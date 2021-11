Die Nachfrage nach PCR-Tests in der vierten Welle der Corona-Pandemie wächst. So stark, dass das Labor am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern kaum noch nachkommt. Die Geräte laufen rund um die Uhr. Der Chefarzt des Instituts für Labormedizin am Westpfalz-Klinikum, Eray Yagmur, sagt, die Belegschaft des Labors arbeite bereits 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.