Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das erfahren Sie hier in unserem Blog.

18:23 Uhr ++ Neue Kieferorthopädie für Uniklinik Homburg ++ Auf dem Gelände der Uniklinik in Homburg wird für 15 Millionen Euro eine neue Kieferorthopädie gebaut - heute war Richtfest. In das zweieinhalb-geschossige Gebäude sollen unter anderem die Ambulanz, Labore und Seminarräume einziehen. Denn neben der Versorgung der Patienten sollen dort auch Studierende ausgebildet werden. Mitte bis Ende nächstes Jahr soll das Großprojekt fertig sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 17:30 Uhr.

17:38 Uhr ++ Neuer Leiter für Fototage Pirmasens ++ Die Pirmasener Fototage haben einen neuen künstlerischen Leiter. Kai Rogler ist Profi-Fotograf und hat schon in seiner Heimat Oberfranken ein erfolgreiches Fotofestival ins Leben gerufen. Der neue künstlerische Leiter will die Fototage in Pirmasens unter anderem thematisch breiter aufstellen - neben Landschaftsbildern sollen auch Model- und Architekturaufnahmen zu sehen sein. Die nächsten Pirmasenser Fototage finden Ende November statt. Kai Rogler folgt auf Harald Kröher, der die Fototage 2008 gegründet und seitdem organisiert hatte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 14:30 Uhr.

17:04 Uhr ++ Einbruch in Ramstein-Miesenbach - Zeugen gesucht ++ Nach einem Einbruch in einem Restaurant in Ramstein-Miesenbach sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte waren in der vergangenen Nacht in das Restaurant im südlichen Stadtgebiet eingestiegen. Sie erbeuteten laut Polizei einen fünfstelligen Geldbetrag und konnten flüchten. Wer in der vergangenen Nacht oder den frühen Morgenstunden etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 16:30 Uhr.

16:22 Uhr ++ Dynamikum Pirmasens soll im Mai öffnen ++ Das Mitmachmuseum Dynamikum in Pirmasens möchte spätestens Anfang Mai wieder öffnen. Dann sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Die waren dringend nötig, weil eine Decke bröckelte und das Museum zur Sicherheit geschlossen wurde. Am 1. Mai feiert das Science Center Dynamikum in Pirmasens Geburtstag. Spätestens an dem Tag soll das Museum wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Mitte November war in der oberen Etage des Museums ein Teil der Akustikdecke heruntergebrochen. Pressestelle Stadt Pirmasens Nach Auskunft des Geschäftsführers hatte ein Statiker daraufhin festgestellt, dass nicht ausgeschlossen werden könnte, dass weitere Teile der Decke herabfallen. Daher habe man das Museum sofort geschlossen. Bei der Untersuchung der Decken sei anschließend herausgekommen, dass die betroffene Akustikdecke mit ungeeigneten Materialien befestigt worden sei. Derzeit läuft die Sanierung im Gebäude. Außerdem werde die Schließzeit auch genutzt, um die Ausstellung zu optimieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 16:30 Uhr.

15:32 Uhr ++ Mehr Studierende an der Hochschule Kaiserslautern ++ Zum ersten Mal seit Jahren haben sich im vergangenen Jahr wieder mehr als 1.000 Studierende an der Hochschule Kaiserslautern eingeschrieben. Hochschulpräsident Hans-Joachim Schmidt nennt das eine erfreuliche Entwicklung. Es sei aber weiterhin schwierig, Studierende zu werben - weil die Hochschule Kaiserslautern unter anderem einen eher technische Studiengänge anbiete. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 12:30 Uhr.

13:47 Uhr ++ Nur noch eine Mitarbeiterin in der Stadtbibliothek Landstuhl ++ In der Stadtbücherei Landstuhl arbeitet aktuell nur noch eine Mitarbeiterin. Grund ist laut Bürgermeister Mattia De Fazio von der CDU die Geldnot in der Kommune. Eine zuletzt frei gewordene Stelle in der Bücherei könne die Stadt deshalb nicht nachbesetzen, so der Bürgermeister. Die Landstuhler Stadtbücherei wird regelmäßig von Kindern im Kita- und Grundschulalter genutzt. Die Bücherei will nach Angaben des Bürgermeisters künftig auch spezielle Veranstaltungen machen, um Kindern das Lesen nahe zu bringen: zum Beispiel bei der Nacht der Bibliotheken im April. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 12:30 Uhr.

