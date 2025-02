Blog: Pirmasens - Vater gesteht Mord an Tochter, Bilbao ist Klimazwilling von Kaiserslautern, Obermoschel verklagt Land

per Mail teilen

18:23 Uhr ++ Postauto bei Unfall im Kreis Kaiserslautern umgekippt ++ Bei Weilerbach hat sich heute die Fahrerin eines Postautos bei einem Unfall verletzt. Laut Polizei war die 29-jährige Postbotin auf der nassen Straße offenbar zu schnell unterwegs. Dabei verlor sie die Kontrolle, kam von der Straße ab und kippte dann mit ihrem Klein-Transporter um. Ein Autofahrer musste ausweichen und streifte dabei einen Leitpfosten - kam aber mit dem Schrecken davon. An dem Postauto entstand Totalschaden - die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Umgehungsstraße bei Weilerbach war für die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehr Rodenbach hat auf ihrem Facebook-Kanal ein Foto vom Unfall geteilt. 🚨 Einsatz vom 27.02.2025 🚨 Heute Vormittag wurden wir zusammen mit der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern zu einem...Posted by Feuerwehr Rodenbach on Thursday, February 27, 2025

17:33 Uhr ++ Vater aus Pirmasens gesteht Mord an Tochter ++ Am Morgen hat am Mainzer Landgericht der Prozess um ein getötetes Mädchen aus Pirmasens begonnen. Die 15-Jährige war im Juni vergangenen Jahres tot im Rhein bei Worms gefunden worden. Ihren Eltern wird gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen. Am ersten Prozesstag hat der Vater ein Geständnis abgelegt. SWR Reporterin Sabine Steinbrecher war im Gericht dabei: Vater gesteht Mord an 15-jähriger Tochter, Mutter angeblich nicht beteiligt

14:30 Uhr ++ Wann steigt das erste Weinfest des Jahres in der Pfalz? ++ Dieser Frage geht am Sonntag in Neustadt-Gimmeldingen eine Kommission nach. Die Vertreter von Ortsbeirat, Stadtverwaltung, Winzern und Tourist GmbH wollen dabei herausfinden, wann voraussichtlich die Mandelbäume blühen werden. Üblicherweise ist das im März so weit - Dann steigt an zwei Wochenenden das beliebte Mandelblütenfest.

Zum Gimmeldinger Mandelblütenfest kommen Besucher aus ganz Deutschland, berichtet die Geschäftsführerin der Neustadter Tourist GmbH, Andrea Doll:

Zum Gimmeldinger Mandelblütenfest kommen Besucher aus ganz Deutschland, berichtet die Geschäftsführerin der Neustadter Tourist GmbH, Andrea Doll: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.2.2025 um 13:30 Uhr.

13:50 Uhr ++ Tante Enso in Heltersberg: Bauarbeiten starten ++ Heltersberg im Kreis Südwestpfalz bekommt einen Tante Enso Laden. Die ersten Bauarbeiten gehen heute los. Der Supermarkt funktioniert ganz ohne Personal und hat rund um die Uhr geöffnet. Das soll Menschen auf dem Land helfen, die in ihre Nähe keinen Supermarkt haben. Nach Angaben des verantwortlichen Bauunternehmens werden jetzt die ersten Bodenplatten verlegt und in drei Wochen soll der Dachstuhl stehen. Das Einkaufen im Tante Enso Laden wird aber erst im Herbst möglich sein.

12:45 Uhr ++ Kreisstraße bei Hettenhausen gesperrt ++ Ab heute ist die Kreisstraße zwischen Hettenhausen und Neumühle im Kreis Südwestpfalz gesperrt. Hintergrund: Als vor zwei Jahren die europäische Gaspipeline durch den Pfälzerwald erneuert wurde, musste die Straße aufgerissen werden. Sie wurde nur provisorisch wieder hergestellt – jetzt bekommt die Straße endgültig eine neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten werden wahrscheinlich bis Ende kommender Woche dauern – Umleitungen sind ausgeschildert.

11:46 Uhr ++ Diese Stadt ist der "Klimazwilling" von Kaiserslautern ++ Heiße Tage, extrem trockene Monate im Sommer - und immer mehr Starkregen. Mit diesen Folgen des Klimawandels müssen Städte wie Kaiserslautern und Co. in Zukunft häufiger klar kommen - sagen Fachleute. Es gibt aber Städte auf der Welt, denen es heute schon so geht. Bilbao in Spanien ist der klimatische Zwilling von Kaiserslautern. Dort herrschen heute schon deutlich extremere Bedingungen als in der Barbarossastadt. Die muss sich aber darauf einstellen, dass sie in 50 Jahren unter ähnlichen Extremen leidet. Wie kann es gelingen, unsere Städte so umzugestalten, dass sie in 50 Jahren immer noch lebenswert sind? Mit dieser Frage haben sich Wissenschaftler der Universität in Kaiserslautern befasst.

