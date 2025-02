Blog: Kaiserslautern bildet neue Feuerwehrleute aus, Widerstand gegen Outlet-Erweiterung in Zweibrücken

Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das erfahren Sie hier in unserem Blog.

15:09 Uhr ++ Viel Arbeit im Logistikzentrum Wasgau in Pirmasens ++ Durch das Logistikzentrum Wasgau in Pirmasens werden 72 Supermärkte im Umkreis täglich mit Waren beliefert. Fast 100.000 Aufträge gilt es dabei täglich zu bewältigen - eine Mammutaufgabe für das ganze Team. Video herunterladen (470,5 MB | MP4)

14:29 Uhr ++ Spaß in Mundart: Wie Kartenlegen in der Pfalz geht ++ Wegen wichtiger Entscheidungen oder Problemchen im Leben Karten befragen. Der ein oder andere macht das. Auch in der Pfalz.

13:02 Uhr ++ Gestohle Sachen in Ramstein gefunden: Polizei sucht Besitzer ++ Hunderte, gestohlene Sachen hat die Polizei in Ramstein-Miesenbach in einer Wohnung gefunden. Die Sachen wurden offenbar bei Umzügen gestohlen. Laut Polizei soll der Tatverdächtige als Umzugshelfer gearbeitet haben. Und dabei soll er mehr als 500 Gegenstände geklaut haben. Unter anderem Handys, Uhren, Schmuck und Schuhe. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Mann vor allem Amerikaner bestohlen hat. Die Ermittler haben jetzt online Bilder von den gestohlenen Sachen veröffentlicht. Wer etwas davon wiedererkennt, soll sich bei der Polizei in Landstuhl melden. Eigentümer gesucht!Die #Polizei in #Landstuhl hat eine Vielzahl an #Diebesgut sichergestellt. Vermutlich wurden die über 500 Gegenstände bei Umzügen gestohlen. Jetzt werden die rechtmäßigen Eigentümer gesucht. Zur PM 👉 https://t.co/QQEEallYso Zu den Fotos der sichergestellten… pic.twitter.com/19JOiE8owG Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.2.2025 um 13:30 Uhr.

12:14 Uhr ++ Valentinstag: Romantische Orte rund um Kaiserslautern ++ Morgen ist Valentinstag ❤️ Wenn Sie da mit ihrem Herzblatt was unternehmen wollen: Hier haben wir Tipps für romantische Orte bei uns in der Region. Westpfalz Tipps der Redaktion Fünf Spots für einen romantischen Ausflug an Valentinstag im Westen der Pfalz Wohin an Valentinstag mit dem oder der Liebsten? Wir hätten da fünf Tipps aus der Westpfalz für einen romantischen Ausflug. Die einen feiern an Valentinstag mit Begeisterung die Liebe. Für andere ist dieser Tag eher nichts. Wie sieht es bei Ihnen aus: Feiern Sie Valentinstag? Ich liebe den Valentinstag! Bei mir wird es immer sehr romantisch. Ja, aber bei mir gibt es nur eine Kleinigkeit. Nein. Ich feiere nie Valentinstag. Für mich ist das nur Geldmacherei! Warum die Liebe nur an Valentinstag feiern? Das geht doch das ganze Jahr! Abschicken

11:35 Uhr ++ Geld für KI: Land unterstützt Forschung in Kaiserslautern ++ Künstliche Intelligenz - kurz KI - ist zurzeit in aller Munde. Wie können auch kleinere und mittlere Unternehmen davon profitieren? Daran sollen Forschungseinrichtungen aus Kaiserslautern forschen. Es geht zum Beispiel um die Uni und das Fraunhofer. Die Einrichtungen bekommen dafür 1,5 Millionen Euro vom Land. Wofür die Forscher das Geld genau einsetzen, weiß SWR-Reporter Jürgen Rademacher. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.2.2025 um 10:30 Uhr.

9:17 Uhr ++ Landau sammelt alte Kostüme für Fasching ++ Haben Sie Faschingskostüme zuhause rumliegen, die Sie nicht mehr brauchen? In Landau suchen die Streetworker der Stadt gerade nach Faschingskostümen - oder nach Teilen dafür, wie Hüte oder Brillen. Damit wollen sie eine Faschingsfeier veranstalten für obdach- und wohnungslose Menschen. Die Spenden können unter anderem nächsten Freitag (21.2.25) im Haus der Jugend in Landau abgegeben werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.2.2025 um 9:30 Uhr.

