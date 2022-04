Die Lage bei der Tafel Kusel spitzt sich weiter zu.

Nach Angaben des Geschäftsführers gebe es zum einen mehr Bedürftige durch Geflüchtete. Zum anderen lieferten die Supermärkte weniger Waren. Der Geschäftsführer der Tafel Kusel sagt, er bekäme täglich neue Anfragen. Damit die Tafel in Kusel die hohe Nachfrage weiterhin stemmen könne, habe sie bei der Kreisverwaltung eine finanzielle Unterstützung angefragt. Die Kreisverwaltung lehne jedoch eine finanzielle Unterstützung ab. Sie biete alternativ an, dass Mitarbeiter kontrollieren, ob die Menschen, die zur Tafel kommen auch wirklich bedürftig sind. Auch Sprecher der Tafeln in Kaiserslautern und in Pirmasens teilten mit, dass der Zulauf seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehr geworden sei. Hier fiele auf, dass die Supermärkte nicht immer die gleichen Mengen an Lebensmitteln ausgeben könnten.