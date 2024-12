Blog: Vollsperrung wegen Bauarbeiten in Hinterweidenthal, Syrer feiern in Kaiserslautern Sturz des Assad-Regimes

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

10:07 Uhr ++ Fußball und Handball am Wochenende: die Ergebnisse ++ Keine Siege am Wochenende für die Mannschaften aus der Westpfalz in der Fußball-Oberliga. Die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern verlor zuhause gegen Engers mit 1:2, der FK Pirmasens spielte gegen Tabellenführer Schott Mainz immerhin 1:1. Der SV Morlautern musste sich in Idar-Oberstein 0:2 geschlagen geben. Der FCK und der FK Pirmasens bleiben aber in der Spitzengruppe der Oberliga. Und in der Handball-Regionalliga siegte der TuS Dansenberg in Mühlheim 31:26 – und liegt auf Platz drei der Tabelle. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 9:30 Uhr.

9:38 Uhr ++ Hofgut Neumühle im Donnersbergkreis bekommt neue Heizanlage ++ Auf dem Hofgut Neumühle im Donnersbergkreis werden bald Hecken herangezüchtet, um sie danach direkt zu verbrennen. "Energiehecken" werden die genannt. Wie der Name schon sagt, sollen sie künftig Energie liefern. Verbrannt werden die Hecken in einer neuer Hackschnitzelanlage, die das Hofgut bald bekommt. Das bekommt dafür vom zuständigen Zweckverband mehr als 230.000 Euro, auch die EU fördert einen Teil. SWR-Reporter Jan Jaworski erklärt, was genau dahintersteckt: Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 8:30 Uhr.

7:31 Uhr ++ Das Wetter: Wolken, dazu etwas Regen oder Schnee ++ Dichte Wolken heute über der Westpfalz. Stellenweise kann es etwas regnen, in den höheren Lagen ist auch Schnee möglich. Die Temperaturen erreichen 3 Grad am Donnersberg und bis 5 Grad rund um Kusel. Dazu weht teilweise auch böiger, kalter Wind. Morgen auch bewölkt und eher trocken. Wolken hängen über dem Siegelbacher Park im Kreis Kaiserslautern. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 6:30 Uhr.

7:00 Uhr ++ Peter Kaiser aus Pirmasens: Neue Schuhkollektion im Frühjahr ++ Die Pirmasenser Traditions-Marke für Damenschuhe Peter Kaiser kehrt im kommenden Jahr zurück - und zwar unter neuer Führung: Das Unternehmen Caprice hat jetzt die neue Kollektion vorgestellt. Im Frühling kommen neue Schuhe raus - darunter Pumps und Sneaker. Weitere Infos von SWR-Reporterin Sarah Korz: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:23 Uhr ++ Vollsperrung wegen Bauarbeiten in Hinterweidenthal ++ Autofahrer, die durch Hinterweidenthal in der Südwestpfalz fahren müssen, brauchen ab heute starke Nerven. Denn dort wird wegen gleich zwei Baustellen die komplette Hauptstraße bis Freitag voll gesperrt. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist eine Durchfahrt von und nach Dahn nicht möglich. Die Hauptstraße ist von der B10 kommend bis in die Wartbachstraße anfahrbar, der Zwischenbereich über die Bahnhofstraße. Die Sperrung wird in Hinterweidenthal heftig kritisiert. Beispielsweise befürchtet eine Bäckerei, dass Kunden in dieser Zeit im wichtigen Vorweihnachtsgeschäft ausbleiben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 6:30 Uhr.