12:25 Uhr ++ Bürger sollen in Kaiserslautern Rampen vor ihrer Garage entfernen ++ Mit dem Auto über eine selbstgebaute Rampe in die Garage fahren, und dadurch leichter die Straßenrinne vor dem eigenen Grundstück überwinden. Das ist zwar bequem, aber nicht erlaubt, wie die Stadt Kaiserslautern mitgeteilt hat. Demnach bauen sich Bürger immer öfter sogenannte Auffahrkeile und Rampen vor ihre Grundstücke. Das kann aber teuer werden. Wenn diese Rampen zum Beispiel an der Straße angeschraubt werden, ist das Sachbeschädigung. Außerdem seien die nicht-genehmigten Auffahrten auch gefährlich im Straßenverkehr. Besonders für Radfahrer. Die Stadt fordert deshalb alle Bürger auf bis Ende des Monats die selbstgebauten Rampen vor ihren Grundstücken zu entfernen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 11:30 Uhr.

10:41 Uhr ++ GEW kritisiert Lehrer-Situation an Schulen ++ Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert die Situation der Lehrer an rheinland-pfälzischen Schulen scharf. Auch bei uns in der Westpfalz fehlen zahlreiche Lehrkräfte, sagte ein Sprecherin im SWR-Interview. Außerdem seien viele Lehrer an der Belastungsgrenze. Die Gewerkschaft kritisiert, dass vor allem Schulen im ländlichen Raum und die Realschulen plus in der Westpfalz mit Engpässen bei den Lehrern zu kämpfen haben. Vielerorts würde Personal fehlen. Deshalb fordert die GEW mehr Unterstützung. Die gibt es aber, kontert die Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde. Die ADD weist auf das Projekt "Personalmanagement im Rahmen Erweiterter SelbstständigkeitW - kurz PES hin. Damit haben Schulen die Möglichkeit, bei einem kurzfristigen Krankheitsfall einer Lehrkraft, eine Vertretung einzustellen. Laut ADD sind mehr als 900 Schulen aller Schularten in diesem Projekt und hätten ein Vertretungsbudget. Deshalb bewertet die Aufsichtsbehörde die Unterrichtslage insgesamt als positiv. Die ADD ist sich aber auch bewusst, dass es dennoch vereinzelt zu Problemen an den Schulen kommen kann. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 10:30 Uhr.

8:41 Uhr ++ ADFC will neue Ortsgruppe für Kusel gründen ++ Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC will im Kreis Kusel bessere Voraussetzungen für Radfahrer schaffen. Deshalb plant der Club eine eigene Ortsgruppe für Kusel - die soll in der kommenden Woche gegründet werden. Die Gruppe wäre dann zum Beispiel Ansprechpartner für Radfahrer im Kreis Kusel. Und die Club-Mitglieder sollen auch mit Politikern sprechen - unter anderem über Möglichkeiten für neue Radwege. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 08:30 Uhr.

6:53 Uhr ++ Altkleidercontainer des DRK im Donnersbergkreis gesperrt ++ Die Altkleidercontainer des DRK im Donnersbergkreis sind derzeit gesperrt. Grund ist, dass das Unternehmen insolvent ist, das die Kleider-Sammlung bisher organisiert hat. Die Kreisverwaltung steht nach eigenen Angaben kurz vor einer Lösung mit dem DRK. Bis dahin gibt es folgende Alternative: Wer Kleidung spenden oder entsorgen möchte, kann jeweils einen Sack beim Umweltmobil abgeben. Die Termine und Haltepunkte dazu gibts in der Abfall-App des Donnersbergkreises oder auf den offiziellen Kanälen der Kreisverwaltung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 06:30 Uhr.

