Blog: Unbekannte Drohnen über Airbase Ramstein, Weihnachtszauber in Kibo beginnt, Syrische Arbeitskräfte wichtig für Westpfalz

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

15:52 Uhr ++ In Kirchheimbolanden startet am Abend der Weihnachtszauber ++ Mit einer Lasershow startet am Abend der Weihnachtszauber auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden. Auf dem Programm stehen bis 29. Dezember verschiedene Veranstaltungen. Für die Kleinen ist sicherlich eine Schlittschuhbahn das Highlight. Die ist nach Angaben des Gewerbevereins pro Kibo rund 100 Quadratmeter groß und darauf dürfen Kinder und Erwachsene kostenlos ihre Runden drehen. Um die Schlittschuhbahn herum gibt es Holzbuden mit Essen und Getränken und jeden Tag ein Programm. Das ist mal eine Lasershow, dann schauen Eisprinzessinnen vorbei, es gibt Tanzvorführungen, ein Kinderchor singt zusammen mit einer Band Weihnachtslieder für einen guten Zweck und auch eine Aprés-Ski-Party gehört zum Programm. Außer über die Weihnachtstage ist der Weihnachtszauber jeden Tag geöffnet. Der Gewerbeverein will damit die Innenstadt von Kirchheimbolanden beleben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 14:30 Uhr.

15:05 Uhr ++ "Weihnachtsgedöns" im Jugendtreff auf dem Betze ++ Plätzchen backen, Punsch trinken und weihnachtliches Basteln - dazu lädt die Stadt alle Kinder und Jugendliche aus Kaiserslautern heute ein. Das sogenannte "Weihnachtsgedöns" findet in diesem Jahr im Jugendtreff auf dem Betzenberg statt. Neben den weihnachtlichen Aktionen wird es auch ein Torwandschießen, ein Tipp-Kick-Turnier und eine Autogrammstunde mit FCK-Maskottchen Betzi geben. Start war um 15 Uhr, Ende ist um 19 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 13:30 Uhr.

14:25 Uhr ++ Künftig fahren zwei Züge ohne Umstieg zwischen KL und Berlin ++ Am Sonntag ist bei der Deutschen Bahn Fahrplanwechsel - damit erhöhen sich die Preise, zum Beispiel bei Flex-Tickets um sechs Prozent. Es gibt aber in der Westpfalz auch neue Verbindungen. Von Kaiserslautern aus kann man künftig zwei Mal am Tag auf direktem Weg nach Berlin fahren - ohne Umstieg, mit dem ICE. Und zwar morgens um kurz nach sieben und mittags gegen 14 Uhr. Der Zug braucht dann laut Bahn ungefähr sechs Stunden in die Hauptstadt. Pascal Lechler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion fasst das Angebot zusammen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 16:30 Uhr.

13:28 Uhr ++ Syrische Arbeitskräfte wichtig für die Westpfalz ++ Mitte des Jahres waren in der Westpfalz mehr als 1.500 Menschen mit syrischer Staatsbürgerschaft in der Region beschäftigt. Hinzu kommt noch eine unbekannte Zahl von Beschäftigten mit sowohl deutscher als auch syrischer Staatsbürgerschaft. Arbeitgeber aus der Region haben sich in den vergangenen Jahren stark für die Integration von Flüchtlingen eingesetzt, schreibt die Arbeitsagentur. Viele der Beschäftigten seien mittlerweile Fachkräfte, Experten oder Spezialisten. Es wäre ein Verlust für die Firmen, wenn diese Arbeitskräfte zurück nach Syrien gingen, so die Arbeitsagentur. Vor allem im medizinischen Bereich sind viele Syrer tätig. Allein im Städtischen Krankenhaus in Pirmasens arbeiten nach eigenen Angaben 32 Ärzte aus Syrien. Im Nardini-Klinikum in Zweibrücken und Landstuhl sind zurzeit 17 syrische Arbeitnehmer beschäftigt. Sie seien ein wichtiger Bestandteil der Belegschaft. Ein Sprecher des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens sagte dem SWR, dass schon der Verlust eines einzigen syrischen Mitarbeiters das Krankenhaus belasten würde. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 12:30 Uhr.

