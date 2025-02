Blog: Polizei findet 1.500 Cannabis-Pflanzen im Kreis Kaiserslautern, Bus-Streiks in Kaiserslautern und Pirmasens

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

17:01 Uhr ++ Busstreiks in Kaiserslautern und Pirmasens am Freitag ++ Morgen müssen Pendler in der Westpfalz mit erheblichen Behinderungen rechnen. In Kaiserslautern und Pirmasens werden keine städtischen Busse fahren, weil die Gewerkschaft Verdi die Busfahrer zum Streik aufgerufen hat. In der letzten Verhandlungsrunde hatte es noch keine Einigung auf einen neuen Tarifvertrag gegeben. Die Menschen an den Bushaltestellen in Kaiserslautern haben heute dem Streik mit gemischten Gefühlen entgegen gesehen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 16:30 Uhr.

15:26 Uhr ++ Polizei findet 1.500 Cannabis-Pflanzen im Kreis Kaiserslautern ++ Die Polizei hat im Kreis Kaiserslautern eine Plantage mit über 1.500 Cannabis-Pflanzen ausgehoben. Die Indoor-Plantage war im Keller einer Halle – dafür waren eigens Wände eingezogen und neue elektrische Leitungen verlegt worden. Pflanzen und Ausrüstung wurden sichergestellt. Die Polizei war auf die Spur der Plantage gekommen, weil sie gegen mehrere Menschen wegen Verstößen gegen das Cannabis-Gesetz ermittelt hatte. Der mutmaßliche Betreiber der Plantage konnte noch nicht gefasst werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 15:30 Uhr.

12:37 Uhr ++ 2024 mehr Straftaten rund um die Mall in Kaiserslautern ++ An der Einkaufs-Mall in Kaiserslautern hat es im vergangenen Jahr 94 Straftaten gegeben - das sind 13 mehr als im Jahr davor. Das steht so in einer Statistik der Polizei, die dem SWR vorliegt. Kollege Jan Jaworski hat sich die Zahlen angeschaut und erklärt im Audio, was auffällig ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 11:30 Uhr.

11:50 Uhr ++ Wahllokale in der Westpfalz sind barrierefrei ++ Für ungefähr 400.000 Wahlberechtigte in der Westpfalz steht am Sonntag die Bundestagswahl ins Haus, in einigen Kreisen sind auch Landratswahlen. Unter den Wahlberechtigten sind auch Bürger mit Beeinträchtigungen. In Kaiserslautern koordiniert Constanze Augustin die Wahl. Sie sagt, die Lautrer Wahllokale seien rollstuhlgerecht, so wie es das Wahlgesetz vorsehe, aber für Blinde gebe es bei dieser Wahl Einschränkungen. Laut Constanze Augustin würden viele Sehbeeinträchtigte ohnehin per Brief wählen oder aber mit einer Begleitperson ins Wahllokal kommen. Vor Ort könne man immer auch die Hilfe von Wahlhelfern in Anspruch nehmen. Bei der Kaiserslautrer Verwaltung hätten sich bislang keine Beeinträchtigten beschwert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 10:30 Uhr.

11:04 Uhr ++ Informationsabend zur Pflege in Kirchheimbolanden ++ Im Alter oder im Pflegefall im eigenen Haus rund um die Uhr versorgt zu werden - das wünschen sich viele Betroffene. Um genau dieses Thema geht es heute um 18 Uhr bei einem Informationsabend in der Kreisverwaltung Kirchheimbolanden. Angehörige können eine "Rund-um-die-Uhr-Betreuung" oft nicht leisten. Mit genau solchen Angeboten locken verschiedene Agenturen - oft arbeiten dort Pflegekräfte aus dem Ausland. Was bei diesen Angeboten zu beachten ist - zum Beispiel finanziell oder rechtlich - darum geht es unter anderem beim Info-Abend in Kirchheimbolanden. Los geht es um 18 Uhr. Der Pflegestützpunkt Donnersberg bittet darum, sich dort vorher anzumelden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 9:30 Uhr.

