Blog: Bürgermeister von Obermoschel tritt zurück, Zugpanne im Kreis Kusel, warum viele in Kaiserslautern AfD wählen

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

16:25 Uhr ++ Kaiserslautern: mehrere Bäume werden für Straßenarbeiten gefällt ++ In der Nähe des Kaiserslauterer Bahnhofs werden in den kommenden Tag mehrere Bäume gefällt. An der Trippstadter Straße müssen nach Angaben der Stadt insgesamt 16 Bäume weichen. Und zwar auf einer kurzen Strecke von der Bahnunterführung am elf Freunde Kreisel in Richtung Innenstadt. Dadurch soll Platz geschaffen werden, um die Straße zu verbreitern. Das soll vor allem der Sicherheit von Radfahrern zugutekommen.

14:16 Uhr ++ Ehepaar aus Pirmasens muss Haus zurücknehmen ++ Ein Ehepaar aus Pirmasens muss ein Haus, das es an ein anderes Ehepaar verkauft hatte, zurücknehmen und den Kaufpreis zurückerstatten. Das hat das Oberlandesgericht in Zweibrücken entschieden. Das Pirmasenser Ehepaar hatte vor einigen Jahren das Wohnzimmer vergrößert und dabei eine tragende Wand herausgerissen. Als die neuen Besitzer ebenfalls umbauen wollten, stellten sie fest, dass die neue Konstruktion nicht tragfähig war. Die Käufer haben die Verkäufer verklagt und bekamen jetzt vor dem Oberlandesgericht Zweibrücken Recht. Die Verkäufer hätten über die Umbauten informieren müssen - und darüber, dass es keinen Nachweis über die Tragfähigkeit gab.

13:42 Uhr ++ Anfeindungen: Bürgermeister von Obermoschel tritt zurück ++ Der Stadtbürgermeister von Obermoschel, Ralf Beisiegel, tritt zurück. Gründe dafür gibt es mehrere, sagt der Bürgermeister. Vor allen Dingen seien es Anfeindungen gegen ihn - besonders von einzelnen Ratsmitgliedern. Dass ein Investor für ein geplantes Ärztehaus zurückgezogen hat, sei ein weiterer Grund. Hinzu komme außerdem das Ergebnis der Bundestagswahl. In Obermoschel kam die AfD bei den Erst- und Zweitstimmen jeweils auf 32 Prozent. Eine wirkliche Erklärung habe er dafür nicht, so Beisiegel. Beisiegel will noch bis 30. Juni im Amt bleiben, damit genügend Zeit ist, um Neuwahlen vorzubereiten.

12:30 Uhr ++ Raser mit 100 km/h in Katzweiler gestoppt ++ Ein Mann hat gestern Abend einige Straßen im Kreis Kaiserslautern wohl mit einer Rennstrecke verwechselt. Er war laut Polizei mit seinem Sportwagen viel zu schnell unterwegs. Aufgefallen war er der Polizei bereits auf der A6. Dort ist er mit 170 km/h unterwegs gewesen. Bei erlaubten 130 km/h. Die Polizei hat den Raser über die Bundesstraße in Richtung Katzweiler verfolgt. Dort ist der Mann mit 100 km/h durch den Ort gerast. Die Polizei hat ihn dort stoppen können. Bei der Kontrolle ist aufgefallen, dass ein Hinterreifen seines Autos fast komplett abgefahren war. Jetzt heißt es für den Mann: Einen Monat Führerschein abgeben. Außerdem muss er mit einer Geldstrafe rechnen.

10:54 Uhr ++ Stadt Landstuhl informiert jetzt per WhatsApp ++ Viele Kommunen in der Westpfalz informieren ihre Bürgerinnen und Bürger über Amtsblätter. Da die aber nicht immer tagesaktuell sind, setzt die Stadt Landstuhl im Kreis Kaiserslautern auf einen Whatsapp-Kanal. Darin postet Bürgermeister Mattia De Fazio (CDU) regelmässig Fotos und Infos aus der Stadt. So könne er jüngere und ältere Bürgerinnen und Bürger direkter erreichen:

10:33 Uhr ++ Landesschau Notizen: Kühe gehen in Zweibrücken wandern ++ Wir hatten ja schon über die ausgebüxten Kühe in Zweibrücken berichtet, die auf ihrer Wanderschaft vor einem Kino eine Pause eingelegt haben, um zu grasen. Mittlerweile haben wir die "Wanderfreundinnen" persönlich kennengelernt. Video herunterladen (52,4 MB | MP4)

10:04 Uhr ++ IHK Pfalz: Neuer Geschäftsbereich gegen Fachkräftemangel ++ Der Fachkräftemangel bleibt eines der zentralen Probleme für die Wirtschaft in der Pfalz. Deswegen hat die Industrie- und Handelskammer jetzt einen eigenen Geschäftsbereich ins Leben gerufen, der sich ausschließlich mit diesem Thema befasst. Die Mitarbeitenden sollen Firmen beraten, aber auch in Schulen für Ausbildungsberufe werben. Die Regionalleiterin der IHK in Kaiserslautern, Veronika Pommer, sagte, eine weitere Aufgabe sei die schnelle Integration von ausländischen Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt.