11:10 Uhr ++ Stadt Obermoschel will gegen das Land klagen ++ Die Stadt Obermoschel im Donnersbergkreis will sich einer Klage gegen das Land anschließen. Der Grund dafür ist die finanzielle Situation der Gemeinde. Die mit 1.100 Einwohnern kleinste Stadt der Pfalz hat ein Minus im Haushalt. Nach Angaben des Stadtbürgermeister habe man nun die Grundsteuer angehoben, um überhaupt eine Genehmigung des Haushalts zu bekommen. Obermoschel will sich für die Klage mit der Stadt Rockenhausen und der Ortsgemeinde Reichsthal (ebenfalls aus dem Donnersbergkreis) zusammentun.

8:09 Uhr ++ Hubschrauber nach Unfall bei Enkebach-Alsenborn im Einsatz ++ Die Polizei sucht im Kreis Kaiserslautern nach einer womöglich verletzen Person. Die B48 bei Enkenbach-Alsenborn ist deshalb vollgesperrt gewesen. Vergangene Nacht war dort ein Lkw-Fahrer unterwegs. Der Fahrer hatte laut Polizei plötzlich einen Knall gehört – im Dunkeln aber nichts erkennen können. Als er aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, hat er gesehen, dass die Windschutzscheibe und der Beifahrerspiegel beschädigt wurden. Nach Angaben der Polizei wurde in der Nähe des Unfallorts bisher kein totes Tier gefunden. Deshalb sucht die Polizei momentan nach einer möglichen verletzten Person. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne war im Einsatz.

7:13 Uhr ++ Neue Intensivstation am Klinikum in Zweibrücken ++ Am Nardini-Klinikum in Zweibrücken ist gestern die neue Intensivstation eingeweiht worden. Der Neubau hat insgesamt rund sieben Millionen Euro gekostet, sechs davon kamen als Zuschuss vom Land. Nach Angaben des Krankenhauses gibt es auf der Intensivstation jetzt vier Betten mehr. Es gebe modernste Medizintechnik und beste Möglichkeiten, die schwerverletzten Patienten zu überwachen. Außerdem habe man beim Bau darauf geachtet, dass die Wege für Patienten, Ärzte und Pflegepersonal möglichst kurz sind.

6:42 Uhr ++ Feuer im Krankenhaus Pirmasens: Prozess beginnt in Zweibrücken ++ Am Landgericht Zweibrücken beginnt heute ein Prozess gegen einen Mann wegen schwerer Brandstiftung. Der Angeklagte soll vergangenen Mai im Pirmasenser Krankenhaus ein Feuer gelegt haben. Die Staatanwaltschaft wirft ihm vor, mit einem Feuerzeug seine eigene Bettdecke angezündet zu haben. Dadurch ist ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Weil das Feuer früh bemerkt wurde, konnte es sich nicht ausbreiten. Verletzt wurde damals niemand. Der Mann soll bei der Tat nicht schuldfähig gewesen sein - das hat ein Gutachten ergeben. Die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag gestellt, ihn dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Nach dem Feuer war die betroffene Station im Pirmasenser Krankenhaus eine Woche gesperrt.

6:03 Uhr ++ Das Wetter: Aprilhaft mt Schauern ++ Heute verabschieden sich die Regen- und Schneefälle im Pfälzerwald am frühen Vormittag. Danach folgt ein aprilhafter Mix aus Schauern und sonnigen Phasen. Vereinzelt sind Gewitter mit Graupel möglich. Bei böigem Westwind erreichen die Temperaturen 6 bis 9 Grad, in der Region um Glan und Lauter bis zu 9 Grad. Bewölkter Himmel im Donnersbergkreis. SWR

18:00 Uhr ++ Verkehr in der Westpfalz: weniger Menschen sterben bei Unfällen ++ In der Westpfalz hat es bei Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr weniger Tote gegeben als noch im Vorjahr. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach passieren viele Unfälle, weil Verkehrsteilnehmer zu schnell fahren. SWR- Reporterin Jessica Cichy mit den Einzelheiten: Die Polizei setzt weiterhin auf Präventionsmaßnahmen, beispielsweise an Schulen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl der schweren Unfälle weiter zu senken.