12:34 Uhr ++ Selbstgebaute Feuerwerkskörper bringen Jugendliche in Pirmasens in Schwierigkeiten ++ Mehrere Kinder und Jugendliche aus Pirmasens bekommen jetzt Ärger, weil sie unter anderem selbstgebaute Feuerwerkskörper abgefeuert haben. In einem Pirmasenser Wohngebiet wurden gestern Nachmittag mehrere Anwohner erschreckt, als die Knallkörper losgegangen sind. Die Gruppe hatte mehrere Knallkörper zusammengebunden, für die sie eigentlich eine Genehmigung gebraucht hätte. Die Polizei hat neben den Feuerwerkskörpern auch ein Messer sichergestellt. Die Knallkörper wurden entsorgt. Gegen die jungen Menschen wird jetzt ermittelt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 11:30 Uhr.

11:51 Uhr ++ Zweibrücken hat mit die höchsten Friedhofsgebühren in RLP ++ In Zweibrücken sind die Gebühren für Beerdigungen teilweise mit am höchsten in ganz Rheinland-Pfalz. Das hat eine aktuelle Studie des Steuerzahlerbundes und einer Verbraucherinitiative ergeben. Untersucht wurden die Friedhofsgebühren der größten Städte und Gemeinde im Land. In Zweibrücken ist es so, dass es neben den zwei großen Friedhöfen noch zehn weitere Friedhöfe gibt. Und die brauchen alle eine eigene Infrastruktur. Das sagte ein Sprecher der Stadt. Allein die elf Trauerhallen brauchen viel Geld. Auf den kleinen Friedhöfen sind nicht so viele Menschen begraben. Da ist das Verhältnis zwischen dem Aufwand und der Zahl der Gräber nicht ausgeglichen. Dazu kommt offenbar, dass unter anderem die Kosten für Personal und Maschinen gestiegen sind. Die Stadt habe das im Blick und daher die Gebühren vor zwei Jahren gesenkt. Die Höhe der Gebühren hängt unter anderem von der Bestattungsform und der Grabdauer ab. Insgesamt geht aus der Studie aber auch hervor, dass die Bestattungen in ganz Rheinland-Pfalz und damit auch in Zweibrücken, im deutschlandweiten Vergleich noch recht günstig sind. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 10:30 Uhr.

9:45 Uhr ++ Bezirksverband Pfalz entscheidet über Haushalt für 2025 ++ Der Bezirksverband Pfalz kümmert sich bei uns in der Region unter anderem um das Pfalztheater in Kaiserslautern oder um das Dynamikum in Pirmasens. Das Parlament des Verbandes, der Bezirkstag Pfalz, entscheidet heute in Neustadt über den Haushalt für das kommende Jahr. Mehr als 40 Millionen Euro fließen zum Beispiel in die Schulen, die zum Bezirksverband Pfalz gehören. Der Haushalt des Bezirksverbands beträgt laut einer Sprecherin rund 123 Millionen Euro, das Defizit liegt bei rund fünfeinhalb Millionen Euro. Kaiserslautern Dossier Das sind die Aufgaben von Bezirksverband und Bezirkstag Pfalz Der Bezirksverband Pfalz ist für unterschiedliche Einrichtungen in der Pfalz verantwortlich, darunter das Pfalztheater in Kaiserslautern und das Hambacher Schloss in Neustadt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 9:30 Uhr.

8:59 Uhr ++ Bald Klagen wegen Outlet-Erweiterung in Zweibrücken? ++ Dem Outlet in Zweibrücken drohen wegen seiner geplanten Erweiterung Klagen. Der Stadtrat von Neunkirchen im Saarland hat nach Angaben des SR den Weg dafür frei gemacht. Der Stadtrat von Neunkirchen im Saarland hat nach Angaben des SR den Weg dafür frei gemacht und plant jetzt rechtliche Schritte. Das Outlet in Zweibrücken soll von rund 21.000 auf etwa 30.000 Quadratmeter erweitert werden. SWR-Reporterin Sarah Korz berichtet: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 8:30 Uhr.

7:49 Uhr ++ Grenzkontrollen: Bundespolizei zieht Zwischenbilanz ++ Die Bundespolizei Koblenz zieht nach drei Monaten Grenzkontrolle Bilanz. Die Kontrollen waren bundesweit eingeführt worden, um illegale Einreisen zu verhindern und Schleuser zu fassen. Doch Berufspendler und Geschäftsleute klagen teilweise über lange Wartezeiten an der Grenze und Behinderung des Wirtschaftsverkehrs. Von den Kontrollen ist unter anderem der Grenzübergang Hornbach in der Südwestpfalz betroffen. Rheinland-Pfalz Kontrollen an den Grenzen zu Belgien, Luxemburg und Frankreich Über Tausend illegale Einreisen bei Grenzkontrollen festgestellt Bis Ende November wurden laut Bundespolizeidirektion Koblenz 1.159 illegale Einreisen nach Rheinland-Pfalz gezählt. Über dieses Thema berichtete der SWR in den Radio-Nachrichten am 13.12.2024 um 6:30 Uhr.