10:16 Uhr ++ Wahlen und Fastnacht in Morschheim. Das sagt der Bürgermeister ++ In Morschheim im Donnersbergkreis ist am Sonntag richtig viel los. Neben der Bundestags- und Landratswahl findet auch der alljährliche Fastnachtsumzug samt Party am Abend statt. Das hat die Ortsgemeinde dazu veranlasst, das Wahllokal zu wechseln. Statt in der Mauritiushalle wird nun in der Fahrzeughalle der Feuerwehr gewählt. Bürgermeister Timo Wahl geht davon aus, dass der Alkohol bei Wählern nicht zum Problem wird. Das Wahllokal bei der Feuerwehr in Morschheim hat am Sonntag regulär von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Fastnachtsumzug startet um 14 :11 Uhr. Im Anschluss daran wird in der Mauritiushalle gefeiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 9:30 Uhr.

9:48 Uhr ++ Fünf Menschen bei Auseinandersetzung in Pirmasens verletzt ++ Bei einer Auseinandersetzung in Pirmasens sind gestern Abend alle Beteiligten verletzt worden. Was dahinter steckt und wie die Menschen verletzt wurden, ist noch nicht klar. Neben der Polizei ermittelt dazu jetzt auch die Staatsanwaltschaft. Fünf Menschen waren gegen 19:30 Uhr im Pirmasenser Stadtgebiet aneinandergeraten. Alle Beteiligten zwischen 24 und 67 Jahren sind nach Angaben eines Polizeisprechers verletzt worden - zunächst hieß es von der Polizei, dass auch einige schwer verletzt wurden, ob das tatsächlich so ist, muss nun noch geklärt werden. Um die Hintergründe zu klären, werden auch Zeugen gesucht, die das Ganze beobachtet haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 8:30 Uhr.

8:48 Uhr ++ Straße zwischen Stetten und Gauersheim nach Unfall gesperrt ++ Im Donnersbergkreis war die Landesstraße zwischen Gauersheim und Stetten heute Morgen vorübergehend gesperrt. In dem Bereich waren laut Polizei zwei Autos zusammengestoßen. Die Menschen in beiden Autos wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Unfallbeteiligter wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Inzwischen ist die Landesstraße teilweise wieder frei. Bei einem Verkehrsunfall bei Gauersheim im Donnersbergkreis sind am Morgen mehrere Menschen verletzt worden. SWR Helmut Dell Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 8:30 Uhr.

6:59 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz: überwiegend wolkig, Regen möglich ++ Heute überwiegen die Wolken. Zunächst kann es ab und zu leicht regnen. Im Laufe des Tages ist es dann öfter trocken, die Sonne scheint aber nur sehr vereinzelt. Die Temperaturen steigen auf 7 Grad rund um Kirchheimbolanden und bis 11 Grad rund Homburg und Waldmohr.

Morgen leichter Regen, dann trocken. Sonst Wolken und etwas Sonne, bis 18 Grad. Bewölkter Himmel bei Rumbach im Kreis Südwestpfalz. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:39 Uhr ++ Marcel Klos wird neuer Sportdirektor beim FCK ++ Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Sportdirektor: Marcel Klos. Das haben die Roten Teufel am Abend mitgeteilt. Klos übernimmt den Posten des Sportdirektors beim FCK offiziell im März. Er war bislang Technischer Direktor beim italienischen Club CFC Genua - dort hat er den Wiederaufstieg in die erste Liga mitverantwortet. Davor war er auch RB Leipzig und beim Hamburger SV. Kaiserslautern Fußball | 2. Bundesliga Neuer Sportdirektor gefunden: Marcel Klos übernimmt beim FCK Marcel Klos wird ab März Sportdirektor beim 1. FC Kaiserslautern. Der 36-Jährige war zuletzt als Technischer Direktor beim italienischen Erstligisten CFC Genua tätig. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:18 Uhr ++ Briefwahl verläuft in der Westpfalz offenbar reibungslos ++ In der Westpfalz sind die Unterlagen für die Briefwahl zur Bundestagswahl weitgehend nach Plan zugestellt worden. Nur zu Beginn Anfang Februar hat es kleinere Probleme gegeben, hat eine SWR-Umfrage ergeben. In Winnweiler und Landstuhl hätten zum Beispiel Stimmzettel gefehlt. Weitere Informationen hat SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:11 Uhr ++ Verdi ruft zu Streiks im Busverkehr auf ++ Wer in Kaiserslautern und Pirmasens auf den Bus angewiesen ist, muss sich am morgigen Freitag eine Alternative suchen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen und entsprechend können Busse ausfallen. Betroffen sind davon in der Westpfalz laut Verdi die Stadtwerke Pirmasens und die SWK Kaiserslautern. Grund für den Streik sind die bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem acht Prozent mehr Lohn. Die Verhandlungen werden im März fortgesetzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.2.2025 um 6:30 Uhr.

