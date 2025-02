Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das erfahren Sie hier in unserem Blog.

9:25 Uhr ++ ARD zeigt Fall Diana Bodi aus Kaiserslautern ++ Seit über vier Jahren sucht die Polizei in Kaiserslautern nach dem Mörder von Diana Bodi - bis jetzt ohne Erfolg.

Jetzt soll das ARD-Magazin Brisant am Sonntag um 17 Uhr weitere Hinweise bringen. Dort wird ein Film über den rätselhaften Fall gesendet. Die Leiche von Diana Bodi war im Dezember 2020 in der Kaiserslauterer Innenstadt gefunden worden. Fest steht, dass sie getötet wurde. Obwohl gefilmt wurde, wie ein Unbekannter die Leiche an einem Parkhaus vorbei in einem Einkaufswagen transport hat, fehlt vom Täter weiterhin jede Spur.

Die Polizei hat gestern Abend bei Kaiserslautern einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mehr als vier Promille Alkohol intus hatte. Andere Autofahrer hatten den Mann gemeldet, weil er in Richtung Enkenbach-Alsenborn sehr unsicher unterwegs war - er fuhr Schlangenlinien und war teilweise zu schnell. Die Polizei konnte den Mann nach eigenen Angaben stoppen, bevor etwas Schlimmeres passierte. Ein Alkoholtest hat 4,3 Promille ergeben.

Die ARD zeigt die Alpine Ski-WM, die auf die Zielgerade geht. Zudem läuft die Biathlon-WM. Bei Weltcups im Skispringen, Rodeln, Bob und Langlauf geht es um Siege und Punkte. Was und wann und wo? Hier gibt es die Übersicht. Wer aber auf regionalen Sport steht, hat an diesem Wochenende wieder die Möglichkeit, unsere Vereine zu unterstützen. Zum Beispiel die Zweibrücken Hornets im Eishockey, die Handballer des TuS Dansenberg oder die Basketball-Frauen des FCK. SWR-Reporterin Sina Weber mit einem Überblick:

Heute scheint neben einigen Wolken recht häufig die Sonne. Zum Abend ziehen von Westen allmählich dichtere Wolken heran. Bei schwachem bis mäßigem Ostwind liegen die Höchstwerte zwischen null und 3 Grad. Morgen gibt es dann mehr Wolken als Sonne, in der Früh vorübergehend leichter Schneefall.

Am Montag wird es wieder sonniger und es bleibt weiter kalt. Nachts mit Frost gerechnet werden. SWR

Wer an diesem Wochenende schwimmen gehen möchte, kann das nicht im Badeparadies PLUB in Pirmasens tun. Das Hallenbad ist wegen einer Veranstaltung des Schwimmvereins Blau-Weiß Pirmasens an diesem Wochenende für den normalen Besucherverkehr geschlossen. Nach Angaben der Stadtwerke haben das Bistro und das Fitnessstudio geöffnet.

In der Pirmasens leuchten heute ein paar Gebäude in blauem Licht - und zwar das Forum Alte Post, das Dynamikum-Panoramafenster und der Wasserturm in Fehrbach. Grund ist der "Internationale Angelman-Tag". Das Angelman-Syndrom ist ein sehr seltener Gendefekt, der Betroffene geistig und körperlich beeinträchtigt. Mit den blau beleuchteten Gebäuden beteiligt sich die Stadt Pirmasens an dem internationalen Aktionstag - und stellt sich nach eigenen Angaben an die Seite der Betroffenen in der Region. Die Farbe blau steht in dem Zusammenhang für Hoffnung, Verbundenheit und Sichtbarkeit des Angelman-Syndroms. Das Angelman-Syndrom Das Angelman-Syndrom ist die Folge einer angeborenen seltenen genetischen Veränderung auf dem 15. Chromosom. Festgestellt wird das Angelman-Syndrom häufig bei Kindern, bei denen eine deutliche Verzögerung der körperlichen und geistigen Entwicklung, sowie eine stark reduzierte Lautsprachentwicklung erkennbar sind. Das Angelman-Syndrom tritt bei einem von ungefähr 15.000 Menschen auf. Der englische Kinderarzt Harry Angelman beschrieb das Syndrom 1965 erstmals, später wurde es nach ihm benannt. Quelle: Angelman e.V.

