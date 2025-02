Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das erfahren Sie hier in unserem Blog.

14:00 Uhr ++ Toter Hamster in Kaiserslautern gestohlen ++ Unbekannte Täter haben in Kaiserslautern eine blaue Holzbox von einem Balkon im ersten Stock gestohlen. In der Kiste befand sich ein verstorbener Hamster, der am nächsten Tag beerdigt werden sollte. Laut Polizei hatte eine Mutter am Abend verdächtige Geräusche gehört. Kurz darauf hat sie gesehen, wie die Täter mit der Box weggerannt sind. Zurück bleibt ein trauriges Mädchen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 13:30 Uhr.

13:12 Uhr ++ Wandermarathon rund um den Donnersberg ausgebucht ++ Erst seit dem vergangenen Montag konnte man sich anmelden - jetzt ist der Wandermarathon rund um den Donnersberg ausgebucht. Der Donnersberg-Touristik-Verband hat mitgeteilt, dass keine weiteren Anmeldungen mehr möglich sind - auch nicht am Tag des Marathons selbst. Mit noch mehr Teilnehmern könne die Veranstaltung nicht reibungslos ablaufen, hieß es. Der Wandermarathon rund um den Donnersberg findet am 10. Mai statt - außer der 42 Kilometer langen Hauptstrecke gibt es noch einige kürzere Strecken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 8:30 Uhr.

12:05 Uhr ++ Haushalt des Kreises Kaiserslautern genehmigt ++ Die Aufsichtsbehörde ADD hat den Haushalt des Kreises Kaiserslautern für dieses Jahr genehmigt. Und das, obwohl er ein Minus von fast 20 Millionen Euro aufweist. Dies kommt nach Angaben des Landrates zustande, weil Bund und Land Aufgaben an die Kommunen vergeben, ohne dafür zu sorgen, dass diese auch ausreichend finanziert sind. Der Kreis will zum Beispiel rund sieben Millionen Euro an Investitionskrediten aufnehmen, um damit zum Beispiel Bauprojekte zu finanzieren. Ziel bleibt es nach Angaben der Verwaltung, dass der Kreis Kaiserslautern irgendwann einen ausgeglichenen Haushalt aufweist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 11:30 Uhr.

11:25 Uhr ++ Schüler in Kaiserslautern simulieren Klimakonferenz ++ Ein ungewöhnliches Projekt findet heute am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern statt. 64 Schülerinnen und Schüler stellen eine Klimakonferenz der UNO nach. Dabei soll alles so nah wie möglich an der Realität dran sein. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie lässt es sich bewerkstelligen, dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde maximal um 1,5 Grad steigt? Die Schülerinnen und Schüler am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern werden aufgeteilt in Ländergruppen und müssen zum Beispiel einen Klimafonds einrichten oder festlegen, wie viele fossile Brennstoffe ihr Land künftig noch nutzt. Und dann geht es ans Verhandeln - denn die verschiedenen Interessen der Länder müssen untereinander ausgeglichen werden. Das Planspiel soll den Jugendlichen vermitteln, wie komplex Klimapolitik ist - und dass die Probleme nur mit Zusammenarbeit der Länder gelöst werden können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 9:30 Uhr.

10:54 Uhr ++ B 427 bei Hinterweidenthal nach Unfall gesperrt ++ Wegen eines Unfalls mit zwei Lkw ist momentan die B 427 bei Hinterweidenthal in Richtung Dahn voll gesperrt. Dort ist ein Laster auf einen anderen aufgefahren. Eine Person wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall ist auch Motoröl ausgelaufen auf die Straße. Momentan schleppen die Einsatzkräfte die zwei Lkw ab. Die Sperrung wird laut Polizei noch mehrere Stunden dauern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 10:30 Uhr.