8:43 Uhr ++ Kaiserslautern will neue Feuerwehrleute ausbilden ++ 16 neue Feuerwehrleute will die Stadt Kaiserslautern möglichst bald ausbilden. Sie sollen die ersten der insgesamt 60 neuen Stellen besetzen, die geschaffen werden. So viele neue Feuerwehrleute braucht die Stadt. Das hat sie untersuchen lassen, weil in Kaiserslautern zwei neue Feuerwachen gebaut werden sollen. Sie sind notwendig, damit die Feuerwehr auch zu vorgeschriebenen Zeiten am Einsatzort sein kann. Wann die neuen Wachen gebaut werden, steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.2.2025 um 8:30 Uhr.

8:11 Uhr ++ Nach Lkw-Unfall bei Hinterweidenthal: noch mal Behinderungen ++ Der Unfall mit zwei Lkw gestern auf der Bundesstraße bei Hinterweidenthal (Kreis Südwestpfalz) wirkt sich auch heute noch auf den Verkehr aus. Betriebsstoffe wie Öl waren ausgelaufen, die Straßenmeisterei muss jetzt die verschmutzte Erde abtragen. Deshalb wird die Bundesstraße laut Polizei im Laufe des Tages teilweise gesperrt. Der Verkehr soll von einer Ampel geregelt werden. Autofahrer müssen also damit rechnen, dass es etwas länger dauern könnte. Wegen des Lkw-Unfalls gestern war die Bundesstraße bei Hinterweidenthal für etwa fünf Stunden voll gesperrt. Hinterweidenthal/Zweibrücken/Landstuhl Polizei und Rettungskräte im Dauereinsatz Lkw-Unfälle legen Verkehr in mehreren Regionen der Westpfalz lahm In der Westpfalz hat es seit Dienstag mehrere, teils schwere Verkehrsunfälle mit Lastwagen gegeben. Dabei waren mehrere Straßen gesperrt. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.2.2025 um 7:30 Uhr.

7:08 Uhr ++ Viele Geldspenden nach Brand in Kindsbach ++ 25.000 Euro hat eine Spendenaktion nach dem Feuer in einem Haus in Kindsbach bei Kaiserslautern erreicht. Der Ortsbürgermeister hat uns gesagt, dass damit zum Beispiel die Beerdigung der Frau bezahlt wurde, die bei dem Feuer vor ein paar Wochen ums Leben gekommen war. Sollten die Hinterbliebenen weitere Dinge brauchen, sollen diese auch von dem Spendenkonto bezahlt werden. Kindsbach Staatsanwaltschaft ermittelt Frau stirbt bei Brand eines Hauses im Kreis Kaiserslautern In Kindsbach im Kreis Kaiserslautern ist bei einem Hausbrand am Dienstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.2.2025 um 6:30 Uhr.

6:45 Uhr ++ Das Wetter: Wechselhaft bei 2 bis 5 Grad ++ Wir starten den Donnerstag mit einem Blick auf's Wetter: Da gibt es für uns in der Region im Laufe des Tages örtlich Regen- und Schnee. Dazu dichte Wolken und vereinzelt kommt auch mal die Sonne raus. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 Grad in Trulben und 5 Grad in Sembach. Morgen bewölkt und vereinzelt ein paar Schneeflocken. Am Wochenende mal Sonne, mal Wolken. Recht kalt, nachts frostig. Wolken hängen am Himmel über einem Spitzbunker in der Nähe der Pariser Straße in Kaiserslautern SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.2.2025 um 6:30 Uhr.

