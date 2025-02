Blog: Granate von Hauptbahnhof Kaiserslautern abtransportiert, Brand in Kirchheimbolanden, Bilder für Demokratie zerstört

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

16:21 Uhr ++ Bilder für Demokratie zerstört ++ Eine Foto-Ausstellung zum Thema Demokratie läuft aktuell vor dem Pfalztheater in Kaiserslautern. Einige dieser Bilder wurden jetzt von unbekannten Tätern zerstört. Auffällig dabei laut der Initiatoren: Es seien gezielt Bilder zerstört worden, auf denen Menschen mit Migrationshintergrund zu sehen waren. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Die Bilder von der Ausstellung wurden von dem Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner fotografiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 15:30 Uhr.

14:43 Uhr ++ Land unterstützt Sanierung von Straße bei Hütschenhausen ++ Das Land unterstützt die Sanierung einer Kreisstraße bei Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern mit 800.000 Euro. Dabei geht es um die Straße zwischen Hütschenhausen und der Kreuzung mit der Landestraße nach Hauptstuhl. Sie soll auf rund zwei Kilometern instandgesetzt werden. Wann die Arbeiten beginnen, steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 14:30 Uhr.

13:40 Uhr ++ Straßenzustand wird in Kaiserslautern mit KI erhoben ++ Zur Zeit untersucht die Stadt Kaiserslautern mit Hilfe eines kleinen Busses die Straßen in Kaiserslautern. Kameras und Sensoren erfassen den Zustand der Straßen - Forscher der Uni wollen diese dann mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz auswerten, die zurzeit noch entwickelt wird. Ein Sprecher der Stadt sagte, das bedeute, dass man künftig die Gelder für Straßenbau effektiver einsetzen könne. Die Forscher wollen die KI auch an andere Städte weiter geben, wenn sie fertig ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 13:30 Uhr.

Der Fund eine Weltkriegs-Granate hat am frühen Morgen den Zugverkehr rund um den Hauptbahnhof in Kaiserslautern weitgehend lahmgelegt. Jetzt hat die Bundespolizei - zumindest teilweise - Entwarnung gegeben. Die Lage rund um den Hauptbahnhof in Kaiserslautern entspannt sich langsam etwas. Zumindest auf der Hauptverkehrsstrecke zwischen Saarbrücken und Mannheim dürfen nach Angaben der Bundespolizei wieder Züge fahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 9:30 Uhr.

9:00 Uhr ++ Neues Industriegebiet im Donnersbergkreis an der A63 ++ Neben der A63 zwischen Lohnsfeld und Winnweiler im Donnersbergkreis soll ein neues Industriegebiet entstehen. Die vertraglichen Voraussetzungen dafür wurden jetzt geschaffen. Circa 17 Fußballfelder - so groß ist die Fläche des geplanten Industriegebiets. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 9:30 Uhr.

8:02 Uhr ++ Betreiber mit Auslastung der Eisbahn in Kaiserslautern bislang zufrieden ++ Der Betreiber der Eisbahn auf dem Messeplatz in Kaiserslautern hat eine positive Zwischenbilanz gezogen. Er könne keine genauen Zahlen nennen - er habe aber das Gefühl, dass es in diesem Jahr noch besser laufe als im vergangenen. Wegen der guten Resonanz war in diesem Jahr die Eisfläche vergrößert worden. Die Eisbahn steht noch bis zum 9. März auf dem Messeplatz. Der Betreiber will am Ende der Saison entscheiden, ob er auch im kommenden Jahr wieder nach Kaiserslautern kommt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 7:30 Uhr.

7:16 Uhr ++ Straße in Pirmasens mehrere Tage gesperrt ++ In Pirmasens müssen Auto- und Busfahrer ab heute mit Behinderungen rechnen. Grund: Die Sedanstraße ist ab heute für vier Tage gesperrt, weil dort ein Kran aufgestellt wird. Deshalb werden auch Busse umgeleitet, die Linie 206 kann gleich vier Haltestellen nicht anfahren. Zwei Ersatzhaltestellen wurden eingerichtet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 6:30 Uhr.