9:49 Uhr ++ Kreis Kusel: B270 nach Zugpanne wieder frei ++ In Kreimbach-Kaulbach im Kreis Kusel ist am Morgen ein Zug liegen geblieben und konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren. Weil am dortigen Bahnübergang über die Bundesstraße die Schranken unten waren, ging auch auf der Straße nichts mehr. Kurzzeitig mussten Verkehrsteilnehmer auf der B270 mehr Zeit einplanen. Inzwischen konnte der Zug abgeschleppt werden und die Bahnschranken sind wieder geöffnet.

9:12 Uhr ++ Kaffee oder Tee: Star-Trek-Dozent auf die Couch gebeamt ++ Der Weltraum und seine unendlich Weiten! Einer, der die Sache ziemlich ernst nimmt, ist Hochschuldozent Hubert Zitt. Seine jährliche Weihnachtsvorlesung am Hochschul-Campus Zweibrücken zum Thema Star Trek ist Kult.

8:42 Uhr ++ Mann aus Kirchheimbolanden zweimal mit Drogen am Steuer ++ An zwei Tagen hintereinander ist ein Mann aus Kirchheimbolanden ohne Führerschein und unter Drogen auf der Autobahn unterwegs gewesen. Das ist bei einer Kontrolle der Autobahnpolizei aufgefallen. Die Beamten stellten beim ersten Mal auf der A6 Richtung Mannheim mithilfe eines Drogentests fest, dass der Mann Kokain und Gras konsumiert hatte. Einen Führerschein hatte er auch nicht. Einen Tag später fiel er mit dem gleichen Auto auf der A61 in Richtung Koblenz auf. Auch da konnte der Mann bei einer Kontrolle keinen Führerschein nachweisen und hat wieder Drogen genommen.

8:22 Uhr ++ Landrat Leßmeister fordert neue Regierung zum Handeln auf ++ Die Wirtschaftslage in der Westpfalz und in ganz Deutschland ist angespannt. Der Landrat des Kreises Kaiserslautern sagt, dass sich die Rahmenbedingungen für die Unternehmen dringend ändern müssen. Jetzt nach der Bundestagswahl fordert der Landrat deshalb hier die künftige Bundesregierung zum Handeln auf.

7:16 Uhr ++ Warum ist die AfD in Kaiserslautern so erfolgreich? ++ Die AfD hat im ehemals "roten" Wahlkreis Kaiserslautern bei der Bundestagswahl die meisten Zweitstimmen von allen Parteien geholt. Und auch bei den Erststimmen konnte sich SPD-Kandidat Mieves nur knapp gegen den AfD-Bewerber Münzenmaier durchsetzen. Warum ist das so? Wir haben auf der Straße nachgefragt. Video herunterladen (65,9 MB | MP4)

7:12 Uhr ++ Wirtschaft: Schwierige Zeit für Lautrer Firmen ++ Die Wirtschaftslage in der Westpfalz und in ganz Deutschland ist angespannt. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Kaiserslautern, Philip Pongratz, sagt aber, dass die Stadt Kaiserslautern und auch der Landkreis noch relativ gut dastehen. Hier sei kein großer Wirtschaftseinbruch zu verzeichnen und die Lage stabil. Das liege unter anderem auch an der starken Industrie und dem Wissenschaftsstandort hier. In den Unternehmen in der Region gebe es bisher keine größeren Entlassungen. Für einzelne Unternehmen - je nach Branche - seien die wirtschaftlich schwachen Zeiten aber nicht einfach, sagt Pongratz.

6:15 Uhr ++ Das Wetter: Bewölkt, freundlicher Nachmittag ++ Zum Start in die Woche ist es in der Nord- und Westpfalz bewölkt mit gelegentlichem Regen, der im Laufe des Vormittags nachlässt. Ab Mittag lockert es auf und kann sonnig werden. Die Temperaturen liegen zwischen 7 Grad in der Frankenweide und 10 Grad am Glan. In den nächsten Tagen wird es wechselhaft mit Regen und auf den Höhen Schnee. Der Winterhimmel über der Burg Nanstein bei Landstuhl in Kreis Kaiserslautern. SWR

18:02 Uhr ++ Schule in Contwig sammelt Geld für verunglückten Mitschüler ++ Marek war im September 2023 mit seinem Fahrrad verunglückt und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Jetzt hat seine ehemalige Schule Geld gesammelt, um die Familie finanziell bei der Pflege ihres Sohnes zu unterstützen.

