Blog: Lebenslänglich für Mord an Frau in der Südwestpfalz, so ermittelt ein Privatdetektiv aus Kaiserslautern

10:03 Uhr ++ Kusel: Landrat will mit Land über Geld sprechen ++ Der Kuseler Landrat Otto Rubly (CDU) hat den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer zu einem Gespräch über die Kommunalfinanzen eingeladen. Rubly schreibt, es werde deutlich, dass der Kreis aus eigener Kraft keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen könne. Dieses Jahr liege das Minus bei 24 Millionen Euro – das meiste wegen Pflichtaufgaben, die Bund und Land an die Kommunen übertragen hätten, ohne dafür zu bezahlen. Rubly lud Schweitzer dazu ein, sich ohne Öffentlichkeit mit verschiedenen Verantwortlichen des Kreises auszutauschen. Die Wahlen am vergangenen Wochenende hätten gezeigt, die die Bürgerinnen und Bürger mit der Situation in der Westpfalz unzufrieden seien.

9:42 Uhr ++ Fürs Klima: Bäume in Zweibrücken werden gefällt ++ Bäume fällen für den Klimaschutz - was ein bisschen widersprüchlich klingt, wird heute in Zweibrücken gemacht. In der Stadt müssen fünf Bäume gefällt werden, die von Pilzen befallen sind und nicht mehr sicher stehen. Im Rahmen eines Förderprogramms für Kommunalen Klimaschutz werden in einem nächsten Schritt 15 neue Bäume gepflanzt. Sie sind besser an den Klimawandel angepasst und sollen das Klima in der Stadt verbessern.

9:39 Uhr ++ Urteil im Mordprozess von Zweibrücken: Lebenslänglich ++ Im Mordprozess vor dem Landgericht Zweibrücken ist gerade das Urteil gesprochen worden. Der angeklagte 58-Jährige bekommt eine lebenslängliche Strafe. Er ist des Mordes schuldig gesprochen worden. Das Gericht sieht es also als erwiesen an, dass der Mann im vergangenen Jahr seine damalige Ehefrau in Althornbach im Kreis Südwestpfalz von hinten erstochen hat. Anschließend hat er sich mit dem Messer selbst schwer verletzt.

8:22 Uhr ++ Neue Skater-Anlage in Kaiserslautern ++ Die Stadt Kaiserslautern plant, eine Skater-Anlage in der Nähe des Rathauses zu bauen. Nach Angaben der Stadt soll sie spätestens Anfang Mai öffnen und vorerst ein provisorischer Skatepark sein. Später will die Stadt prüfen, ob dort eine feste, dauerhafte Anlage aufgebaut werden kann. Die Skater in Kaiserslautern hatten sich eigentlich eine Skaterbahn direkt auf dem Rathausvorplatz gewünscht. Dazu kommt es vorerst aber nicht. Tim Kopta, der Vorsitzende des Vereins "Skate Rats Kaiserslautern" freut sich trotzdem auf den neuen Skatepark in der Innenstadt. Die "Skate Rats" hatten sich mit einer Petition an Lauterns Oberbürgermeisterin Susanne Kimmel (SPD) gewandt.

7:10 Uhr ++ Brand im Donnersbergkreis ++ In Göllheim im Donnersbergkreis hat es vergangene Nacht in einem Einfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei hat die Zimmerdecke aus Holz über einem offenen Kamin plötzlich Feuer gefangen. Wie das passieren konnte, ist bisher noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Landesstraße vor dem Haus war für zirka zwei Stunden voll gesperrt.

6:45 Uhr ++ Frau in der Südwestpfalz getötet - heute Urteil in Zweibrücken ++ Im Mordprozess vor dem Landgericht Zweibrücken soll heute das Urteil gesprochen werden. Ein 58-Jähriger soll laut Anklage seine damalige Ehefrau in Althornbach im Kreis Südwestpfalz von hinten erstochen haben. Anschließend soll er sich mit dem Messer selbst schwer verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger hatten in ihren Plädoyers eine lebenslange Haft gefordert. Die Verteidigung plädierte auf eine zehnjährige Haftstrafe wegen Totschlags.

