bei Haustürgeschäften minderwertige Arbeit zu überteuerten Preisen angeboten. Nach Angaben der Polizei halten sich die Arbeiter zudem illegal in Deutschland auf und besitzen keine Arbeitserlaubnis. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Teer-Kolonnen und solchen Haustürgeschäften. Meist ziehe solch minderwertige Arbeit hohe Folgekosten nach sich.