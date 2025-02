Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

18:02 Uhr ++ Schule in Contwig sammelt Geld für verunglückten Mitschüler ++ Marek war im September 2023 mit seinem Fahrrad verunglückt und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Jetzt hat seine ehemalige Schule Geld gesammelt, um die Familie finanziell bei der Pflege ihres Sohnes zu unterstützen.

15:57 Uhr ++ Ramstein: Westricher Fastnachtsunzug steht vor der Tür ++ Am Fastnachtsdienstag findet zum 74. Mal der Westricher-Umzug in Ramstein-Miesenbach statt. Heute hat die Stadt Details zu dem diesjährigen Umzug bekanntgegeben. Beim größten Fastnachtsumzug in der Westpfalz werden dieses Jahr wieder knapp 15.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 15:30 Uhr.

13:39 Uhr ++ Südwestpfalz: Erneuerung der Wieslauterbahn soll bald losgehen ++ Lange wird darauf in der Südwestpfalz schon gewartet, bald soll es losgehen: Der Ausbau der Wieslauterbahn soll nach Fasching endlich beginnen. Das hat der zuständige Zweckverband mitgeteilt. Demnach sollen Anfang März die Arbeiten an der Bahnstrecke starten. Sie wird dann bis Ende April gesperrt. Aktuell fahren auf der Strecke zwischen Bundenthal und Hinterweidenthal nur Ausflugszüge. Künftig sollen hier aber auch Personen- und Güterzüge verkehren. Der Kreis Südwestpfalz wartet schon jahrelang auf den Ausbau. Zuletzt waren die Kosten für die Reaktivierung auf 19 Millionen Euro angestiegen. Im Laufe des Tages will der Zweckverband einen genauen Zeitplan zu den Reaktivierungsplänen bekanntgeben. Wir hatten über den geplanten Ausbau in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet: Hinterweidenthal Land gibt über acht Millionen Euro Grünes Licht für Erneuerung der Wieslauterbahn in der Südwestpfalz Seit Jahren wartet man in der Südwestpfalz auf Förderung für die Erneuerung der Wieslauterbahn. Am Montag wird Ministerin Eder mit einem positiven Förderbescheid erwartet. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 12:30 Uhr.

11:22 Uhr ++ Unfall nach Lkw-Brand: großer Schaden auf A6 bei Kaiserslautern ++ Ein brennender Lkw hat Montagabend auf der A6 bei Kaiserslautern für Stau und lange Wartezeiten gesorgt. Jetzt hat die Polizei neue Infos mitgeteilt. Das Feuer lag wohl an einem kaputten Reifen. Nach dem Lkw-Brand war dann noch ein Lastwagen in das Stauende gekracht. Bis in die Morgenstunden am Dienstag war die A6 zwischen Enkenbach und Kaiserslautern gesperrt. Der Gesamtschaden ist hoch. SWR Reporter Andreas Kahlmeyer mit allen Infos: Dieser Lastwagen hat auf der A6 zwischen Enkenbach und Kaiserslautern gebrannt. Laut Polizei war wohl ein geplatzter Reifen die Ursache. Polizeipräsidium Westpfalz & Autobahnpolizei Kaiserslautern Bild in Detailansicht öffnen Wegen des Feuers hat es sich auf der Autobahn über mehrere Kilometer gestaut. Ein Lkw ist dann noch ins Stauende gekracht. Polizeipräsidium Westpfalz & Autobahnpolizei Kaiserslautern Bild in Detailansicht öffnen Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 10:30 Uhr.

10:50 Uhr ++ AfD im Kreis Kaiserslautern wünscht sich Zusammenarbeit ++ Bei der Bundestagswahl hat die AfD im Wahlkreis Kaiserslautern die meisten Zweitstimmen erhalten. Nun stellt sich die Partei für die Oppositionsarbeit im Bundestag auf. AfD-Kreisvorstand Dirk Bisanz kritisiert, dass die anderen Parteien nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen. Er will, dass seine Partei mitgestaltet: Bei der Bundestagswahl hat die AfD im Wahlkreis Kaiserslautern rund 26 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Spitzenkandidat Sebastian Münzenmeier hat das Direktmandat knapp verpasst, ist allerdings über die Landesliste der AfD in den Bundestag eingezogen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 9:30 Uhr.