7:17 Uhr ++ RLP steht Klagewelle bevor - Reichsthal dabei ++ Das Land erwartet eine nie dagewesene Klagewelle. 26 Kommunen haben bereits wegen der Kommunalfinanzen geklagt - andere wollen folgen, wie die Gemeinde Reichsthal im Donnersbergkreis. Auch der Kreis Südwestpfalz könnte folgen. Die Klagen sollen laut einer SWR-Recherche erreichen, dass das Land den Kommunen mehr Geld gibt. Mit der Stadt Pirmasens und dem Kreis Kaiserslautern gibt es bereits eine Verfassungsbeschwerde, die in eine ähnliche Richtung zielt. SWR-Reporter Gernot Ludwig mit den Einzelheiten. Kommunalfinanzen in RLP: "So schlimm war es noch nie" Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 7:30 Uhr.

7:01 Uhr ++ Das Wetter: Hochnebel, vereinzelt etwas Sonnenschein ++ Der Freitag bringt uns in der Region wieder einige Wolken und Hochnebel. Im Laufe des Tages kann immer mal wieder die Sonne etwas rauskommen. Das alles bei 0 Grad rund um den Eschkopf und bis 2 Grad im Bereich Kusel. Morgen auch bewölkt und neblig. Gegen Abend kann es in machen Orten regnen oder schneien. Am Sonntag leicht wechselhaft - mit Wolken, Schauern und teilweise windig. Wolken hängen über dem Eschkopfturm bei Wilgartswiesen im Pfälzerwald. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 7:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Mann fährt Gefahrguttransporter unter Drogen ++ Die Polizei hat gestern den Fahrer eines Gefahrguttransporters auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau gestoppt, weil er Drogen genommen hatte. Bei einer Kontrolle hatten die Beamten bei ihm Amphetamin und Methamphetamin festgestellt. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren: Immerhin war er laut Polizei mit 25 Tonnen giftigem Abfall unterwegs. Seinen Führerschein ist der Mann erst einmal los. Er darf sich außerdem auf mehrere Strafen einstellen - zum Beispiel wegen Drogen am Steuer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:14 Uhr ++ Ortsdurchfahrt Hinterweidenthal wieder frei ++ Wer mit dem Auto durch Hinterweidenthal in der Südwestpfalz fahren muss, darf aufatmen - im Laufe des Tages wird die vollgesperrte Ortsdurchfahrt wieder frei. Die Straße war laut Landesbetrieb Mobilität abgesackt, weil Schäden an Leitungen repariert werden mussten. Seit Montag war die Ortsdurchfahrt gesperrt, was für viel Kritik gesorgt hatte. Beispielsweise hatte eine Bäckerei befürchtet, dass Kunden in dieser Zeit im wichtigen Vorweihnachtsgeschäft ausbleiben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.12.2024 um 6:30 Uhr.

18:29 Uhr ++ Kreativwettbewerb gegen Alkoholmissbrauch für Schüler ++ Schüler in Stadt und Kreis Kaiserslautern und im Donnersbergkreis können jetzt kreativ gegen den Missbrauch von Alkohol aufmerksam machen – und dabei viel Geld gewinnen. Und zwar bei dem Wettbewerb "bunt statt blau" von der Krankenkasse DAK Gesundheit. Dabei können Schüler zwischen 12 und 17 Jahren mit klaren Botschaften auf Plakaten zeigen, wie gefährlich übermäßig viel Alkohol sein kann. Wie sie die Plakate gestalten, ist ihnen selbst überlassen. Einsendeschluss ist bis Ende März bei der DAK. Für die kreativste Idee gibt es ein Preisgeld von 12.000 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 16:30 Uhr.

17:37 Uhr ++ Brand in Ramstein: rund 50.000 Euro Schaden ++ Bei dem Brand eines Dachstuhls in der Bahnhofstraße in Ramstein- Miesenbach ist gestern ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war bei Renovierungsarbeiten in der Dachwohnung Glaswolle in Brand geraten – die Flammen griffen dann auf den Dachstuhl über. Verletzt wurde niemand. Die Anwohner mussten das Haus verlassen, die Straße war wegen der Löscharbeiten zwei Stunden gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 14:30 Uhr.