6:27 Uhr ++ Festnahme nach Überfall in Contwig ++ Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat Haftbefehl gegen einen Mann erlassen, der im Dezember in ein Wohnhaus in Contwig eingebrochen haben soll. Durch den Einbruch war der 69-jährige Hausbewohner geweckt worden. Der 37-jährige Einbrecher soll daraufhin mit einem harten Gegenstand mehrfach auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der Täter flüchtete mit Schmuck und Uhren im Wert von rund 4.500 Euro. Ermittlungen der Polizei hätten schließlich zu dem nun festgenommenen Tatverdächtigen geführt. Im Rahmen der Ermittlungen waren am Donnerstag auch Taucher der Polizei in Zweibrücken im Fluß "Hornbach" im Einsatz. Was sie dort gesucht haben, teilte die Staatsanwaltschaft aber nicht mit. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.02.2025 um 06:30 Uhr.

18:16 Uhr ++ Brand im Finanzamt Kusel wegen technischem Defekt ++ Der Brand, der im Finanzamt Kusel am Vormittag für einen Schreckmoment gesorgt hatte, wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Das Amt war umgehend evakuiert worden - noch bevor die ersten Feuerwehrleute eintrafen, war das Gebäude geräumt. Die Feuerwehr konnte den Brand im Erdgeschoss schnell löschen. Verletzt wurde niemand, auch am Gebäude sei kein Schaden entstanden. Nachdem gelüftet wurde, konnten die Mitarbeiter wieder zurück an ihre Arbeitsplätze im Finanzamt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 17:30 Uhr.

17:39 Uhr ++ Neue Ortsbürgermeisterin in Rittersheim ++ Rittersheim in Donnersbergkreis hat eine neue Ortsbürgermeisterin. Am vergangenen Donnerstag hat der Gemeinderat entschieden, dass Iris Schmittinger das Amt übernimmt. Die 51-Jährige ist als Einrichtungsleiterin eines Pflegedienstes in Albisheim tätig. Seit Jahren ist sie im Gemeinderat aktiv und auch Wehrführerin der Freiwilligen Feuerwehr in Rittersheim. Nach ihrer Wahl sagte Schmittinger, dass ihr die Weiterentwicklung der Gemeinde und das gute Miteinander der Bürger wichtig sind. Der ehemalige Ortsbürgermeister hatte bei der Kommunalwahl nicht erneut kandidiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 12:30 Uhr.

15:50 Uhr ++ Nach Randale: Mehr Sicherheit im Rathaus der VG Kibo ++ Im Rathaus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gelten ab sofort erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Dort hatte vorgestern ein Mann randaliert. Die Tür zum Sozialamt im Rathaus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ist außerhalb der Öffnungszeiten verschlossen. Am Dienstag versuchte nach Angaben von Bürgermeisterin Sabine Wienpahl ein aggressiver Mann, die Tür aufzubrechen. Diese wurde dabei beschädigt. Andere Mitarbeitende versuchten erfolglos, den Mann zu beruhigen. Er flüchtete, bevor die Polizei eintraf. Als Reaktion auf den Vorfall ist ab sofort im Rathaus nach Angaben der Bürgermeisterin nur einer der beiden Eingänge geöffnet. Für die kommenden zwei Wochen steht dort außerdem ein Sicherheitsdienst. Die Mitarbeitenden des Sozialamtes können mit Psychologen sprechen, außerdem wird demnächst ein Selbstbehauptungskurs angeboten. Die Teilnahme ist in beiden Fällen freiwillig. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 14:30 Uhr.

14:15 Uhr ++ Angriff auf Polizisten an Mall Kaiserslautern vereitelt ++ In der Nähe der Mall in Kaiserslautern hat gestern Abend ein Mann versucht, mehrere Polizisten anzugreifen. Die Beamten waren gerade dabei, einen anderen Mann zu kontrollieren, als sich der 35-Jährige einmischte. Weil er ein Messer bei sich hatte, wurde er nach Polizeiangaben sofort festgenommen. Das löste laut Polizei dann unter weiteren Personen, die den Mann offenbar kennen, tumultartige Szenen aus. Den Einsatzkräften vor Ort sei es schließlich gelungen, die Lage zu beruhigen. Auf den 35-jährigen Angreifer kommt nun ein Strafverfahren zu. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 14:30 Uhr.