7:12 Uhr ++ Viel Sonne in der Westpfalz ++ Auch heute gibt es in der Pfalz viel Sonne und nur wenige leichte Wolken. Dazu erreichen die Temperaturen Werte zwischen 0 und 3 Grad. Sie liegen zurzeit bei minus 5 Grad in Höhfröschen und minus 4 Grad in Bedesbach. Morgen wechseln sich dann Sonne und dichtere Wolken ab, am Donnerstag wird es milder und es beginnt zu regnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:05 Uhr ++ Granate in Kaiserslautern gefunden - Hauptbahnhof gesperrt ++ Am Hauptbahnhof Kaiserslautern ist in der Nähe der Gleise eine Mörsergranate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden – wann genau, steht noch nicht fest. Reisende müssen sich nach Auskunft der Bahn heute den ganzen Tag über auf Behinderungen einstellen – sie sollten bevor sie die Reise antreten im Internet die Zugverbindung überprüfen. Zahlreiche ICE-Züge fallen heute komplett aus – unter anderem die Verbindung nach Paris. Aber auch viele S-Bahnen sind betroffen.

Informationen von der Bahn gibt es hier . Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.2.2025 um 6:30 Uhr.

17:27 Uhr ++ Werden Schwimmbad und Turnhalle in Rodalben abgerissen? ++ Der Verbandsgemeinderat in Rodalben will sich heute damit befassen, ob Schwimmbad und Turnhalle einer Grundschule abgerissen werden sollen. Dort hatte es im vergangenen Jahr gebrannt. Die CDU in Rodalben hat Abriss und Neubau des Gebäudes beantragt, weil das Schwimmbad in der Mozart-Grundschule nicht mehr genutzt werden kann. Die Turnhalle im selben Gebäude steht derzeit auch nicht zur Verfügung. Dort könne erst wieder Sportunterricht stattfinden, wenn es wärmer und keine Heizung mehr benötigt würde, sagte Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Denzer (SPD). Grund sei, dass es in der Heizungszentrale der Grundschule im vergangenen Dezember gebrannt hatte. Die alte Turn- und Schwimmhalle in Rodalben abzureißen und ein neues Gebäude zu bauen, würde mehrere Millionen Euro kosten, sagte Denzer. Es gebe aber Fördermöglichkeiten, bei dem das Land etwa 40 Prozent der Baukosten übernehmen würde. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.2.2025 um 16:30 Uhr.

13:46 Uhr ++ Mann wegen Diebstahl und Körperverletzung in Kusel angeklagt ++ Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat einen Mann angeklagt, weil er im August vergangenen Jahres einer Frau in Kusel eine Handtasche gestohlen haben soll. Außerdem hatte er laut Staatsanwaltschaft die Frau mehrfach geschlagen. Das Amtsgericht muss jetzt entscheiden, wann das Verfahren eröffnet wird. Der Fall wurde medial teilweise diskutiert, weil die Polizei nicht von sich aus darüber informiert hatte. Zum damaligen Zeitpunkt seien die Ermittlungen nicht abgeschlossen gewesen, die Pressestelle hätte sich daher dazu entschieden, zunächst keine Pressemeldung zu veröffentlichen, so ein Sprecher der Polizei. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.2.2025 um 12:30 Uhr.

Seit über vier Jahren sucht die Polizei in Kaiserslautern nach dem Mörder von Diana Bodi - bislang ohne Erfolg. Jetzt war der Fall nochmal Thema im ARD-Magazin Brisant.

12:24 Uhr ++ Literaturfestival Kaiserslautern im SWR Studio ++ Heute Abend wird im SWR Studio Kaiserslautern das diesjährige Literaturfestival offiziell eröffnet. Bei der Veranstaltung SWR-Lyrik lesen ab 19 Uhr 30 die Autorinnen Judith Hoffmann und Carolin Callies. Dazu gibt es Musik von Michael Halberstadt und seiner Band. Einlass ist bereits ab 18 Uhr 30, der Eintritt ist frei. Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es online zum Nachlesen auf SWR Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.2.2025 um 10:30 Uhr.

