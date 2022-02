Lärm im Einsiedlerhof: Anwohner in Kaiserslautern mit Nerven am Ende

Lärm von der Autobahn, aus dem Industriegebiet, von den Flugzeugen, die nach Ramstein fliegen und von den Zügen der Bahn. Die Anwohner vom Einsiedlerhof in Kaiserslautern haben es nicht leicht. Und jetzt verzögert sich auch noch der Bau der Lärmschutzwände an den Bahngleisen.

Hier sollen auf einer Länge von etwa zwei Kilometern Lärmschutzwände aufgestellt werden. SWR

Vier Lärmschutzwände sollten eigentlich in diesem Jahr entlang der Bahnstrecke auf dem Einsiedlerhof aufgestellt werden. Doch das wird erstmal nichts, weil die Deutsche Bahn nicht genug Geld hat. Eine Bahnsprecherin sagte: "Die notwendige Finanzierung durch den Bund stand der Deutschen Bahn nicht rechtzeitig zur Verfügung." Ergebnis: die Lärmschutzwände können erst in vier Jahren gebaut werden.

Das ärgert die Menschen, sagt Christina Kadel, die Ortsvorsteherin in Einsiedlerhof. Bereits 2014 hätte es Gespräche mit der Deutschen Bahn darüber gegeben, Lärmschutzwände zu bauen. Dass in all den Jahren nichts passiert ist und es jetzt wieder zu einer Verzögerung kommt, kann Kadel nicht nachvollziehen. Es gehe um die Gesundheit der Anwohner.

Zentraler Knotenpunkt für europaweiten Güterverkehr

Die Bahn so zentral im Kaiserslauterer Stadtviertel Einsiedlerhof zu haben, ist ein großer Vorteil erklärt Christina Kadel. Die schnelle Anbindung beispielsweise nach Kaiserslautern und Mannheim oder Homburg und Saarbrücken wollen die Anwohner nicht missen. Der Bahnhof ist 2016 aber ausgebaut worden und habe seitdem beträchtlich an Bedeutung gewonnen. Der Rangierbahnhof ist, so Kadel, zu einem zentralen Knotenpunkt worden. Der gesamte Güterverkehr der Bahn im Bereich Automobile, werde hier gebündelt und europaweit in Einsiedlerhof neu zusammengestellt. Das sei eine Rund-um-die-Uhr-Belästigung für die Anwohner.

Der Bahnhof von Kaiserslautern-Einsiedlerhof. SWR

Bahnhofsgelände ist heruntergekommen und baufällig

Auch das Bahnhofsgelände selbst ist den Anwohnern in Einsiedlerhof ein Dorn im Auge. Das gesamte Gelände nördlich der Gleise sei verwahrlost und heruntergekommen. Christina Kadel hofft, dass die Deutsche Bahn zeitnah eine Lösung für das Gelände präsentiert, damit das Gebiet auch für die Anwohner wieder attraktiver und nutzbar werden kann.

Die Gebäude am Bahnhof Kaiserslautern-Einsiedlerhof sind renovierungsbedürftig. SWR

Voraussetzungen für den Bau bereits geschaffen

Insgesamt sind nach Angaben der Deutschen Bahn vier Lärmschutzwände auf einer Länge von rund zwei Kilometern in Einsiedlerhof vorgesehen. Zu den Kosten äußerte sich die Bahn auf Anfrage nicht. Baurecht für diese Wände bestehe bereits erklärt die Stadt Kaiserslautern.