15:57 Uhr ++ Ramstein: Westricher Fastnachtsumzug steht vor der Tür ++ Am Fastnachtsdienstag findet zum 74. Mal der Westricher-Umzug in Ramstein-Miesenbach statt. Heute hat die Stadt Details zu dem diesjährigen Umzug bekanntgegeben. Beim größten Fastnachtsumzug in der Westpfalz werden dieses Jahr wieder knapp 15.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

13:39 Uhr ++ Südwestpfalz: Erneuerung der Wieslauterbahn soll bald losgehen ++ Lange wird darauf in der Südwestpfalz schon gewartet, bald soll es losgehen: Der Ausbau der Wieslauterbahn soll nach Fasching endlich beginnen. Das hat der zuständige Zweckverband mitgeteilt. Demnach sollen Anfang März die Arbeiten an der Bahnstrecke starten. Sie wird dann bis Ende April gesperrt. Aktuell fahren auf der Strecke zwischen Bundenthal und Hinterweidenthal nur Ausflugszüge. Künftig sollen hier aber auch Personen- und Güterzüge verkehren. Der Kreis Südwestpfalz wartet schon jahrelang auf den Ausbau. Zuletzt waren die Kosten für die Reaktivierung auf 19 Millionen Euro angestiegen. Im Laufe des Tages will der Zweckverband einen genauen Zeitplan zu den Reaktivierungsplänen bekanntgeben. Wir hatten über den geplanten Ausbau in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet: Hinterweidenthal Land gibt über acht Millionen Euro Grünes Licht für Erneuerung der Wieslauterbahn in der Südwestpfalz Seit Jahren wartet man in der Südwestpfalz auf Förderung für die Erneuerung der Wieslauterbahn. Am Montag wird Ministerin Eder mit einem positiven Förderbescheid erwartet. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

11:22 Uhr ++ Unfall nach Lkw-Brand: großer Schaden auf A6 bei Kaiserslautern ++ Ein brennender Lkw hat Montagabend auf der A6 bei Kaiserslautern für Stau und lange Wartezeiten gesorgt. Jetzt hat die Polizei neue Infos mitgeteilt. Das Feuer lag wohl an einem kaputten Reifen. Nach dem Lkw-Brand war dann noch ein Lastwagen in das Stauende gekracht. Bis in die Morgenstunden am Dienstag war die A6 zwischen Enkenbach und Kaiserslautern gesperrt. Der Gesamtschaden ist hoch. SWR Reporter Andreas Kahlmeyer mit allen Infos: Dieser Lastwagen hat auf der A6 zwischen Enkenbach und Kaiserslautern gebrannt. Laut Polizei war wohl ein geplatzter Reifen die Ursache. Polizeipräsidium Westpfalz & Autobahnpolizei Kaiserslautern Bild in Detailansicht öffnen Wegen des Feuers hat es sich auf der Autobahn über mehrere Kilometer gestaut. Ein Lkw ist dann noch ins Stauende gekracht. Polizeipräsidium Westpfalz & Autobahnpolizei Kaiserslautern Bild in Detailansicht öffnen

10:50 Uhr ++ AfD im Kreis Kaiserslautern wünscht sich Zusammenarbeit ++ Bei der Bundestagswahl hat die AfD im Wahlkreis Kaiserslautern die meisten Zweitstimmen erhalten. Nun stellt sich die Partei für die Oppositionsarbeit im Bundestag auf. AfD-Kreisvorstand Dirk Bisanz kritisiert, dass die anderen Parteien nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen. Er will, dass seine Partei mitgestaltet: Bei der Bundestagswahl hat die AfD im Wahlkreis Kaiserslautern rund 26 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Spitzenkandidat Sebastian Münzenmeier hat das Direktmandat knapp verpasst, ist allerdings über die Landesliste der AfD in den Bundestag eingezogen.

10:18 Uhr ++ Ukraine-Krieg: Wie geht es Flüchtlingen in der Westpfalz? ++ Vor drei Jahren hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen. Ein Krieg, der unzählige Familien auseinandergerissen hat. Viele Menschen sind geflüchtet. Mehr als 53.000 Flüchtlinge sind nach Rheinland-Pfalz gekommen. Einige von ihnen leben inzwischen in der Westpfalz. Wie geht es den Menschen heute in ihrer neuen Heimat, der Westpfalz? SWR-Reporterin Jessica Cichy hat mit zwei von ihnen gesprochen. Drei Jahre Ukraine-Krieg - So geht es Flüchtlingen in der Westpfalz

9:51 Uhr ++ Kaiserslautern: Kurs zum Thema Social Media und Ehrenamt ++ "Tue Gutes und sprich drüber" - Das wird für Vereine und Ehrenamtler in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram immer wichtiger. Etwa, um auf Probleme oder einfach nur

9:33 Uhr ++ IHK Pfalz nach Wahl: schnell neue Regierung bilden ++ Nach der Bundestagswahl am Sonntag fordert die Industrie- und Handelskammer in der Pfalz eine schnelle Regierungsbildung. Am wahrscheinlichsten ist derzeit eine Regierung aus CDU und SPD. Die Wirtschaft könne mit jeder demokratischen Regierung zurecht kommen, Stabilität sei aber wichtig. Gerade die Pfalz stehe hier vor großen Herausforderungen, so Jürgen Vogel, Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.2.2025 um 7:30 Uhr.