11:02 Uhr ++ Zum ersten Mal Umzug in Innenstadt von Pirmasens ++ Den Fastnachtsumzug in Pirmasens haben gestern rund 4.000 Menschen besucht. Nach Angaben der Polizei verlief der Umzug ruhig - bei Personenkontrollen wurden eine Soft-Air-Waffe und zwei Messer sichergestellt. Der Zug ging zum ersten Mal durch die Pirmasenser Innenstadt, nachdem sich viele Bürgerinnen und Bürger das gewünscht hatten. Bisher war er im Winzler Viertel unterwegs. Mitorganisator Oliver Vafiadis sagte, der Umzug sei ein Erfolg gewesen. Ob er aber in den nächsten Jahren ausgeweitet werden könnte, steht noch nicht fest: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.2.2025 um 10:30 Uhr.

Der neu gegründete Mountainbike Club Zweibrücken will nach eigenen Angaben möglichst noch in diesem Jahr seinen Bikepark fertigstellen. Damit entstehe dann ein wichtiger Treffpunkt und die Jugendlichen könnten endlich auf legalen Strecken fahren. Bisher waren die Jugendlichen oft auf illegalen Strecken in Zweibrücken unterwegs. Bis der Bikepark gebaut werden kann ist aber noch einiges an Planung nötig, heisst es von den Mitgliedern. Außerdem müsse auch Geld gesammelt werden, um das Vorhaben umzusetzen, sagt der erste Vorsitzende, Ulf Bürger: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.2.2025 um 9:30 Uhr.

Bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag werden in der Westpfalz auch viele Menschen teilnehmen, die als Flüchtlinge hierher gekommen sind und jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Für sie ist es ein besonderer Tag – sagt zum Beispiel Suliman Belal aus dem Donnersbergkreis. Für ihn sei Wählen wichtig für seine Zukunft und die seiner Kinder. Erst in Deutschland habe er gelernt, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben. Er ist gebürtiger Syrer und seit zwei Jahren deutscher Staatsbürger. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.2.2025 um 7:30 Uhr.

7:21 Uhr ++ Theaterwiese Kaiserslautern: Liste mit Bürgerideen wird im Bauausschuss diskutiert ++ Der Bauausschuss der Stadt Kaiserslautern beschäftigt sich heute nochmal damit, wie der Bereich rund um das Pfalztheater künftig gestaltet werden soll. Bei mehreren Veranstaltungen hatten die Bürger ihre Ideen eingebracht, die Stadtverwaltung hatte dann einen Katalog erstellt, welche Vorschläge an einen Städteplaner weitergegeben werden und welche nicht. Diese Liste hatte aber vergangene Woche dem Stadtrat nicht gefallen – zum Beispiel sei die Idee eines Biergartens sehr stark gewichtet worden. Der Rat hatte daraufhin die Liste zur weiteren Beratung an den Bauausschuss verwiesen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.2.2025 um 7:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ In Kaiserslautern werden gelbe Tonnen verteilt ++ Ab heute werden in Kaiserslautern die gelben Tonnen verteilt. Insgesamt werden nach Angaben der Stadt rund 16.000 Tonnen ausgegeben, das wird bis Ende März dauern. Bei einer Befragung hatten sich 90 Prozent der Menschen in der Innenstadt von Kaiserslautern dafür ausgesprochen, dass es künftig gelbe Tonnen statt gelber Säcke geben soll. Sie sind nach Angaben der Stadt hygienischer und umweltfreundlicher, außerdem waren die Säcke immer wieder aufgerissen. In den Stadtteilen von Kaiserslautern gibt es schon länger die gelben Tonnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ Sport vom Wochenende - Zweibrücker Hornets gewinnen gegen Tabellenführer ++ Die Sportergebnisse vom Wochenende: Einen großen Sieg haben die Hornets Zweibrücken in der Meisterrunde der Baden-Württemberg-Liga im Eishockey errungen: Sie gewannen 12:2 beim Tabellenführer aus Hügelsheim - und wahrten damit die Aufstiegschancen. Die Regionalliga-Handballer des TuS Dansenberg gewannen in eigener Halle deutlich mit 36:24 gegen Nieder-Olm - damit bleibt Dansenberg Dritter der Tabelle. In der Basketball-Regionalliga der Damen bleibt der 1. FC Kaiserslautern Tabellenletzter - am Wochenende gab es ein deutliches 50:75 in Saarbrücken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.2.2025 um 6:30 Uhr.