10:36 Uhr ++ Viel Arbeit für Ausländerbehörden in der Westpfalz ++ In der Ausländerbehörde in Kaiserslautern konnten drei von fünf offenen Stellen besetzt werden. Wenn Gremien wie der Personalrat zugestimmt haben, können die neuen Mitarbeiter zeitnah in die Abläufe bei der Ausländerbehörde eingearbeitet werden. Das sagte der Direktor des Referates Migration und Fachkräfteeinwanderung. Dennoch seien weitere zwei, perspektivisch sogar mehr, Stellen noch unbesetzt. Das Interview mit dem Behördenleiter aus Kaiserslautern und wie die Situation in andern Kommunen aussieht, lesen Sie in unserem Artikel: Kaiserslautern Interview mit Andreas Adelmann Leiter der Ausländerbehörde Kaiserslautern: "Wir haben 1.200 Fälle pro Woche" Vor der Ausländerbehörde in Kaiserslautern stehen die Menschen Schlange. Wir haben mit dem Behördenleiter über die Gründe gesprochen. Und auch bei anderen Kommunen nachgefragt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 10:30 Uhr.

9:58 Uhr ++ Experten aus Trippstadt: Pollen fliegen immer früher ++ Eine laufende Nase, tränende Augen und Atemprobleme sind häufig die Folgen für Pollen-Allergiker. Für die gibt es schlechte Nachrichten: Die dafür verantwortlichen Bäume, zum Beispiel, Haselnuss, Erle und Co. sind immer früher dran. Schuld daran ist der Klimawandel, sagt Astrid Schamber vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen in Trippstadt bei Kaiserslautern: Die Pollen fliegen nicht nur früher. Sie werden auch immer aggressiver. Dafür verantwortlich ist das Kohlendioxid in der Luft. Die Oberfläche einiger Pollen verändere sich dadurch. Das könne schwerere Allergien auslösen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 07:30 Uhr.

9:17 Uhr ++ Mann hat in Eisenberg Pferde sexuell mißbraucht ++ Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in Eisenberg im Donnersbergkreis ein Pferd sexuell misshandelt haben soll. Der Mann soll Ende Januar nachts in einen Stall und in eine Pferdekoppel eingebrochen sein. Dort soll er mindestens ein Pferd sexuell missbraucht haben. Das Ganze wurde von einer Wildkamera der Halterin gefilmt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann in mehreren Fällen wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 07:30 Uhr.

8:37 Uhr ++ Pirmasens gründet Bürgerstiftung ++ In Pirmasens ist gestern eine Bürgerstiftung gegründet worden. Die Initiative soll zukünftig Projekte fördern, die dem Gemeinwesen in Pirmasens zugutekommen. Egal, ob Altenhilfe, Heimatpflege, Umweltschutz oder Kultur und Freizeit. Das Besondere: Die Bürger erarbeiten die Konzepte selbst. Erste Ideen gibt es laut Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) schon: Viele wichtige Projekte außerhalb der öffentlichen Pflichtaufgaben einer Kommune könnten in Pirmasens weder geplant noch durchgeführt werden, weil dazu die finanziellen Mittel fehlen. Genau hier setze die Bürgerstiftung an. Projekte könnten beispielsweise durch Spenden finanziert werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 07:30 Uhr.

7:53 Uhr ++ A8 nach Lkw-Unfall seit der Nacht wieder frei ++ Nach einem schweren Lkw-Unfall gestern Vormittag auf der A8 bei Contwig, ist die Autobahn heute Nacht wieder freigegeben worden. Laut Polizei konnten die Bergungsarbeiten um ein Uhr Nachts beendet werden. Der Lkw ist inzwischen geborgen worden. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Region. Nach Angaben der Polizei hatte der Laster erst ein unbesetztes Fahrzeug der Autobahnmeisterei gestreift und dann die Kontrolle verloren. Der Laster hat anschließend die Leitplanke durchbrochen und ist in eine Böschung gestürzt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp eine halbe Million Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 06:30 Uhr.

7:45 Uhr ++ Kaiserslautern prüft Sicherheit bei Großveranstaltungen ++ Die Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen in Kaiserslautern werden überprüft - und wenn nötig auch angepasst. Wie die Stadt bei einem Treffen der "Initiative Sicheres Kaiserslautern", kurz SiKa, mitteilte, geschieht das vor dem Hintergrund des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Eine neu gegründete Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen wird sich darum kümmern. Außerdem hat die SiKa auf ihrer letzten Sitzung auch über mehrere Zwischenfälle am Bahnhof in Kaiserslautern gesprochen - alle wegen zu viel Alkohol. Die Polizei läuft dort jetzt auch verstärkt Streife. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 06:30 Uhr.