Vier Siege in Folge und Platz drei in der Tabelle - beim FCK läuft es zurzeit richtig gut. Beim Spiel heute zuhause gegen Hannover (Anpfiff 13 Uhr) könnten die Roten Teufel sogar Tabellenführer werden, weil gestern der FC Köln verloren hat. Stefan Kersthold aus der Sportredaktion berichtet:

Die Hochschule Kaiserslautern hat in den vergangenen Monaten ein neues, multimediales Studio eingerichtet. Denn die Hochschule will noch digitaler werden. In dem neuen Studio könnten zum Beispiel Filme und Podcasts aufgezeichnet werden, um den Menschen die Arbeit der Hochschule näher zu bringen. Es könnte aber auch für digitalen Unterricht genutzt werden - und das sei wichtig, erklärt Hochschul- Präsident Hans-Joachim Schmidt. Kaiserslautern Zahlen bis jetzt noch gut Hochschule Kaiserslautern kämpft um Studierende Die Studierendenzahlen an der Hochschule Kaiserslautern haben sich im vergangenen Jahr gut entwickelt. Damit das so bleibt, will die Schule mehr tun als bisher.

Wachsam sein, bevor man intime Bilder an andere Leute im Internet verschickt: Daran erinnert die Polizei Kaiserslautern. Insbesondere, wenn man die Menschen erst seit kurzem kennt und noch nie persönlich getroffen hat, soll man aufpassen. In Kaiserslautern wird ein Mann jetzt zum Beispiel mit intimen Bildern erpresst. Er hatte im Internet eine Frau kennengelernt und ihr per Chat Intim-Fotos geschickt. Jetzt soll der Mann 1.000 Euro überweisen. Ansonsten würden seine Fotos veröffentlicht. Darauf ist der Mann aber nicht eingegangen. Er ist stattdessen zur Polizei und die ermittelt jetzt. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen im Internet jemanden kennenlernen - zum Beispiel auf Datingplattformen - und dann allerdings an Betrüger geraten. Auch einer Frau aus dem Kreis Kusel ist das passiert: Kreis Kusel Im Internet betrogen Frau aus Kreis Kusel verliert Altersvorsorge an Betrüger Eine 46-Jährige hat mehr als 340.000 Euro an einen Internetbetrüger verloren. Den angeblichen Finanzhändler hatte sie im Internet kennengelernt. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4

Das Wochenende steht vor der Tür und was das Wetter angeht, wird es in der Westpfalz eher wechselhaft: Der Samstag bringt uns Wolken, Hochnebel und auch Sonne. Das bei 0 bis 3 Grad. Am Sonntag mal bewölkt, mal sonnig und weiter kalt. Montag wird es ganz ähnlich. Wolken und Sonne am Himmel über dem Monotlith in Donsieders in der Südwestpfalz SWR

Hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC bald eine eigene Ortsgruppe für den Kreis Kusel? Heute Abend soll sie gegründet werden. Ziel des ADFC ist es, im Kreis Kusel bessere Voraussetzungen für Radfahrer zu schaffen. Die Gruppe wäre dann zum Beispiel auch Ansprechpartner für Radfahrer in der Region. Gegründet werden soll die ADFC-Ortsgruppe für Kusel heute Abend ab 18:30 Uhr in Quirnbach im Gasthaus Körbel.

Ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen - das will eine Tanzaktion heute ab 17:30 Uhr auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern. Die Veranstaltung ist Teil der weltweiten Bewegung "One Billion Rising - Eine Milliarde erhebt sich". Jeder kann in Kaiserslautern vorbeikommen und mittanzen. Was genau hinter der Aktion steckt, weiß SWR-Reporter Sebastian Stollhof. Aktionstag gegen Gewalt an Frauen am Bodensee und in Oberschwaben

Wie würde unsere Zukunft aussehen, wenn die Wahlprogramme der Parteien komplett umgesetzt würden? Damit hat sich ein KI-Experte und Entwickler aus Hamburg beschäftigt. Künstliche Intelligenz - kurz KI - hat anhand der Wahlprogramme Bilder unserer Zukunft generiert. Wahlprogramm vs. Künstliche Intelligenz: so könnte unsere Zukunft aussehen Max Mundhenke Diese KI-Bilder werden am Nachmittag bei einer Aktion des Vereins KlimaLautern in der Fußgängerzone von Kaiserslautern gezeigt. Menschen sollen dabei erzählen, welches Foto sie am meisten anspricht. KlimaLautern möchte damit die Menschen vor der Wahl noch einmal zum Nachdenken anregen, welche Folgen ihre Entscheidung für eine bestimmte Partei haben könnte. Alle Bilder der KI können Sie sich auf der folgenden Internetseite anschauen: Wahlprogramme: Ki zeigt, wie unsere Zukunft aussehen würde

Die Krankenhäuser in der Westpfalz werden teilweise umgebaut: Damit sie sich das leisten können, gibt ihnen das Land in diesem Jahr 6,5 Millionen Euro. Das geht aus dem Krankenhaus-Investitionsprogramm hervor, das das Land vorgestellt hat. So bekommt zum Beispiel das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern zwei Millionen Euro, um die Radiologie neu zu bauen. Die gleiche Summe fließt nach Pirmasens ins Städtische Krankenhaus. Das wird vergrößert. Für eine neue Brandmeldeanlage am Nardini-Klinikum in Landstuhl sind 300.000 Euro vorgesehen.

Eine Frau aus dem Kreis Kaiserslautern ist von Unbekannten um mehrere tausend Euro betrogen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau auf einem Online-Portal eine Jacke zum Verkauf angeboten. Ein möglicher Käufer meldete sich – und bat um ihre Kreditkartendaten, um ihr das Geld zukommen zu lassen. Wenig später bemerkte die Frau, dass über ihre Kreditkarte mehrere Flüge bezahlt worden waren. Jetzt ermittelt die Kripo.

Die Polizei in Kaiserslautern ermittelt gegen einen 19-jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der junge Mann soll gestern Abend einem 33-Jährigen einen Schraubendreher in die Hand gestochen haben. Davor soll es zu einem Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer gekommen sein. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige hatte laut Polizei auch Drogen genommen und wurde wegen seines Zustands in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der junge Mann ist wegen mehrerer Straftaten bei der Polizei bekannt.

Durch das Logistikzentrum Wasgau in Pirmasens werden 72 Supermärkte im Umkreis täglich mit Waren beliefert. Fast 100.000 Aufträge gilt es dabei täglich zu bewältigen - eine Mammutaufgabe für das ganze Team. Video herunterladen (470,5 MB | MP4)

Wegen wichtiger Entscheidungen oder Problemchen im Leben Karten befragen. Der ein oder andere macht das. Auch in der Pfalz.

Hunderte, gestohlene Sachen hat die Polizei in Ramstein-Miesenbach in einer Wohnung gefunden. Die Sachen wurden offenbar bei Umzügen gestohlen. Laut Polizei soll der Tatverdächtige als Umzugshelfer gearbeitet haben. Und dabei soll er mehr als 500 Gegenstände geklaut haben. Unter anderem Handys, Uhren, Schmuck und Schuhe. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Mann vor allem Amerikaner bestohlen hat. Die Ermittler haben jetzt online Bilder von den gestohlenen Sachen veröffentlicht. Wer etwas davon wiedererkennt, soll sich bei der Polizei in Landstuhl melden. Eigentümer gesucht!Die #Polizei in #Landstuhl hat eine Vielzahl an #Diebesgut sichergestellt. Vermutlich wurden die über 500 Gegenstände bei Umzügen gestohlen. Jetzt werden die rechtmäßigen Eigentümer gesucht. Zur PM 👉 https://t.co/QQEEallYso Zu den Fotos der sichergestellten… pic.twitter.com/19JOiE8owG