13:17 Uhr ++ Biologie-Olympiade in Kaiserslautern ++ Für Schülerinnen und Schüler gibt es eine Internationale Biologie-Olympiade - und die 15 besten davon aus Deutschland sind ab heute an der Uni Kaiserslautern zu Gast. Die Jugendlichen bekommen dabei Einblick in den Fachbereich Biologie - zum Beispiel in die Forschung an Zellen oder in der Genetik. Die Jugendlichen befinden sich gerade im deutschen Auswahlverfahren des Wettbewerbs. Die vier besten reisen im Juli auf die Philippinen, wo dann die Biologie-Olympiade stattfindet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 12:30 Uhr.

12:25 Uhr ++ Finanzamt in Kusel evakuiert ++ Das Finanzamt in Kusel musste am Vormittag evakuiert werden. Schuld war nach Angaben eines Polizeisprechers ein Feueralarm. Vor Ort habe die Feuerwehr aber schnell Entwarnung geben können. Es habe nur - so wörtlich - "eine kleinere Rauchentwicklung" gegeben, die schnell unter Kontrolle war. Was genau gequalmt hat, konnte die Polizei noch nicht sagen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 12:30 Uhr.

10:26 Uhr ++ Neubau des US-Hospitals in Weilerbach schreitet voran ++ In Weilerbach im Kreis Kaiserslautern schreitet der Neubau des neuen US-Militär-Krankenhauses voran. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass das Krankenhaus in vier Jahren vom bisherigen Standort in Landstuhl in den Neubau in Weilerbach umziehen wird. Laut Landstuhls Bürgermeister Mattia De Fazio (CDU) werden die Amerikaner die Klinik in Landstuhl weiter als Ausweichmöglichkeit beibehalten.

9:17 Uhr ++ Probleme mit Lachgas in Kaiserslautern ++ Lachgas auf Spielplätzen und in der Nähe von Schulen? Nach Angaben der Stadt kommt das in Kaiserslautern immer häufiger vor. Deshalb denkt die Stadt jetzt über ein Lachgas-Verbot nach. Täglich seien es eine Hand voll Flaschen, sagen die Mitarbeiter der Stadtbildpflege. Auch das Ordnungsamt findet immer wieder leere Flaschen. Das sei ein Problem. Denn zum einen liegt Müll in der Stadt herum. Zum anderen - und das ist das Wesentliche - gibt es große gesundheitliche Schäden, wenn Lachgas als Droge genommen wird. Genau das wird seit Jahren immer mehr. Die Stadt hatte deshalb schon einmal geprüft, ob es verboten werden kann, dass Lachgas in Kaiserslautern gekauft werden kann. Allerdings ist hat sie festgestellt, dass es aus rechtlichen Gründen nicht geht. Jetzt ist das Verbot im Stadtrat nochmal angesprochen worden. Mit dem Hinweis, dass es in Osnabrück seit wenigen Monaten ein solches Verbot gibt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 09:30 Uhr.

8:22 Uhr ++ Tote Frau in Kusel gefunden ++ In Kusel hat die Polizei gestern Abend eine 56-jährige Frau in einem Wohnhaus gefunden. Wie sie gestorben ist, ist bisher noch unklar. Auch, ob es sich um eine Straftat handelt oder nicht. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert momentan Spuren am Fundort. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 08:30 Uhr.

6:45 Uhr ++ Jugendparlament KL diskutiert mit Bundestagswahl-Kandidaten ++ Das Kaiserslauterer Jugendparlament diskutiert heute Abend mit Politikerinnen und Politikern aus der Region, die für die Bundestagswahl kandidieren. Sie sollen sich laut Jugendparlament bei einer Gesprächsrunde in der Gartenschauhalle in Kaiserslautern zu verschiedenen Themen äußern. Unter anderem geht es um bezahlbares Leben, Gleichberechtigung und Klimaschutz. Insgesamt werden acht von zehn Bundestags-Kandidaten aus der Westpfalz an der Diskussionsrunde teilnehmen. Dabei sind: Stefan Glander (Die Linke)

Lea Siegfried (Die Grünen)

Matthias Mieves (SPD)

Christian Kopp (FDP)

Jasmin Awan (FWG)

Frank Burgdörfer (CDU)

Alexander Ulrich (BSW)

