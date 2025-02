Blog: Kühe grasen vor Kinokreisel in Zweibrücken, Geld für Schulsozialarbeit Kaiserslautern, Wahl Jugendstadtrat Pirmasens

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

15:26 Uhr ++ Kühe grasen vor Kinokreisel in Zweibrücken ++ Am Sonntagmorgen meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer Kühe vor dem Kinokreisel in Zweibrücken. Die Rinder sind nach Polizeiangaben von ihrer Weide in Einöd bis nach Zweibrücken gelaufen. Die Kühe hielten sich dort wohl eine Weile auf und fraßen Gras. Die Polizei sorgte dafür, dass die Kühe nicht auf die Fahrbahn gerieten, bis der Tierhalter kam. Dieser sammelte die Tiere dann mit seinem Anhänger wieder ein.

9:45 Uhr ++ Geld für Schulsozialarbeit in Kaiserslautern ++ Stadt und Kreis Kaiserslautern bekommen vom Land rund 650.000 Euro für die Schulsozialarbeit. Das haben die SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Rahm und Thomas Wansch mitgeteilt. Der Kreis bekommt 300.000 Euro, die Stadt 350.000. Mehr als die Hälfte des Geldes geht in die Sozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen. Aber auch berufsbildende und Grundschulen profitieren von dem Zuschuss. Grundsätzlich ist Schulsozialarbeit Sache der Kommunen, das Land unterstützt diese aber finanziell. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.2.2025 um 9:30 Uhr.

9:27 Uhr ++ Jugendstadtrat in Pirmasens wird gewählt ++ Was für die Jugend in Pirmasens tun – das will der Jugendstadtrat. Der wird im Frühling neu gewählt. Kinder und Jugendliche, die sich für ein lebenswertes Pirmasens einsetzen wollen, die können sich bewerben. Welche Voraussetzungen es braucht, weiß SWR-Reporterin Jessica Cichy: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.2.2025 um 10:30 Uhr.

12:29 Uhr ++ Schüler sammeln Spenden für pflegebedürftigen Mitschüler ++ Über 30.000 Euro sind bei einer Spendenaktion für einen Jugendlichen aus der Südwestpfalz zusammengekommen, der seit einem Unfall vor zwei Jahren ein Pflegefall ist. Seine Mitschüler der IGS Contwig hatten das Geld bei einem Spendenlauf gesammelt. Der Teenager war damals mit seinem Fahrrad unterwegs, als ein Autofahrer ihm die Vorfahrt genommen hat. Dadurch wurde der Jugendliche so schwer am Kopf verletzt, dass er jetzt gepflegt werden muss. Im Moment ist er in einer Rehaklinik - von dem Spendengeld soll das Haus seiner Familie umgebaut werden, damit er als schwerer Pflegefall wieder zu Hause leben kann. Video herunterladen (118,6 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.2.2025 um 12:30 Uhr.

9:35 Uhr ++ Sport: Dansenberg spielt Handball und Zweibrücken Eishockey ++ Nach der Niederlage gestern für den FCK, geht es für die Roten Teufel erst in der nächsten Woche weiter. Sportlich wird es dieses Wochenende trotzdem. Die Handballer des TuS Dansenberg spielen, die Basketball-Frauen des FCK und in Zweibrücken wird morgen Eishockey gespielt. Die Playoffs starten. SWR-Reporter Sebastian Zobel weiß mehr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.2.2025 um 7:30 Uhr.

8:49 Uhr ++ Literaturfestival Kaiserslautern & Fastnachtsumzug in Morschheim ++ Alles dreht sich gerade um die Wahlen - wer aber davon genug und auch schon sein Kreuzchen bzw. seine Kreuzchen gesetzt hat, kann sich an diesem Wochenende bei milden Temperaturen in der Natur entspannen. Oder aber ein paar schöne Veranstaltungen besuchen, die SWR-Reporter Jan Jaworski für Sie herausgesucht hat: Beim Lauterer Literaturfestival gibt es heute mehrere Aktionen, morgen wird Fastnacht in Morschheim im Donnersbergkreis gefeiert und in Rockenhausen gibt es morgen ein Kindermusical. Im Audio gibt es die Einzelheiten: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.2.2025 um 6:30 Uhr.