15:15 Uhr ++ Pirmasens: Bezahlkarte für Flüchtlinge wird gut angenommen ++ Seit einem halben Jahr gibt es in Pirmasens die Bezahlkarte für Asylbewerber – und die Stadt zieht eine positive Zwischenbilanz. Auf die Karte bekommen die Geflüchteten staatliche Leistungen gebucht, das werde auch gut angenommen. Ungefähr 80 Bezahlkarten hat die Stadt bisher rausgegeben. Pirmasens und der Rhein-Pfalz-Kreis hatten als erste in Rheinland-Pfalz die Bezahlkarte in Eigenregie eingeführt. SWR-Reporter Sebastian Stollhof mit Einzelheiten: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 13:30 Uhr.

14:00 Uhr ++ Vorsicht: Falsche Microsoft-Mitarbeiter ++ In der Westpfalz sind ein Mann und eine Frau Opfer von falschen Mitarbeitern der Computerfirma Microsoft geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter Zugang zu den Computern der Beiden verschafft – wie, das ist noch unklar. Dann hatten sie eine Warnmeldung eingeblendet mit einer vermeintlichen Servicenummer. Als die Opfer dort anriefen, nötigten die Täter sie, persönliche Daten preiszugeben - zum Beispiel vom Online-Banking. Vom Konto der Frau wurden 1.200 Euro abgebucht, der Schaden auf dem Konto des Mannes steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 13:30 Uhr.

13:03 Uhr ++ Kaiserslautern: Innenstadt-Skaterbahn wartet auf neuen Standort ++ Die Skaterampe in der Nähe der Fußgängerzone in Kaiserslautern, neben dem Conti-Parkhaus, steht noch immer. Wie die Verantwortlichen der Anlage mitgeteilt haben, wurde die Rampe - anders als von der Stadt angekündigt - noch nicht abgebaut. Geplant war, die Rampe im November eventuell wo anders in Kaiserslautern hinzustellen. Man warte aber noch auf einen Standort-Vorschlag der Stadt, heißt es von den Skatern. Theoretisch kann auf der Rampe noch geskatet werden, das nasse Wetter erschwert jedoch die Bedingungen. Die Skaterampe in der Lauterer Innenstadt soll bald einen neuen Platz bekommen. Pressestelle Stadt Kaiserslautern Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 12:30 Uhr.

11:02 Uhr ++ Busse in Pirmasens: Fahrpläne ändern sich im Januar ++ Wer in Pirmasens mit dem Bus fährt, muss sich ab Januar auf Änderungen einstellen. Die Stadtwerke übernehmen wieder alle Linien selbst und ändern deshalb den Fahrplan. Manche Fahrten fallen weg, wie die 6:20-Uhr-Fahrt der Linie 207 nach Erlenbrunn - oder werden zusammengelegt, wie auf der Linie 209 nach Winzeln. Auch Schulbusse bekommen neue Haltestellen, weshalb Schüler stellenweise umsteigen müssen. Bisher hatten die Stadtwerke mit der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft zusammengearbeitet. Die Umstellung soll unter anderem dafür sorgen, dass Fahrgäste klare Ansprechpartner bei Fragen bekommen. Diese Buslinien in Pirmasens sind von den Änderungen betroffen Linie 203: Auf der Linie 203 verschieben sich die Abfahrtszeiten an allen angefahrenen Haltestellen ab der Haltestelle "An der Ziegelhütte" um circa. 2-3 Minuten nach vorne. Damit fahren die Busse an dieser Haltestelle etwas früher ab als bislang gewohnt. Linie 207: Exerzierplatz – Erlenbrunn – Exerzierplatz: Auf dieser Linie entfällt künftig die Verstärkerfahrt um 06:20 Uhr. Linie 209: Exerzierplatz – Winzeln Wasgau – Exerzierplatz: Auf der Linie 209 werden zwei Fahrten (06:05 Uhr und 06:50 Uhr) ab 1. Januar 2025 zusammengefasst. Das liegt an der geringen Auslastung. Der Bus startet am Exerzierplatz künftig um 06:20 Uhr. Die Haltestelle "Busbahnhof Schäferstraße" entfällt, dafür werden die Haltestellen "Rheinberger/Dynamikum" & "Wiesenstraße" in den neuen Fahrplan integriert. Linie 210: Exerzierplatz – Niedersimten – Exerzierplatz: Auf dieser Linie werden die Abfahrtszeiten an Samstagen von der Minute 05 auf die Minute 20 verlegt. Linie 212: Die Schulbusse der Linie 212 fahren künftig nicht mehr ab Windsberg, sondern ab Gersbach. Abfahrt ist um 7:11 Uhr. Das betrifft zum Beispiel Schüler die aus Windsberg, die zum Hugo-Ball-Gymnasium, zur Ruhbankschule oder zur Käthe-Dassler-Schule möchten. Schüler aus Windsberg, die zum Beispiel zum Hugo-Ball-Gymnasium wollen, fahren mit dem Bus der Linie 203 zum Exerzierplatz und steigen dort auf die Linie 201 um. Ausführliche Informationen gibt es bei den Stadtwerken Pirmasens . Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 10:30 Uhr.