16:25 Uhr ++ Kaiserslautern: mehrere Bäume werden für Straßenarbeiten gefällt ++ In der Nähe des Kaiserslauterer Bahnhofs werden in den kommenden Tag mehrere Bäume gefällt. Und zwar an der Trippstadter Straße. Die ist eine Hauptverbindung zwischen der Innenstadt und der Uni. Im Bereich Trippstadter Straße wird seit mehreren Jahren die Bahnunterführung umfangreich saniert. Warum genau da jetzt Bäume gefällt werden müssen, weiß SWR-Reporter Andreas Kahlmeyer:

14:16 Uhr ++ Ehepaar aus Pirmasens muss Haus zurücknehmen ++ Ein Ehepaar aus Pirmasens muss ein Haus, das es an ein anderes Ehepaar verkauft hatte, zurücknehmen und den Kaufpreis zurückerstatten. Das hat das Oberlandesgericht in Zweibrücken entschieden. Das Pirmasenser Ehepaar hatte vor einigen Jahren das Wohnzimmer vergrößert und dabei eine tragende Wand herausgerissen. Als die neuen Besitzer ebenfalls umbauen wollten, stellten sie fest, dass die neue Konstruktion nicht tragfähig war. Die Käufer haben die Verkäufer verklagt und bekamen jetzt vor dem Oberlandesgericht Zweibrücken Recht. Die Verkäufer hätten über die Umbauten informieren müssen - und darüber, dass es keinen Nachweis über die Tragfähigkeit gab.

13:42 Uhr ++ Anfeindungen: Bürgermeister von Obermoschel tritt zurück ++ Der Stadtbürgermeister von Obermoschel, Ralf Beisiegel, tritt zurück. Gründe dafür gibt es mehrere, sagt der Bürgermeister. Vor allen Dingen seien es Anfeindungen gegen ihn - besonders von einzelnen Ratsmitgliedern. Dass ein Investor für ein geplantes Ärztehaus zurückgezogen hat, sei ein weiterer Grund. Hinzu komme außerdem das Ergebnis der Bundestagswahl. In Obermoschel kam die AfD bei den Erst- und Zweitstimmen jeweils auf 32 Prozent. Eine wirkliche Erklärung habe er dafür nicht, so Beisiegel. Beisiegel will noch bis 30. Juni im Amt bleiben, damit genügend Zeit ist, um Neuwahlen vorzubereiten.

12:30 Uhr ++ Raser mit 100 km/h in Katzweiler gestoppt ++ Ein Mann hat gestern Abend einige Straßen im Kreis Kaiserslautern wohl mit einer Rennstrecke verwechselt. Er war laut Polizei mit seinem Sportwagen viel zu schnell unterwegs. Aufgefallen war er der Polizei bereits auf der A6. Dort ist er mit 170 km/h unterwegs gewesen. Bei erlaubten 130 km/h. Die Polizei hat den Raser über die Bundesstraße in Richtung Katzweiler verfolgt. Dort ist der Mann mit 100 km/h durch den Ort gerast. Die Polizei hat ihn dort stoppen können. Bei der Kontrolle ist aufgefallen, dass ein Hinterreifen seines Autos fast komplett abgefahren war. Jetzt heißt es für den Mann: Einen Monat Führerschein abgeben. Außerdem muss er mit einer Geldstrafe rechnen.

10:54 Uhr ++ Stadt Landstuhl informiert jetzt per WhatsApp ++ Viele Kommunen in der

10:33 Uhr ++ Landesschau Notizen: Kühe gehen in Zweibrücken wandern ++ Wir hatten ja schon über die ausgebüxten Kühe in Zweibrücken berichtet, die auf ihrer Wanderschaft vor einem Kino eine Pause eingelegt haben, um zu grasen. Mittlerweile haben wir die "Wanderfreundinnen" persönlich kennengelernt. Video herunterladen (52,4 MB | MP4)

10:04 Uhr ++ IHK Pfalz: Neuer Geschäftsbereich gegen Fachkräftemangel ++ Der Fachkräftemangel bleibt eines der zentralen Probleme für die Wirtschaft in der Pfalz. Deswegen hat die Industrie- und Handelskammer jetzt einen eigenen Geschäftsbereich ins Leben gerufen, der sich ausschließlich mit diesem Thema befasst. Die Mitarbeitenden sollen Firmen beraten, aber auch in Schulen für Ausbildungsberufe werben. Die Regionalleiterin der IHK in Kaiserslautern, Veronika Pommer, sagte, eine weitere Aufgabe sei die schnelle Integration von ausländischen Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.2.2025 um 9:30 Uhr.

9:49 Uhr ++ Kreis Kusel: B270 nach Zugpanne wieder frei ++ In Kreimbach-Kaulbach im Kreis Kusel ist am Morgen ein Zug liegen geblieben und konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren. Weil am dortigen Bahnübergang über die Bundesstraße die Schranken unten waren, ging auch auf der Straße nichts mehr. Kurzzeitig mussten Verkehrsteilnehmer auf der B270 mehr Zeit einplanen. Inzwischen konnte der Zug abgeschleppt werden und die Bahnschranken sind wieder geöffnet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.2.2025 um 9:30 Uhr.