7:55 Uhr ++ Millionenbetrug: Razzia und Festnahmen im Kreis Kaiserslautern ++ Bei einer bundesweiten Razzia wegen eines Millionenbetrugs sind auch Häuser im Kreis Kaiserslautern durchsucht worden. Zwei Männer wurden festgenommen - außerdem wurden in ganz Deutschland vier Millionen Euro sichergestellt. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Osnabrück sollen die Männer Dokumente gefälscht haben. Und zwar damit Kunden, die eigentlich nicht kreditwürdig waren, bei Banken Kredite bekommen haben. Unter anderem sollen sie Gehaltsabrechnungen oder Arbeitsverträge gefälscht haben - den Banken soll ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Ob die zwei Festgenommenen auch die Haupttäter waren, steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.2.2025 um 7:30 Uhr.

7:25 Uhr ++ Das Wetter: Wolken, Sonne und recht warm ++ Für die Westpfalz gibt es heute einige Wolken und auch immer wieder etwas Sonne. Bis zum späten Nachmittag bleibt es meist trocken, dann kann es leicht regnen. Sonst wird es recht warm: 12 Grad rund um Waldfischbach-Burgalben und bis 16 Grad bei Lauterecken. In der Nacht regnet es noch vereinzelt, dann wird es trocken, es bildet sich aber Nebel. Tiefstwerte 6 bis 3 Grad. Morgen nach Nebel mal Wolken, mal Sonne und überwiegend trocken. Am Montag öfter Regen. Weiterhin sehr mild. Wolken und Sonne über dem Zellertal im Donnersbergkreis. SWR Über das Wetter Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.2.2025 um 7:30 Uhr.

16:25 Uhr ++ Weiter erhöhte Sicherheitsvorkehrungen im Rathaus Kibo ++ Es gelten vorerst weiterhin erhöhte Sicherheitsvorkehrungen im Rathaus von Kirchheimbolanden. Das sagt die Verbandsgemeindeverwaltung. Nachdem vor zwei Wochen ein Mann im Sozialamt randaliert hat, kam es zu einem weiteren Streit. Deswegen sollen einige Maßnahmen beibehalten werden. Die Türen des Sozialamtes bleiben weiterhin außerhalb der Öffnungszeiten verschlossen und das Sicherheitspersonal vor dem Amt soll bis zum Ende der Woche noch da sein. Ob und inwiefern es weitere Maßnahmen geben wird, steht laut der Verbandsgemeinde noch nicht fest. Gespräche dazu werden aber geführt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 15:30 Uhr.

13:07 Uhr ++ Betrüger ergaunern 100.000 Euro von Bank ++ Betrüger haben von einer Bank in der Westpfalz mindestens 100.000 Euro ergaunert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der angebliche Geschäftsführer eines Betriebes aus der Region bei der Bank angerufen. Er setzte die Mitarbeiterin so stark unter Druck, dass sie mehrere Überweisungen entgegennahm und dann auch tätigte. Als der Betrug entdeckt wurde, konnten nur einige der Überweisungen wieder zurückgeholt werden. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass immer häufiger Banken und Unternehmen Opfer einer solchen Betrugsmasche werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 12:30 Uhr.

12:00 Uhr ++ Budestagswahl: Informationen zu den Direktkandidaten aus der Westpfalz ++ Am Sonntag findet die Bundestagswahl statt: Dabei treten insgesamt 20 Kandidatinnen und Kandidaten in den zwei westpfälzischen Wahlkreisen an. Ein SPD-Kandidat und eine SPD-Kandidatin wollen ihr Direktmandat verteidigen. SWR-Reporter Sebastian Stollhof mit einer Übersicht: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 11:30 Uhr.

10:43 Uhr ++ Verkehrsbehinderungen wegen AfD-Veranstaltung in Kaiserslautern ++ In der Innenstadt von Kaiserslautern müssen Autofahrer heute Nachmittag ab 16.00 mit Verkehrsbehinderungen und gesperrten Straßen rechnen. Grund dafür ist eine Wahlkampfveranstaltung der AfD auf dem Stiftsplatz - daran sollen nach Informationen der Stadt 600 Menschen teilnehmen. Zeitgleich ist eine Gegendemonstration mit 400 Teilnehmern geplant - diese soll am Hauptbahnhof starten und auf dem Schillerplatz enden. Die Polizei wird rund um beide Veranstaltungen im Einsatz sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 10:30 Uhr.

9:42 Uhr ++ 20-jähriger Motorradfahrer bei Unfall im Kreis Kusel verstorben ++ Zwischen Jettenbach und Kollweiler ist gestern Abend ein Motorradfahrer gestorben. Der 20-Jähriger war nach Angaben der Polizei gegen 18:30 Uhr im Kreis Kusel auf der Landesstraße 369 in Richtung Kollweiler unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache sei er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Während der Bergungsarbeiten war die Straße bis 21 Uhr voll gesperrt. Die Polizei versucht nun herauszufinden, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 10:30 Uhr.