10:18 Uhr ++ Ukraine-Krieg: Wie geht es Flüchtlingen in der Westpfalz? ++ Vor drei Jahren hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen. Ein Krieg, der unzählige Familien auseinandergerissen hat. Viele Menschen sind geflüchtet. Mehr als 53.000 Flüchtlinge sind nach Rheinland-Pfalz gekommen. Einige von ihnen leben inzwischen in der Westpfalz. Wie geht es den Menschen heute in ihrer neuen Heimat, der Westpfalz? SWR-Reporterin Jessica Cichy hat mit zwei von ihnen gesprochen. Drei Jahre Ukraine-Krieg - So geht es Flüchtlingen in der Westpfalz

9:51 Uhr ++ Kaiserslautern: Kurs zum Thema Social Media und Ehrenamt ++ "Tue Gutes und sprich drüber" - Das wird für Vereine und Ehrenamtler in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram immer wichtiger. Etwa, um auf Probleme oder einfach nur auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und dadurch weitere Unterstützer zu gewinnen. Deshalb befasst sich in Kaiserslautern heute die Werkstatt "Ehrenamt stärken" mit allem rund ums Thema Social Media. Dabei gibt es Tipps, wie Geschichten spannend aufbereitet werden können, damit sie auch online gesehen werden. Der Kurs beginnt um 16:45 Uhr im Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrum in der Pfaffstraße Kaiserslautern. Die Teilnahme ist kostenlos. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 9:30 Uhr.

9:33 Uhr ++ IHK Pfalz nach Wahl: schnell neue Regierung bilden ++ Nach der Bundestagswahl am Sonntag fordert die Industrie- und Handelskammer in der Pfalz eine schnelle Regierungsbildung. Am wahrscheinlichsten ist derzeit eine Regierung aus CDU und SPD. Die Wirtschaft könne mit jeder demokratischen Regierung zurecht kommen, Stabilität sei aber wichtig. Gerade die Pfalz stehe hier vor großen Herausforderungen, so Jürgen Vogel, Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 7:30 Uhr.

7:59 Uhr ++ Züge zwischen Homburg und Kaiserslautern fallen teilweise aus ++ Auf der Bahnstrecke zwischen Homburg und Kaiserslautern kann es heute und morgen Abend beziehungsweise in der Nacht Zugausfälle geben. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Grund sind Bauarbeiten auf der Strecke. Es fallen nicht nur Züge aus, sondern es kann auch sein, dass Fahrzeiten geändert werden. In einigen Fällen wird auch ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden sich vor ihrer Zugfahrt zum Beispiel im Internet zu informieren. #RB70 #RB71 Vorankündigung! #Bauarbeiten zwischen #Homburg <> #Kaiserslautern vom 25.02.25 bis zum 26.02.25. Es kommt zu geänderten #Fahrzeiten, #Teilausfällen, #Zugausfällen und #Ersatzverkehr. Bitte informieren Sie sich. pic.twitter.com/R5HKAPB3L7 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 7:30 Uhr.

7:01 Uhr ++ OB Kimmel zu hohem AfD-Ergebnis im Wahlkreis Kaiserslautern ++ 25,9 Prozent der abgegebenen Stimmen hat die AfD bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Kaiserslautern bekommen. Damit ist der Wahlkreis einer von zweien in Westdeutschland - neben Gelsenkirchen in Nordrhein Westfalen - den die AfD gewonnen hat. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Kaiserslautern, Beate Kimmel (SPD), sagte dem SWR, dass sie nicht mit so einem hohen Ergebnis der AfD gerechnet habe. Wenn man selbst ein ganz anderes Bild von der Stadt habe, werfe das erstmal Fragen auf, so Kimmel: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 7:30 Uhr.

6:36 Uhr ++ A6 nach Lkw-Brand bei Kaiserslautern wieder frei ++ Die A6 war gestern Nachmittag zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern gesperrt. Laut Polizei war in dem Bereich ein Lkw in Brand geraten. Warum, das ist noch nicht klar. Die Feuerwehr hatte den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Wegen Aufräumarbeiten war die Strecke stundenlang nicht befahrbar. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr ++ Das Wetter am Dienstag: wolkig und immer wieder Regen ++ Guten Morgen am Dienstag! Wir starten den Westpfalz-Blog heute mit dem Wetter. Der Himmel über der Region bleibt eher wolkenverhangen. Dazu regnet es immer wieder - bei 9 Grad rund um Merzalben und bis 11 Grad bei Katzweiler. In den nächsten Tagen wird es dann wieder etwas kälter und generell wechselhaft. Bewölkter Himmel im Donnersbergkreis SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 6:30 Uhr.

18:04 Uhr ++ IHK und HWK Pfalz fordern schnelle Regierungsbildung ++ Nach dem Ergebnis der Bundestagswahl ist eine Regierung aus CDU/CSU und SPD am wahrscheinlichsten. Davon gehen die Wirtschaftsverbände in der Pfalz aus und hoffen auf eine schnelle Regierungsbildung. SWR-Reporter Janosch Beyer: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 16:30 Uhr.