18:00 Uhr ++ Mann aus Kaiserslautern mit eigenen Nacktfotos erpresst ++ Ein Mann ist in Kaiserslautern mit seinen eigenen Nacktfotos erpresst worden. Er hatte zuerst eine Nachricht über eine Social-Media-Plattform bekommen. Danach hat er sich mit einer Person in einem Videochat unterhalten. Dabei hat er sich laut Polizei ausgezogen. Dass von ihm Fotos gemacht wurden, bemerkte er nicht. Kurz darauf wurde er mit den Aufnahmen von Unbekannten erpresst. Er sollte eine Gutscheinkarte für Computerspiele im Wert von 300 Euro kaufen und deren Code durchgeben. Der Mann ist darauf nicht eingegangen - und hat stattdessen die Polizei angerufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 16:30 Uhr.

17:05 Uhr ++ Mann aus Kreis Kusel bei Krypto-Handel betrogen ++ Ein Mann aus dem Kreis Kusel hat mehrere zehntausend Euro an Betrüger verloren. Er hatte laut Polizei über mehrere Monate hinweg in Kryptowährung investiert - insgesamt rund 70.000 Euro. Allerdings hatte er erst realisiert, dass er es mit Betrügern zu tun hatte, als ihm Ungereimtheiten aufgefallen waren. Da war es fast schon zu spät. Einen Teil des Geldes konnte der Mann zurückbuchen - ein Großteil ging an die Betrüger. Was genau passiert ist, hat die Polizei nicht gesagt. Sie warnt aber generell davor, sich bei angeblich lukrativen Kapitalanlagen nicht von der Gier leiten zu lassen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 15:30 Uhr.

16:36 Uhr ++ Hoher Schaden bei Lkw-Unfall auf A8 ++ Bei dem schweren Lkw-Unfall am Mittag auf der A8 bei Contwig ist laut Polizei ein Schaden von fast einer halben Millionen Euro entstanden. Der Lkw-Fahrer war in Richtung Pirmasens unterwegs und hatte ein unbemanntes Fahrzeug der Autobahnmeisterei gerammt, das auf dem Seitenstreifen gestanden hat. Dann hat er die Leitplanke durchbrochen - und hing teilweise in der Böschung. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Bergung ist die A8 bei Contwig in Richtung Pirmasens noch immer voll gesperrt. Ein Polizeifoto zeigt den Lkw, der über die Leitplanke hinaus in die Böschung gerauscht ist. Polizeiinspektion Zweibrücken Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 15:30 Uhr.

15:25 Uhr ++ Viele Fälle: Illegale Prostitution in Wohnungen in Kaiserslautern ++ Das Ordnungsamt Kaiserslautern hat in diesem Jahr 26 Fälle gehabt, in denen in Wohnungen illegal Prostitution betrieben wurde. Das ist mehr als die Hälfte der Fälle aus dem gesamten vergangenen Jahr. Da waren es insgesamt 40. Das liegt aber auch daran, dass die Stadt seit Anfang dieses Jahres deutlich mehr kontrolliert. Bei ihren Kontrollen hatten die Stadt-Mitarbeiter oft festgestellt, dass den Prostituierten Dokumente gefehlt haben. Zum Beispiel eine Anmeldebescheinigung. Außerdem wurde mehrmals Sex ohne Kondome angeboten. Nach Angaben der Stadt ist es nach dem Baurecht verboten, in "normalen" Wohnungen Gewerbe zu betreiben - somit auch Prostitution. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 14:30 Uhr.

14:30 Uhr ++ Sicherheit: Pirmasens prüft Poller an kritischen Punkten ++ Ob bestehende Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen in Pirmasens noch ausreichend sind, darum ging es gestern unter anderem im Stadtrat. CDU, Freie Wähler und FDP hatten einen entsprechenden Antrag eingebracht. Sie begründeten ihn unter anderem mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Die Stadtverwaltung will jetzt zum Beispiel prüfen, ob an kritischen Punkten in der Innenstadt von Pirmasens Poller aufgestellt werden können. Erste Ideen dazu gebe es bereits für die Fußgängerzone, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU).

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 14:30 Uhr.

