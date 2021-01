per Mail teilen

Das lang vermisste, junge Seeadler-Mädchen “Lagertha” aus dem Wildpark Potzberg bei Kaiserslautern ist wieder zurück! Ein halbes Jahr lang war der Adler verschwunden. Dann bekam Besitzer Harald Schauß einen anonymen Tipp. Sein Adlermädchen war in Polen gelandet, in einer Auffangstation. Aber um sie wiederzubekommen, musste er kämpfen. Wie, das erzählen wir in dieser Folge.