14:27 Uhr ++ Kunstausstellung deutscher und amerikanischer Schüler in Kaiserslautern ++ "Kunst bringt uns zusammen" ist der Titel einer Ausstellung, die deutsche und amerikanische Schulen in Stadt und Kreis Kaiserslautern gestaltet haben. Die Kunstwerke werden noch bis Ende des Monats im Eingangsbereich des Lauterer Rathauses gezeigt - darunter sind Zeichnungen, Malereien und Skulpturen. Die Kunstausstellung der Schüler steht nach Angaben der Stadt für "ein offenes und gelebtes deutsch-amerikanisches Miteinander". Beteiligt waren an der Kunst-Aktion unter anderem Kinder und Jugendliche des Burggymnasiums und der Kottenschule in Kaiserslautern und der High Schools in Kaiserslautern und Ramstein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.2.2025 um 13:30 Uhr.

13:36 Uhr ++ VG Rodalben beschließt Abriss und Neubau von Schwimmhalle ++ Die Verbandsgemeinde Rodalben hat beschlossen, die Turnhalle und das Schwimmbad der Mozart-Grundschule abzureißen. An gleicher Stelle soll neu gebaut werden. Die Verbandsgemeinde muss jetzt schnellstmöglich klären, wo der Sportunterricht für die Schüler der Mozart-Grundschule zwischenzeitlich stattfinden wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.2.2025 um 13:30 Uhr.

11:59 Uhr ++ Verlässt Maschinenbauer Pallmann Zweibrücken? ++ Das Maschinenbau-Unternehmen Pallmann in Zweibrücken lotet aktuell verschiedene Möglichkeiten aus, ein eigenes Firmengelände zu kaufen. Dabei droht auch ein Wegzug aus Zweibrücken und damit der Verlust von 300 Arbeitsplätzen in der Stadt. Hintergrund ist, dass als das Unternehmen vor sieben Jahren den Besitzer gewechselt hat, das Firmengelände selbst nicht mitverkauft wurde. Jetzt will der neue Besitzer das Gelände gerne ebenfalls kaufen. Die Verhandlungen werden auch durch den Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wonitza (SPD) begleitet. Alle Beteiligten haben laut Oberbürgermeister das Ziel ausgegeben, wenn möglich, den Standort Zweibrücken zu erhalten. Außerdem werde geprüft, wie der Maschinenbauer durch Fördermittel des Landes unterstützt - und in der Stadt gehalten werden kann. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.2.2025 um 11:30 Uhr.

10:03 Uhr ++ Zugang zur Fußgängerbrücke am Pfalztheater gesperrt ++ Der Treppenzugang am Pfalztheater zur Fußgängerbrücke in Kaiserslautern ist gesperrt. Bei einer Routinekontrolle hatten Verwaltungsmitarbeiter an einigen Stufen Risse entdeckt. Nach Angaben der Stadt könnte Streusalz dafür verantwortlich gewesen sein. Die Stadt überprüft jetzt die restlichen Stufen. Falls keine weiteren Schäden entdeckt werden, werden die kaputten Stufen repariert - allerdings nicht vor Juni. Sollten auch andere Stufen betroffen sein, müsste die Betontreppe möglicherweise gegen eine Stahltreppe ersetzt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.2.2025 um 9:30 Uhr.

9:11 Uhr ++ Ab sofort Bewerbungen möglich für Medizinstudium in Kaiserslautern und Budapest ++ Für ein Medizinstudium, das künftig in Teilen auch in Kaiserslautern möglich ist, kann man sich jetzt bewerben. Bei dem Studium handelt es sich unter anderem um eine Kooperation des Westpfalz-Klinikums mit der Semmelweis-Universität in Ungarn. Details finden Sie in unserem Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.2.2025 um 9:30 Uhr.