17:14 Uhr ++ Lkw-Brand: A6 bei Kaiserslautern gesperrt ++ Autofahrer auf der A6 können gerade nicht von Enkenbach-Alsenborn in Richtung Kaiserslautern fahren. Die Autobahn ist dort voll gesperrt, weil ein Lkw gebrannt hat. Wieso, hat die Autobahn-Polizei nicht gesagt. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Verletzt wurde aber niemand. Die A6 ist seit etwa anderthalb Stunden gesperrt – und wird es wohl noch bis etwa 19 Uhr – wegen Aufräumarbeiten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 17:30 Uhr.

17:03 Uhr ++ Neue Ortsdurchfahrt Hochspeyer: Letzter Bauabschnitt startet ++ In Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern beginnt heute der letzte Bauabschnitt der neuen Ortsdurchfahrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. Dafür wird die Kreuzung Hauptstraße/Trippstadter Straße zeitweise voll gesperrt. SWR-Reporterin Maren Kaps weiß, was dort jetzt passiert: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 15:30 Uhr.

16:06 Uhr ++ Mann in Kaiserslautern mit Stichwaffe am Hals verletzt ++ Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in Kaiserslautern gegen einen Mann wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Er soll einen Bekannten in einer Wohnung absichtlich mit einer Stichwaffe am Hals verletzt haben. Das Opfer hatte sich nach dem Angriff schwer verletzt auf die Straße geflüchtet. Der Mann ist ins Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige ist festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Er schweigt laut Polizei bisher zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen laufen weiter. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 14:30 Uhr.

14:17 Uhr ++ Bundeswehr übt bei Kaiserslautern und in Zweibrücken ++ Diese und kommende Woche gibt es in der Westpfalz wieder Übungen der Bundeswehr. Und zwar im Kreis Kaiserslautern - Raum Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl - und in Zweibrücken. Nach Angaben der Stadt Zweibrücken sollen dabei 120 Soldaten und 20 Fahrzeuge im Einsatz sein. Die Soldaten werden Märsche und eine Gefechtsausbildung durchführen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 13:30 Uhr.

13:34 Uhr ++ Wahlbrief in Pirmasens sieben Jahre zu spät ++ Noch eine kuriose Meldung vom Wahlsonntag. In Pirmasens haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wahlbüros nicht schlecht gestaunt: Bei ihnen ist nämlich ein Wahlbrief angekommen, der nichts mit der Bundestagswahl zu tun hatte und fast sieben Jahre zu spät dran war. Der Wahlbrief war von der Oberbürgermeisterwahl aus dem Jahr 2018. Das hat der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) auf seinen Social-Media-Kanälen mitgeteilt. Zwick nahm‘s mit Humor: Ob der Absender seinen Namen auf den aktuellen Wahlzetteln vermisst habe oder sich einfach einen neuen Oberbürgermeister wünscht, bleibe offen, sagte Zwick. 🍀✉️🗳️ Sieben Jahre zu spät! - Wahlbrief zur OB-Wahl! 🗳️✉️🍀 Pünktlich zur Bundestagswahl 2025 sind in unserem Wahlbüro...Posted by Markus Zwick on Sunday, February 23, 2025 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 13:30 Uhr.

12:41 Uhr ++ Bundestagswahl: Ergebnisse Wahlkreis Pirmasens ++ Florian Bilic von der CDU hat bei der Bundestagswahl den Wahlkreis Pirmasens für sich entschieden. Damit hat Bilic ein Direktmandat geholt und zieht in den Bundestag. Auf Platz zwei ist Iris Nieland von der AfD gelandet, dahinter: Angelika Glöckner von der SPD. Auch mit Blick auf die Zweitstimmen hat die CDU den Wahlkreis Pirmasens für sich entschieden - mit knapp 30 Prozent. Die AfD landet auch hier direkt dahinter mit etwa 27 Prozent. Abgeschlagen dahinter auf der 3 die SPD (17,4). Die Grünen (5,9) landen über der 5-Prozent-Hürde - wenn auch nur knapp. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.2.2025 um 12:30 Uhr.

11:48 Uhr ++ Spaß in Mundart zum Wedder in der Westpfalz ++ Wann wird's richtig Frühling? Das haben sich unsere DasDing-Kollegen bei Instagram von "Wir sind Lautern " gefragt. Allen voran Kollege Johannes. Ein paar recht warme Tage hatten wir schon. Doch die Kälte kommt noch mal zurück. Pälzer langts aber langsam!