17:01 Uhr ++ Mann flieht mit frisiertem Fahrrad vor Polizei in Kaiserslautern ++ Mit bis zu 50 km/h ist in Kaiserslautern gestern am späten Abend ein Radfahrer vor der Polizei geflüchtet. Dabei hat er auch eine rote Ampel überfahren. Die Polizei konnte den Radfahrer erst stoppen, als er in der Nähe des Messeplatzes in eine Einbahnstraße gefahren ist. Da wurde es ihm wohl zu gefährlich. Die Polizei hat bei dem Mann festgestellt, dass er Drogen genommen und Alkohol getrunken hatte. Das Besondere war aber sein Rad: Das hatte er mit einem Motor ausgestattet. Laut Polizei wäre es in der Lage gewesen bis zu 125 km/h schnell zu fahren. Dieses Fahrrad hatte der Mann laut Polizei so frisiert, dass es bis zu 125 km/h schnell fahren kann. Polizeipräsidium Westpfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 17:30 Uhr.

16:30 Uhr ++ Karnevalsgottesdienst in Kaiserslautern ++ In der Stiftskirche in Kaiserslautern findet am Abend zum dritten Mal ein Karnevalsgottesdienst statt. Wie die Veranstalter sagen, passen Religion und Karneval sehr gut zusammen. Ganz nach dem Motto: "Mer - sinn närrisch, awwer rischdisch." Jeder, der will, kann kommen - und darf sich natürlich verkleiden. Die Kaiserslauterer Karnevalsvereine sind vor Ort und es gibt viel Programm mit Musik - so wie sich das für eine richtige Karnevalsveranstaltung gehört. Aber es wird auch die Religion nicht vernachlässigt. Biblische Botschaften und Gebete gibt es an dem Abend auch. Außerdem werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Nämlich für den Kaiserslauterer Verein "Sonne im Herzen". Der Verein unterstützt Angehörige von schwerkranken Menschen. Los geht der Karnevalsgottensdienst heute Abend um 19:11 Uhr in der Stiftskirche Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 16:30 Uhr.

14:00 Uhr ++ Toter Hamster in Kaiserslautern gestohlen ++ Unbekannte Täter haben in Kaiserslautern eine blaue Holzbox von einem Balkon im ersten Stock gestohlen. In der Kiste befand sich ein verstorbener Hamster, der am nächsten Tag beerdigt werden sollte. Laut Polizei hatte eine Mutter am Abend verdächtige Geräusche gehört. Kurz darauf hat sie gesehen, wie die Täter mit der Box weggerannt sind. Zurück bleibt ein trauriges Mädchen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 13:30 Uhr.

13:12 Uhr ++ Wandermarathon rund um den Donnersberg ausgebucht ++ Erst seit dem vergangenen Montag konnte man sich anmelden - jetzt ist der Wandermarathon rund um den Donnersberg ausgebucht. Der Donnersberg-Touristik-Verband hat mitgeteilt, dass keine weiteren Anmeldungen mehr möglich sind - auch nicht am Tag des Marathons selbst. Mit noch mehr Teilnehmern könne die Veranstaltung nicht reibungslos ablaufen, hieß es. Der Wandermarathon rund um den Donnersberg findet am 10. Mai statt - außer der 42 Kilometer langen Hauptstrecke gibt es noch einige kürzere Strecken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 8:30 Uhr.

12:05 Uhr ++ Haushalt des Kreises Kaiserslautern genehmigt ++ Die Aufsichtsbehörde ADD hat den Haushalt des Kreises Kaiserslautern für dieses Jahr genehmigt. Und das, obwohl er ein Minus von fast 20 Millionen Euro aufweist. Dies kommt nach Angaben des Landrates zustande, weil Bund und Land Aufgaben an die Kommunen vergeben, ohne dafür zu sorgen, dass diese auch ausreichend finanziert sind. Der Kreis will zum Beispiel rund sieben Millionen Euro an Investitionskrediten aufnehmen, um damit zum Beispiel Bauprojekte zu finanzieren. Ziel bleibt es nach Angaben der Verwaltung, dass der Kreis Kaiserslautern irgendwann einen ausgeglichenen Haushalt aufweist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 11:30 Uhr.