13:03 Uhr ++ A8 Zweibrücken-Pirmasens wegen Lkw-Unfall gesperrt ++ Auf der A8 zwischen Zweibrücken und Pirmasens bei Contwig in der Südwestpfalz hat es einen schweren Lkw-Unfall gegeben. Der Fahrer hatte laut Polizei ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei gerammt, das vor ihm gefahren war. Im Anschkuss hat er die Seitenschutzplanke durchbrochen - und hängt samt Anhänger und Ladung in der Böschung. Der Lkw-Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Wegen des Unfalls muss die A8 zwischen Zweibrücken und Pirmasens voll gesperrt werden. Autos, die dort noch im Stau stehen, werden laut Polizei nach und nach an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

🚧 #Vollsperrung #A8 zwischen #Zweibrücken und #PirmasensWegen der Bergung des Unfall-Lkw ist die A8 jetzt zwischen den Anschlussstellen #Contwig und #Walshausen vollgesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern. https://t.co/ytNuQANCkn Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 12:30 Uhr.

11:07 Uhr ++ Brennender Lkw auf A6: Grund wohl technischer Defekt ++ Auf der A6 bei Landstuhl hat am Morgen ein Lkw beziehungsweise ein Anhänger gebrannt. Das hatte zwischen Kaiserslautern und Ramstein für Staus gesorgt, weil einzelne Fahrstreifen gesperrt werden mussten. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Brand niemand. Der Lkw-Anhänger hat wohl wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Feuerwehr hat die Flammen gelöscht. Inzwischen steht der ausgebrannte Anhänger auf dem Standstreifen. Die rechte Spur Richtung Saarbrücken bleibt vorerst noch gesperrt. Update zum Lkw-Brand auf der #A6 zwischen #Kaiserslautern und #Landstuhl: Das Feuer ist gelöscht. Der ausgebrannte Lkw-Auflieger steht noch auf dem Standstreifen. Die rechte Fahrspur in Richtung Saarbrücken bleibt gesperrt, bis der Anhänger abgeschleppt ist. Die… pic.twitter.com/ztazQScQ2Q Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 10:30 Uhr.

9:26 Uhr ++ Probleme durch brennenden Lkw auf A6 bei Kaiserslautern ++ Auf der A6 zwischen Kaiserslautern und Landstuhl sorgt im Moment ein brennender Lkw für Behinderungen. In dem Bereich ist nur eine Fahrspur frei, es staut sich und es gibt Verzögerungen von mehr als einer halben Stunde. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Im sozialen Netzwerk X weißt die Polizei auch daraufhin, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wie lange es wegen des Feuers noch Probleme gibt, ist nicht klar. Guten Morgen #Westpfalz!Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der #A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen #Kaiserslautern und #Landstuhl. Der Grund: Hier ist ein Lkw in Brand geraten.Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.Bitte umfahrt den Bereich möglichst… pic.twitter.com/aU0ivIqfcx Über dieses Thema berichteten wir bei SWR 4 Rheinland-Pfalz im Vekehrsservice am 11.02.2025 um 9:00 Uhr.

6:34 Uhr ++ Frau verletzt Mann mit Messer: Versuchte Tötung in Lauterecken? ++ Eine 26-Jährige soll in Lauterecken bei Kusel einen Mann mit einem Messer am Hals verletzt haben. Passiert ist das in der Nacht zu Sonntag in einem Mehrfamilienhaus. Der 46-Jährige erlitt durch das Messer nach Angaben der Polizei eine stark blutende Wunde. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das konnte er aber nach einer kurzen Behandlung wieder verlassen. Warum die Frau den Mann verletzt hat, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt jetzt gegen sie wegen versuchter Tötung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 6:30 Uhr.

6:13 Uhr ++ Das Wetter: eher trocken, vereinzelt Sonne ++ Der Dienstag beginnt mit Nebel. Danach ist es bewölkt, im Laufe des Tages kommt ab und zu die Sonne durch. Sonst ist es eher trocken - bei Temperaturen zwischen 4 Grad im Nordpfälzer Bergland und bis 7 Grad am Glan. Morgen und am Donnerstag viele Wolken, hier und da Regen.

Ähnliche Temperaturen. Nebel hängt über der Burg Falkenstein. Wenn der weg ist, kommt am Dienstag vereinzelt die Sonne raus. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 6:30 Uhr.