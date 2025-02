Blog: Lkw brennt auf A6, Mann in Hals gestochen, Kommentar zur Wahl in Kaiserslautern und Pirmasens

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

18:04 Uhr ++ IHK und HWK Pfalz fordern schnelle Regierungsbildung ++ Nach dem Ergebnis der Bundestagswahl ist eine Regierung aus CDU/CSU und SPD am wahrscheinlichsten. Davon gehen die Wirtschaftsverbände in der Pfalz aus und hoffen auf eine schnelle Regierungsbildung. SWR-Reporter Janosch Beyer: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 16:30 Uhr.

17:14 Uhr ++ Lkw-Brand: A6 bei Kaiserslautern gesperrt ++ Autofahrer auf der A6 können gerade nicht von Enkenbach-Alsenborn in Richtung Kaiserslautern fahren. Die Autobahn ist dort voll gesperrt, weil ein Lkw gebrannt hat. Wieso, hat die Autobahn-Polizei nicht gesagt. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Verletzt wurde aber niemand. Die A6 ist seit etwa anderthalb Stunden gesperrt – und wird es wohl noch bis etwa 19 Uhr – wegen Aufräumarbeiten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 17:30 Uhr.

17:03 Uhr ++ Neue Ortsdurchfahrt Hochspeyer: Letzter Bauabschnitt startet ++ In Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern beginnt heute der letzte Bauabschnitt der neuen Ortsdurchfahrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. Dafür wird die Kreuzung Hauptstraße/Trippstadter Straße zeitweise voll gesperrt. SWR-Reporterin Maren Kaps weiß, was dort jetzt passiert: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 15:30 Uhr.

16:06 Uhr ++ Mann in Kaiserslautern mit Stichwaffe am Hals verletzt ++ Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in Kaiserslautern gegen einen Mann wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Er soll einen Bekannten in einer Wohnung absichtlich mit einer Stichwaffe am Hals verletzt haben. Das Opfer hatte sich nach dem Angriff schwer verletzt auf die Straße geflüchtet. Der Mann ist ins Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige ist festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Er schweigt laut Polizei bisher zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen laufen weiter. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 14:30 Uhr.

14:17 Uhr ++ Bundeswehr übt bei Kaiserslautern und in Zweibrücken ++ Diese und kommende Woche gibt es in der Westpfalz wieder Übungen der Bundeswehr. Und zwar im Kreis Kaiserslautern - Raum Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl - und in Zweibrücken. Nach Angaben der Stadt Zweibrücken sollen dabei 120 Soldaten und 20 Fahrzeuge im Einsatz sein. Die Soldaten werden Märsche und eine Gefechtsausbildung durchführen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 13:30 Uhr.

13:34 Uhr ++ Wahlbrief in Pirmasens sieben Jahre zu spät ++ Noch eine kuriose Meldung vom Wahlsonntag. In Pirmasens haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wahlbüros nicht schlecht gestaunt: Bei ihnen ist nämlich ein Wahlbrief angekommen, der nichts mit der Bundestagswahl zu tun hatte und fast sieben Jahre zu spät dran war. Der Wahlbrief war von der Oberbürgermeisterwahl aus dem Jahr 2018. Das hat der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) auf seinen Social-Media-Kanälen mitgeteilt. Zwick nahm‘s mit Humor: Ob der Absender seinen Namen auf den aktuellen Wahlzetteln vermisst habe oder sich einfach einen neuen Oberbürgermeister wünscht, bleibe offen, sagte Zwick. 🍀✉️🗳️ Sieben Jahre zu spät! - Wahlbrief zur OB-Wahl! 🗳️✉️🍀 Pünktlich zur Bundestagswahl 2025 sind in unserem Wahlbüro...Posted by Markus Zwick on Sunday, February 23, 2025 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 13:30 Uhr.

12:41 Uhr ++ Bundestagswahl: Ergebnisse Wahlkreis Pirmasens ++ Florian Bilic von der CDU hat bei der Bundestagswahl den Wahlkreis Pirmasens für sich entschieden. Damit hat Bilic ein Direktmandat geholt und zieht in den Bundestag. Auf Platz zwei ist Iris Nieland von der AfD gelandet, dahinter: Angelika Glöckner von der SPD. Auch mit Blick auf die Zweitstimmen hat die CDU den Wahlkreis Pirmasens für sich entschieden - mit knapp 30 Prozent. Die AfD landet auch hier direkt dahinter mit etwa 27 Prozent. Abgeschlagen dahinter auf der 3 die SPD (17,4). Die Grünen (5,9) landen über der 5-Prozent-Hürde - wenn auch nur knapp. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 12:30 Uhr.

11:48 Uhr ++ Spaß in Mundart zum Wedder in der Westpfalz ++ Wann wird's richtig Frühling? Das haben sich unsere DasDing-Kollegen bei Instagram von "Wir sind Lautern " gefragt. Allen voran Kollege Johannes. Ein paar recht warme Tage hatten wir schon. Doch die Kälte kommt noch mal zurück. Pälzer langts aber langsam!