6:32 Uhr ++ Wetter: Meist wolkig, später Regen oder Schnee ++ Heute ist der Himmel über der Nord- und Westpfalz häufig bewölkt. Von Nordwesten her ziehen nochmal einige Regen-, Schnee und Graupelschauer übers Land. Oberhalb von etwa 400 bis 500 Meter fällt Schnee. Bei teils böigem Westwind liegen die Höchstwerte zwischen 4 und 6, an Glan und Lauter bei 7 Grad. Am Wochenende meist trocken, vor allem am Sonntag öfter Sonne.

Mit Nordostwind noch recht frisch, nachts verbreitet leichter Frost.

18:23 Uhr ++ Postauto bei Unfall im Kreis Kaiserslautern umgekippt ++ Bei Weilerbach hat sich heute die Fahrerin eines Postautos bei einem Unfall verletzt. Laut Polizei war die 29-jährige Postbotin auf der nassen Straße offenbar zu schnell unterwegs. Dabei verlor sie die Kontrolle, kam von der Straße ab und kippte dann mit ihrem Klein-Transporter um. Ein Autofahrer musste ausweichen und streifte dabei einen Leitpfosten - kam aber mit dem Schrecken davon. An dem Postauto entstand Totalschaden - die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Umgehungsstraße bei Weilerbach war für die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

17:33 Uhr ++ Vater aus Pirmasens gesteht Mord an Tochter ++ Am Morgen hat am Mainzer Landgericht der Prozess um ein getötetes Mädchen aus Pirmasens begonnen. Die 15-Jährige war im Juni vergangenen Jahres tot im Rhein bei Worms gefunden worden. Ihren Eltern wird gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen. Am ersten Prozesstag hat der Vater ein Geständnis abgelegt.

14:30 Uhr ++ Wann steigt das erste Weinfest des Jahres in der Pfalz? ++ Dieser Frage geht am Sonntag in Neustadt-Gimmeldingen eine Kommission nach. Die Vertreter von Ortsbeirat, Stadtverwaltung, Winzern und Tourist GmbH wollen dabei herausfinden, wann voraussichtlich die Mandelbäume blühen werden. Üblicherweise ist das im März so weit - Dann steigt an zwei Wochenenden das beliebte Mandelblütenfest.

Zum Gimmeldinger Mandelblütenfest kommen Besucher aus ganz Deutschland, berichtet die Geschäftsführerin der Neustadter Tourist GmbH, Andrea Doll:

13:50 Uhr ++ Tante Enso in Heltersberg: Bauarbeiten starten ++ Heltersberg im Kreis Südwestpfalz bekommt einen Tante Enso Laden. Die ersten Bauarbeiten gehen heute los. Der Supermarkt funktioniert ganz ohne Personal und hat rund um die Uhr geöffnet. Das soll Menschen auf dem Land helfen, die in ihre Nähe keinen Supermarkt haben. Nach Angaben des verantwortlichen Bauunternehmens werden jetzt die ersten Bodenplatten verlegt und in drei Wochen soll der Dachstuhl stehen. Das Einkaufen im Tante Enso Laden wird aber erst im Herbst möglich sein.

12:45 Uhr ++ Kreisstraße bei Hettenhausen gesperrt ++ Ab heute ist die Kreisstraße zwischen Hettenhausen und Neumühle im Kreis Südwestpfalz gesperrt. Hintergrund: Als vor zwei Jahren die europäische Gaspipeline durch den Pfälzerwald erneuert wurde, musste die Straße aufgerissen werden. Sie wurde nur provisorisch wieder hergestellt – jetzt bekommt die Straße endgültig eine neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten werden wahrscheinlich bis Ende kommender Woche dauern – Umleitungen sind ausgeschildert.

11:46 Uhr ++ Diese Stadt ist der "Klimazwilling" von Kaiserslautern ++ Heiße Tage, extrem trockene Monate im Sommer - und immer mehr Starkregen. Mit diesen Folgen des Klimawandels müssen Städte wie Kaiserslautern und Co. in Zukunft häufiger klar kommen - sagen Fachleute. Es gibt aber Städte auf der Welt, denen es heute schon so geht. Calatayud bei Bilbao in Spanien ist der klimatische Zwilling von Kaiserslautern. Dort herrschen heute schon deutlich extremere Bedingungen als in der Barbarossastadt. Die muss sich aber darauf einstellen, dass sie in 50 Jahren unter ähnlichen Extremen leidet. Wie kann es gelingen, unsere Städte so umzugestalten, dass sie in 50 Jahren immer noch lebenswert sind? Mit dieser Frage haben sich Wissenschaftler der Universität in Kaiserslautern befasst.