11:25 Uhr ++ Schüler in Kaiserslautern simulieren Klimakonferenz ++ Ein ungewöhnliches Projekt findet heute am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern statt. 64 Schülerinnen und Schüler stellen eine Klimakonferenz der UNO nach. Dabei soll alles so nah wie möglich an der Realität dran sein. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie lässt es sich bewerkstelligen, dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde maximal um 1,5 Grad steigt? Die Schülerinnen und Schüler am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern werden aufgeteilt in Ländergruppen und müssen zum Beispiel einen Klimafonds einrichten oder festlegen, wie viele fossile Brennstoffe ihr Land künftig noch nutzt. Und dann geht es ans Verhandeln - denn die verschiedenen Interessen der Länder müssen untereinander ausgeglichen werden. Das Planspiel soll den Jugendlichen vermitteln, wie komplex Klimapolitik ist - und dass die Probleme nur mit Zusammenarbeit der Länder gelöst werden können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 9:30 Uhr.

10:54 Uhr ++ B 427 bei Hinterweidenthal nach Unfall gesperrt ++ Wegen eines Unfalls mit zwei Lkw ist momentan die B 427 bei Hinterweidenthal in Richtung Dahn voll gesperrt. Dort ist ein Laster auf einen anderen aufgefahren. Eine Person wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall ist auch Motoröl ausgelaufen auf die Straße. Momentan schleppen die Einsatzkräfte die zwei Lkw ab. Die Sperrung wird laut Polizei noch mehrere Stunden dauern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 10:30 Uhr.

10:36 Uhr ++ Viel Arbeit für Ausländerbehörden in der Westpfalz ++ In der Ausländerbehörde in Kaiserslautern konnten drei von fünf offenen Stellen besetzt werden. Wenn Gremien wie der Personalrat zugestimmt haben, können die neuen Mitarbeiter zeitnah in die Abläufe bei der Ausländerbehörde eingearbeitet werden. Das sagte der Direktor des Referates Migration und Fachkräfteeinwanderung. Dennoch seien weitere zwei, perspektivisch sogar mehr, Stellen noch unbesetzt. Das Interview mit dem Behördenleiter aus Kaiserslautern und wie die Situation in andern Kommunen aussieht, lesen Sie in unserem Artikel: Kaiserslautern Interview mit Andreas Adelmann Leiter der Ausländerbehörde Kaiserslautern: "Wir haben 1.200 Fälle pro Woche" Vor der Ausländerbehörde in Kaiserslautern stehen die Menschen Schlange. Wir haben mit dem Behördenleiter über die Gründe gesprochen. Und auch bei anderen Kommunen nachgefragt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 10:30 Uhr.

9:58 Uhr ++ Experten aus Trippstadt: Pollen fliegen immer früher ++ Eine laufende Nase, tränende Augen und Atemprobleme sind häufig die Folgen für Pollen-Allergiker. Für die gibt es schlechte Nachrichten: Die dafür verantwortlichen Bäume, zum Beispiel, Haselnuss, Erle und Co. sind immer früher dran. Schuld daran ist der Klimawandel, sagt Astrid Schamber vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen in Trippstadt bei Kaiserslautern: Die Pollen fliegen nicht nur früher. Sie werden auch immer aggressiver. Dafür verantwortlich ist das Kohlendioxid in der Luft. Die Oberfläche einiger Pollen verändere sich dadurch. Das könne schwerere Allergien auslösen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 07:30 Uhr.

9:17 Uhr ++ Mann hat in Eisenberg Pferde sexuell mißbraucht ++ Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in Eisenberg im Donnersbergkreis ein Pferd sexuell misshandelt haben soll. Der Mann soll Ende Januar nachts in einen Stall und in eine Pferdekoppel eingebrochen sein. Dort soll er mindestens ein Pferd sexuell missbraucht haben. Das Ganze wurde von einer Wildkamera der Halterin gefilmt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann in mehreren Fällen wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 07:30 Uhr.

8:37 Uhr ++ Pirmasens gründet Bürgerstiftung ++ In Pirmasens ist gestern eine Bürgerstiftung gegründet worden. Die Initiative soll zukünftig Projekte fördern, die dem Gemeinwesen in Pirmasens zugutekommen. Egal, ob Altenhilfe, Heimatpflege, Umweltschutz oder Kultur und Freizeit. Das Besondere: Die Bürger erarbeiten die Konzepte selbst. Erste Ideen gibt es laut Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) schon: Viele wichtige Projekte außerhalb der öffentlichen Pflichtaufgaben einer Kommune könnten in Pirmasens weder geplant noch durchgeführt werden, weil dazu die finanziellen Mittel fehlen. Genau hier setze die Bürgerstiftung an. Projekte könnten beispielsweise durch Spenden finanziert werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 07:30 Uhr.