Sebastian Münzenmaier (AfD) Die Kandidaten von Volt und Bündnis Deutschland sind laut Jugendparlament nicht dabei, weil sie sich nicht bis zur gesetzten Frist angemeldet haben. Die Podiumsdiskussion beginnt um 18 Uhr, ist kostenlos und es braucht keine Anmeldung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 06:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Radweg zwischen Waldmohr und Homburg geplant ++ An der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland könnte vielleicht bald schon ein neuer Radweg entstehen. Ziel ist es, die Stadt Waldmohr im Kreis Kusel mit der saarländischen Stadt Homburg zu verbinden. Rund drei Millionen Euro soll der Ausbau kosten. Der Radweg soll entlang der alten Bahngleise zwischen Homburg und Waldmohr verlaufen - auf einer Strecke von etwa fünf Kilometern. Von Homburg aus könnten Radfahrer dann in Zukunft erst durch ein Waldstück und dann bis nach Waldmohr fahren. Ob das Projekt aber tatsächlich umgesetzt wird, ist noch nicht ganz klar. Dafür braucht es unter anderem Fördergelder. Die sind nach Angaben der Stadt Homburg noch nicht zugesichert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 06:30 Uhr.

6:19 Uhr ++ Wetter in der Westpfalz ++ Heute bleibt der Himmel in der Westpfalz eher grau. Vereinzelt kann es regnen oder schneien. Die Temperaturen erreichen ein bis vier Grad. Außerdem kann es ein bisschen windig werden. Heute Morgen liegen die Temperaturen bei ein Grad, zum Beispiel in Börrstadt und Pirmasens, und zwei Grad in Althornbach und Konken. Morgen ist es meist trocken, aber trüb, die Sonne zeigt sich kaum. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.02.2025 um 06:30 Uhr.

16:12 Uhr ++ Stadtverwaltung Kaiserslautern wird digitaler ++ In Kaiserslautern können Bürgerinnen und Bürger immer öfter ihre Anliegen bei der Stadt auch digital erledigen. Seit diesem Jahr kann man beispielsweise das Elterngeld in Kaiserslautern online beantragen. Und zwar über die Homepage "Elterngeld Digital". Die Stadt sagt, dass dadurch nicht nur Eltern entlastet werden, sondern auch die Mitarbeiter in der Verwaltung. Sie könnten die digitalen Anträge schneller bearbeiten. Damit Bürger die Anträge digital erledigen können, müssen sie allerdings einen Online-Ausweis besitzen. Die Geburtsurkunde des Kindes muss man nach wie mit der Post an die Behörde senden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.02.2025 um 16:30 Uhr.

14:48 Uhr ++ Mountainbike-Verein in Zweibrücken gegründet ++ Eine erfreuliche Nachricht gibt es für die Mountainbike-Community in Zweibrücken. Dort haben Biker ihren eigenen Verein gegründet. Sie können jetzt damit beginnen, einen neuen Bike-Park in Zweibrücken zu planen. Die neuen Mountainbikestrecken sollen auf einer Ackerfläche in der Nähe der Fasanerie entstehen. Dort in der Nähe hatten die Mountainbiker in der Vergangenheit schon mal illegale Wege und Rampen angelegt, die mussten aber zurückgebaut werden. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sagt, dass der neue Bike-Park nicht von der Stadt, sondern von den Experten - den Bikern selbst - geplant werden soll. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.02.2025 um 14:30 Uhr.

13:47 Uhr ++ Anlaufstelle gegen Rassismus beim FCK aufgelöst ++ Immer wieder werden Fußballer im Stadion rassistisch beleidigt. Auch von FCK-Fans auf dem Betzenberg. Der Verein hatte deshalb vor gut zwei Jahren eine Anlaufstelle eingerichtet, wo man Diskriminierungen melden konnte. Da das Angebot aber nicht genutzt wurde, gibt es laut dem FCK heute nur noch eine telefonische Hotline. Dort wurden in der vergangenen Saison zweimal rassistische Vorfälle gemeldet - der Grund: Fans hatten Kleider mit diskriminierendem Aufdruck an. Der Verein habe die Fans des Stadions verwiesen. Außerdem arbeitet der FCK nach eigenen Angaben an einem Schutzkonzept im Stadion, damit Besucher in unangenehmen oder bedrohlichen Situationen schnell Hilfe bekommen. Für dieses Vorhaben sucht der Verein aktuell Helfer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.02.2025 um 13:30 Uhr.