11:10 Uhr ++ Stadt Obermoschel will gegen das Land klagen ++ Die Stadt Obermoschel im Donnersbergkreis will sich einer Klage gegen das Land anschließen. Der Grund dafür ist die finanzielle Situation der Gemeinde. Die mit 1.100 Einwohnern kleinste Stadt der Pfalz hat ein Minus im Haushalt. Nach Angaben des Stadtbürgermeister habe man nun die Grundsteuer angehoben, um überhaupt eine Genehmigung des Haushalts zu bekommen. Obermoschel will sich für die Klage mit der Stadt Rockenhausen und der Ortsgemeinde Reichsthal (ebenfalls aus dem Donnersbergkreis) zusammentun.

8:09 Uhr ++ Hubschrauber nach Unfall bei Enkebach-Alsenborn im Einsatz ++ Die Polizei sucht im Kreis Kaiserslautern nach einer womöglich verletzen Person. Die B48 bei Enkenbach-Alsenborn ist deshalb vollgesperrt gewesen. Vergangene Nacht war dort ein Lkw-Fahrer unterwegs. Der Fahrer hatte laut Polizei plötzlich einen Knall gehört – im Dunkeln aber nichts erkennen können. Als er aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, hat er gesehen, dass die Windschutzscheibe und der Beifahrerspiegel beschädigt wurden. Nach Angaben der Polizei wurde in der Nähe des Unfallorts bisher kein totes Tier gefunden. Deshalb sucht die Polizei momentan nach einer möglichen verletzten Person. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne war im Einsatz.

7:13 Uhr ++ Neue Intensivstation am Klinikum in Zweibrücken ++ Am Nardini-Klinikum in Zweibrücken ist gestern die neue Intensivstation eingeweiht worden. Der Neubau hat insgesamt rund sieben Millionen Euro gekostet, sechs davon kamen als Zuschuss vom Land. Nach Angaben des Krankenhauses gibt es auf der Intensivstation jetzt vier Betten mehr. Es gebe modernste Medizintechnik und beste Möglichkeiten, die schwerverletzten Patienten zu überwachen. Außerdem habe man beim Bau darauf geachtet, dass die Wege für Patienten, Ärzte und Pflegepersonal möglichst kurz sind.

6:42 Uhr ++ Feuer im Krankenhaus Pirmasens: Prozess beginnt in Zweibrücken ++ Am Landgericht Zweibrücken beginnt heute ein Prozess gegen einen Mann wegen schwerer Brandstiftung. Der Angeklagte soll vergangenen Mai im Pirmasenser Krankenhaus ein Feuer gelegt haben. Die Staatanwaltschaft wirft ihm vor, mit einem Feuerzeug seine eigene Bettdecke angezündet zu haben. Dadurch ist ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Weil das Feuer früh bemerkt wurde, konnte es sich nicht ausbreiten. Verletzt wurde damals niemand. Der Mann soll bei der Tat nicht schuldfähig gewesen sein - das hat ein Gutachten ergeben. Die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag gestellt, ihn dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Nach dem Feuer war die betroffene Station im Pirmasenser Krankenhaus eine Woche gesperrt.

6

18:00 Uhr ++ Verkehr in der Westpfalz: weniger Menschen sterben bei Unfällen ++ In der Westpfalz hat es bei Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr weniger Tote gegeben als noch im Vorjahr. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach passieren viele Unfälle, weil Verkehrsteilnehmer zu schnell fahren. SWR- Reporterin Jessica Cichy mit den Einzelheiten: Die Polizei setzt weiterhin auf Präventionsmaßnahmen, beispielsweise an Schulen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl der schweren Unfälle weiter zu senken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.2.2025 um 16:30 Uhr.

16:25 Uhr ++ Kaiserslautern: mehrere Bäume werden für Straßenarbeiten gefällt ++ In der Nähe des Kaiserslauterer Bahnhofs werden in den kommenden Tag mehrere Bäume gefällt. Und zwar an der Trippstadter Straße. Die ist eine Hauptverbindung zwischen der Innenstadt und der Uni. Im Bereich Trippstadter Straße wird seit mehreren Jahren die Bahnunterführung umfangreich saniert. Warum genau da jetzt Bäume gefällt werden müssen, weiß SWR-Reporter Andreas Kahlmeyer: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.2.2025 um 14:30 Uhr.