9:19 Uhr ++ Landesgartenschau in Pirmasens: Höhepunkt für Leiter des Gartenamtes ++ Wie könnte die Landesgartenschau aussehen, wenn sie 2032 in Pirmasens stattfinden würde? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell der Leiter des Pirmasenser Gartenamts André Jankwitz. Falls die Stadt den Zuschlag vom Land bekommt, würde er an den Arbeiten aber nicht mehr selbst beteiligt sein. Denn André Jankwitz geht bald in Rente. Bis dahin will er aber alles auf den Weg bringen, denn mit einer Landesgartenschau in Pirmasens würde für ihn gewissermaßen ein Traum in Erfüllung gehen: Pirmasens Rundgang mit Gartenamtsleiter So könnte die Landesgartenschau in Pirmasens aussehen André Jankwitz leitet seit 25 Jahren das Gartenamt in Pirmasens. Doch bald geht er in Rente. Sein größter Traum: Die Landesgartenschau 2032 in die Stadt zu holen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 7:30 Uhr.

8:34 Uhr ++ In Kaiserslautern und Pirmasens streiken die Busfahrer ++ Mit dem Bus fahren geht in Pirmasens und Kaiserslautern heute so gut wie gar nicht: Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit im kommunalen Nahverkehr zum Streik aufgerufen. Und deshalb stehen in Pirmasens und Lautern heute die Busse der Stadtwerke still. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 7:30 Uhr.

7:47 Uhr ++ Abfallentsorger ZAK aus Kaiserslautern äußerst sich zur Entsorgung von Lachgaskartuschen ++ In die Diskussion um Lachgas in Kaiserslautern hat sich jetzt auch die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, kurz ZAK, eingeschaltet. Diese bittet darum, dass die Kartuschen von Lachgas nicht im Restmüll, sondern über die Sammelstelle für Problemabfall entsorgt werden. Grund: Das Gas in den Kartuschen könne sich in Müllverbrennungsanlagen zu regelrechten Sprengkörpern entwickeln. Außerdem sei Lachgas 300-Mal klimaschädlicher als CO2. Die Stadt Kaiserslautern will den Verkauf von Lachgas an Minderjährige verbieten, weil es gesundheitsschädlich ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 7:30 Uhr.

7:03 Uhr ++ FCK spielt am Abend beim HSV ++ Der 1. FC Kaiserslautern spielt heute Abend um 18:30 Uhr beim Hamburger SV. Es ist ein Duell zweier Traditionsklubs. In der zweiten Fußball-Bundesliga sind die Hamburger Tabellenzweiter, die Roten Teufel stehen auf Platz drei. Im Hamburger Volksparkstadion werden am Abend 60.000 Zuschauer erwartet, davon über 6.000 mitgereiste Fans aus Kaiserslautern. Der ehemalige FCK-Profi und Vorstandsvorsitzende der Roten Teufel, Stefan Kuntz, hat ganz besondere Erinnerungen: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:39 Uhr ++ Warnstreik bei Stationierungskräften des US-Militärs ++ Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der amerikanischen Streitkräfte in der Westpfalz heute zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Wegen der tragischen Ereignisse in München, wo ein Auto in eine Verdi-Demo gerast war, finden die Streiks im stillen Gedenken statt. Eine geplante Demonstration in Kaiserslautern wurde abgesagt. Auf der Air Base in Ramstein sind besonders der Hotelbetrieb, die Feuerwachen, die Großbäckerei und der Flugbetrieb von dem Streik betroffen. Verdi fordert für alle zivilen Beschäftigten der US-Streitkräfte einen Sockelbetrag von 320 Euro und anschließend drei Prozent mehr Gehalt. Außerdem sollen die Feuerwehrleute zwei Euro mehr Stundenlohn bekommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:18 Uhr ++ Das Wetter: wolkig und mild in der Westpfalz ++ Die wenigen Regenschauer lösen sich schnell auf. Dann halten sich dichte Wolkenfelder, später zeigt sich ab und zu die Sonne. Die Temperaturen erreichen 13 Grad rund um den Eschkopf und bis 16 Grad in Kusel und Altenglan. Es weht nur schwacher meist südöstlicher Wind. In der Nacht ist es wolkig und weitgehend trocken. Tiefstwerte 6 bis 2 Grad. Am Wochenende wird es ähnlich mild. Da wechseln sich dichte Wolken und Sonne ab, zwischendurch kann es immer mal wieder leicht regnen. Die Erdekaut in Eisenberg (Pfalz). SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.2.2025 um 6:30 Uhr.