8:18 Uhr ++ Informationen zu Ausbildungsberufen im Donnersbergkreis ++ Schüler können ab heute verschiedene Ausbildungsberufe im Donnersbergkreis kennenlernen. Die "Job-Aktiv-Reihe" des Wirtschaftsforums Donnersberg-Land startet ab heute und bietet für Schulabgänger mehrere Besuche in Ausbildungsbetrieben an. Unternehmen wie ADIENT in Rockenhausen, Dyckerhoff in Göllheim oder das Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden stellen ihre Ausbildungsberufe vor. Interessierte Schüler, können sich für die Termine über ihre Schule anmelden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.2.2025 um 7:30 Uhr.

6:38 Uhr ++ Grippewelle in der Westpfalz? ++ Auch in der Westpfalz macht sich die Grippewelle bemerkbar - bei den Gesundheitsämter werden immer mehr Fälle gemeldet. Im Kreis Kusel waren es zum Beispiel seit Beginn des Jahres 221 Fälle, im Kreis Kaiserslautern sogar 370. Die Gesundheitsämter rechnen generell aber mit einer höheren Dunkelziffer, weil nicht jeder Fall gemeldet wird. Neben der Grippe verzeichnen die Gesundheitsämter in der Westpfalz auch vermehrt Magen-Darm-Erkrankungen und Noroviren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Schwieriger Einsatz: Waffenschränke in abgebranntem Haus in Kirchheimbolanden ++ An der Brandstelle des Einfamilienhauses in Kirchheimbolanden ist es in der Nacht ruhig geblieben. Nach Angaben der Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse. Bei dem Brand war gestern das Haus komplett zerstört worden, einer der Bewohner wurde schwer verletzt. Der Einsatz war für die Feuerwehr schwierig, weil sie in dem Haus fünf Tresore fand, in denen Waffen und Munition vermutet wurden. Das Feuer konnte erst am Abend gelöscht werden, eine Brandwache war die Nacht über vor Ort. Kaiserslautern Brandwache beendet Brand in Kirchheimbolanden gelöscht - mutmaßliche Waffentresore sichergestellt Nach dem Großbrand in Kirchheimbolanden ist die Brandwache der Feuerwehr inzwischen beendet. Ein Mann wurde bei dem Feuer schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:20 Uhr ++ Wetter: Zuerst sonnig, dann ziehen Wolken auf ++ Heute ist es in der Pfalz erst noch sonnig, später ziehen dann immer mehr Wolken auf. Dazu erreichen die Temperaturen heute Werte zwischen 1 und 4 Grad. Heute Morgen ist es noch frostig mit minus 4 Grad in Maßweiler und minus 3 Grad in Oberarnbach. In den kommenden Tagen haben wir dann mehr Wolken als Sonne und ab und zu Regen. Dann wird es auch milder. Heute gibt es - zumindest am Vormittag - noch Sonne in der Westpfalz. Ab morgen wird es dann regnerisch. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.2.2025 um 6:30 Uhr.

16:21 Uhr ++ Bilder für Demokratie zerstört ++ Eine Foto-Ausstellung zum Thema Demokratie läuft aktuell vor dem Pfalztheater in Kaiserslautern. Einige dieser Bilder wurden jetzt von unbekannten Tätern zerstört. Auffällig dabei laut der Initiatoren: Es seien gezielt Bilder zerstört worden, auf denen Menschen mit Migrationshintergrund zu sehen waren. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Die Bilder von der Ausstellung wurden von dem Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner fotografiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 15:30 Uhr.

14:43 Uhr ++ Land unterstützt Sanierung von Straße bei Hütschenhausen ++ Das Land unterstützt die Sanierung einer Kreisstraße bei Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern mit 800.000 Euro. Dabei geht es um die Straße zwischen Hütschenhausen und der Kreuzung mit der Landestraße nach Hauptstuhl. Sie soll auf rund zwei Kilometern instandgesetzt werden. Wann die Arbeiten beginnen, steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 14:30 Uhr.

13:40 Uhr ++ Straßenzustand wird in Kaiserslautern mit KI erhoben ++ Zur Zeit untersucht die Stadt Kaiserslautern mit Hilfe eines kleinen Busses die Straßen in Kaiserslautern. Kameras und Sensoren erfassen den Zustand der Straßen - Forscher der Uni wollen diese dann mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz auswerten, die zurzeit noch entwickelt wird. Ein Sprecher der Stadt sagte, das bedeute, dass man künftig die Gelder für Straßenbau effektiver einsetzen könne. Die Forscher wollen die KI auch an andere Städte weiter geben, wenn sie fertig ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 13:30 Uhr.