7:53 Uhr ++ A8 nach Lkw-Unfall seit der Nacht wieder frei ++ Nach einem schweren Lkw-Unfall gestern Vormittag auf der A8 bei Contwig, ist die Autobahn heute Nacht wieder freigegeben worden. Laut Polizei konnten die Bergungsarbeiten um ein Uhr Nachts beendet werden. Der Lkw ist inzwischen geborgen worden. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Region. Nach Angaben der Polizei hatte der Laster erst ein unbesetztes Fahrzeug der Autobahnmeisterei gestreift und dann die Kontrolle verloren. Der Laster hat anschließend die Leitplanke durchbrochen und ist in eine Böschung gestürzt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp eine halbe Million Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 06:30 Uhr.

7:45 Uhr ++ Kaiserslautern prüft Sicherheit bei Großveranstaltungen ++ Die Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen in Kaiserslautern werden überprüft - und wenn nötig auch angepasst. Wie die Stadt bei einem Treffen der "Initiative Sicheres Kaiserslautern", kurz SiKa, mitteilte, geschieht das vor dem Hintergrund des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Eine neu gegründete Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen wird sich darum kümmern. Außerdem hat die SiKa auf ihrer letzten Sitzung auch über mehrere Zwischenfälle am Bahnhof in Kaiserslautern gesprochen - alle wegen zu viel Alkohol. Die Polizei läuft dort jetzt auch verstärkt Streife. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.02.2025 um 06:30 Uhr.

18:00 Uhr ++ Mann aus Kaiserslautern mit eigenen Nacktfotos erpresst ++ Ein Mann ist in Kaiserslautern mit seinen eigenen Nacktfotos erpresst worden. Er hatte zuerst eine Nachricht über eine Social-Media-Plattform bekommen. Danach hat er sich mit einer Person in einem Videochat unterhalten. Dabei hat er sich laut Polizei ausgezogen. Dass von ihm Fotos gemacht wurden, bemerkte er nicht. Kurz darauf wurde er mit den Aufnahmen von Unbekannten erpresst. Er sollte eine Gutscheinkarte für Computerspiele im Wert von 300 Euro kaufen und deren Code durchgeben. Der Mann ist darauf nicht eingegangen - und hat stattdessen die Polizei angerufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 16:30 Uhr.

17:05 Uhr ++ Mann aus Kreis Kusel bei Krypto-Handel betrogen ++ Ein Mann aus dem Kreis Kusel hat mehrere zehntausend Euro an Betrüger verloren. Er hatte laut Polizei über mehrere Monate hinweg in Kryptowährung investiert - insgesamt rund 70.000 Euro. Allerdings hatte er erst realisiert, dass er es mit Betrügern zu tun hatte, als ihm Ungereimtheiten aufgefallen waren. Da war es fast schon zu spät. Einen Teil des Geldes konnte der Mann zurückbuchen - ein Großteil ging an die Betrüger. Was genau passiert ist, hat die Polizei nicht gesagt. Sie warnt aber generell davor, sich bei angeblich lukrativen Kapitalanlagen nicht von der Gier leiten zu lassen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 15:30 Uhr.

16:36 Uhr ++ Hoher Schaden bei Lkw-Unfall auf A8 ++ Bei dem schweren Lkw-Unfall am Mittag auf der A8 bei Contwig ist laut Polizei ein Schaden von fast einer halben Millionen Euro entstanden. Der Lkw-Fahrer war in Richtung Pirmasens unterwegs und hatte ein unbemanntes Fahrzeug der Autobahnmeisterei gerammt, das auf dem Seitenstreifen gestanden hat. Dann hat er die Leitplanke durchbrochen - und hing teilweise in der Böschung. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Bergung ist die A8 bei Contwig in Richtung Pirmasens noch immer voll gesperrt. Ein Polizeifoto zeigt den Lkw, der über die Leitplanke hinaus in die Böschung gerauscht ist. Polizeiinspektion Zweibrücken Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.02.2025 um 15:30 Uhr.