10:22 Uhr ++ Wahlkreis Kaiserslautern: Münzenmaier zufrieden mit AfD-Ergebnis ++ Matthias Mieves von der SPD und Sebastian Münzenmaier von der AfD haben sich bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Kaiserslautern ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Lange Zeit hat es so ausgesehen, als würde Münzenmaier das Rennen machen, bis ihn Mieves dann doch eingeholt hat. Mieves hat ein Direktmandat geholt und zieht erneut in den Bundestag - und auch Münzenmaier von der AfD ist dabei. Er wurde über die Landesliste gewählt. Mit Blick auf die Bundespolitik hat Münzenmaier gesagt, dass er und seine AfD bereit seien, mit zu regieren. Er hofft, dass die CDU auch mit seiner Partei über eine Koaltion sprechen wird: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 9:30 Uhr.

9:09 Uhr ++ AfD meiste Zweitstimmen im Wahlkreis Kaiserslautern ++ Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die AfD in zwei Wahlkreisen in Westdeutschland die meisten Zweitstimmen geholt: In Gelsenkirchen und in Kaiserslautern. In Kaiserslautern gewann die AfD mit rund 26 Prozent der Zweitstimmen, Zweiter wurde die CDU mit fast 25 Prozent und Dritter ist die SPD mit 20 Prozent. Infratest-dimap Bei den Erststimmen hatte der SPD-Kandidat Matthias Mieves im Lauterer Wahlkreis knapp vorne gelegen. Weitere Infos zur Bundestagswahl und den Landratswahlen in der Westpfalz lesen Sie auch heute in unserem Ticker. Ticker: ++ Die Wahl in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Kusel, Pirmasens, Zweibrücken ++ Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 8:30 Uhr.

7:55 Uhr ++ Ausgebüxte Kühe in Zweibrücken ++ In Homburg-Einöd sind gestern Morgen einige Kühe ausgebüxt und sind dann bis nach Zweibrücken gelaufen. Dort haben sie es sich neben einem Kreisel gemütlich gemacht. Das Bild dazu haben wir gestern schon in unserem Blog geteilt. Aber es ist einfach zu süß, um das Foto und die Story nicht noch mal hier zu teilen. ;) Kühe grasen am frühen Sonntagmorgen vor dem Kinokreisel in Zweibrücken. Polizeiinspektion Zweibrücken, Polizeidirektion Pirmasens Am Sonntagmorgen hatten sich mehrere Verkehrsteilnehmer wegen der Kühe bei der Polizei gemeldet. Die Vierbeiner hatten sich am Straßenrand vor dem Kinokreisel in Zweibrücken niedergelassen. Die Kühe sind nach Polizeiangaben von ihrer Weide in Homburg-Einöd bis nach Zweibrücken gelaufen. Dort haben sich die Tiere wohl eine Weile aufgehalten und Gras gefressen. Die Polizei hat aufgepasst, dass die Kühe nicht auf die Straße laufen, bis der Besitzer da war. Dieser hat die Tiere dann mit seinem Anhänger eingesammelt und hat nach Hause gebracht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 7:30 Uhr.

7:40 Uhr ++ Westpfalz: So sind die Landratswahlen in drei Kreisen ausgegangen ++ Gestern haben die Menschen in der Westpfalz nicht nur den Bundestag gewählt, es haben auch drei Landratswahlen stattgefunden. In den Kreisen Kusel, Donnersberg und Südwestpfalz. Rainer Guth (parteilos) bleibt Landrat im Donnersbergkreis, CDUlerin Susanne Ganster wurde wieder zur Landrätin der Südwestpfalz gewählt. Im Kreis Kusel wird es eine Stichwahl geben - in zwei Wochen. SWR-Reporter Sebastian Stollhof über die Wahlergebnisse: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 6:30 Uhr.

7:27 Uhr ++ Wahlkreis Kaiserslautern - die Ergebnisse der Bundestagswahl ++ Bei der Bundestagswahl hat Matthias Mieves von der SPD den Wahlkreis Kaiserslautern für sich entschieden und zieht in den Bundestag. Es war lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sebastian Münzenmaier von der AfD, Matthias Mieves von der SPD und Frank Burgdörfer von der CDU. Bei den Zweitstimmen hat die AfD den Wahlkreis Kaiserslautern knapp gewonnen, mit fast 26 Prozent. Mit einem Prozent dahinter: die CDU (24,9), gefolgt von der SPD (20,5). Grüne (8,2), Linke (6,1) und BSW (5) liegen über der 5-Prozent-Hürde. Weitere Informationen - mit Blick auf die Erststimme - hat SWR-Reporter Jürgen Rademacher: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 6:30 Uhr.

7:09 Uhr ++ Diese Politiker vertreten die Westpfalz im Bundestag ++ Mehrere Politiker ziehen für die Westpfalz in den Bundestag ein. So steht es auf der Internetseite des Bundestags . Für den Wahlkreis Kaiserslautern sind das Matthias Mieves von der SPD (Direktmandat) und Sebastian Münzenmaier von der AfD (über Landesliste gewählt). Für den Wahlkreis Pirmasens ist es CDUler Florian Bilic (Direktmandat) - Angelika Glöckner (SPD) und Iris Nieland (AfD) wurden über die Landesliste gewählt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 7:30 Uhr.