9:27 Uhr ++ Nach Sprengung: Bald neuer Geldautomat für Hornbach ++ Bald wieder einfach Geld abheben: Bürgerinnen und Bürger in Hornbach in der Südwestpfalz dürfen sich noch in diesem Jahr über einen neuen Geldautomaten freuen. Das hat die Sparkasse Südwestpfalz mitgeteilt. Vor anderthalb Jahren wurde der alte gesprengt. Seitdem gab es in Hornbach kein festen Geldautomaten - die Bürger mussten in benachbarte Orte fahren, um Geld abzuheben. Weitere Infos von SWR-Reporterin Christina Fleischanderl: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 9:30 Uhr.

8:48 Uhr ++ Foto-Studio in Kusel: Shootings für mehr Selbstliebe ++ Den eigenen Körper feiern: Darum geht es Franziska und Julia. Sie bieten in ihrem gemeinsamen Foto-Studio in Kusel Shootings an, die das Selbstbewusstsein von Frauen stärken sollen.

7:39 Uhr ++ Männer müssen wegen "Legal Highs" ins Krankenhaus ++ Zwei Männer haben in Kaiserslautern sogenannte Legal Highs genommen und sind im Krankenhaus gelandet. Zuerst hatte einer der beiden eine Frau auf der Straße angesprochen und um Hilfe gebeten, weil es seinem Kumpel nicht gut gehen würde. Die Polizei war dann angerückt und fand die beiden Männer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Weil beide sehr stark berauscht waren, mussten die Polizisten sie fesseln. Beide mussten danach sogar ins Krankenhaus. Auf dem Wohnzimmertisch fand die Polizei die Legal Highs. Das sind Substanzen, die wie Drogen wirken, aber zum Teil im Internet frei verkäuflich sind. Die Polizei warnt davor, diese Substanzen zu nehmen. Was sind "Legal Highs"? Bei "Legal Highs" handelt es sich nach Angaben der Kriminalpolizei Koblenz um synthetisch hergestellte Stoffe, die die Wirkung von bekannten Drogen wie Cannabis, LSD und Ecstasy nachahmen. Vor allem in den Jahren 2015 und 2016 seien sie weit verbreitet gewesen. Diese Stoffe wurden demnach zunächst auf Träger wie Salze oder Kräuter aufgetragen und verkauft. Den Kunden sei dabei - durch Namen und Aufmachung - suggeriert worden, dass es sich um harmlose, legale Ware handele. Manche der Stoffe seien jedoch so gefährlich gewesen, dass es sogar zu Todesfällen gekommen sei. Die Eindämmung des Verkaufs von "Legal Highs " sei zunächst schwierig gewesen. Produzenten und Händler haben laut Kripo eine Gesetzeslücke ausgenutzt, indem immer wieder neue Stoffe entwickelt worden sind, die nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fielen. 2016 trat dann das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz in Kraft, das den Erwerb, Besitz und Handel mit "Legal Highs" verbietet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 7:30 Uhr.

7:18 Uhr ++ Facebook-Post in Zweibrücken vor Gericht ++ Das Oberlandesgericht Zweibrücken befasst sich am Vormittag mit einem Facebook-Post, der möglicherweise diskriminierend gegenüber Transsexuellen gewesen ist. Der Mann soll mit dem Post gegen die Regeln des Sozialen Netzwerks verstoßen haben, deshalb wurde der Post gelöscht. Das Gericht beschäftigt sich jetzt mit der Frage, ob die Meinungsfreiheit des Facebook-Nutzers zu unrecht eingeschränkt wurde. SWR-Reporterin Viktoria Machleidt mit Einzelheiten zu dem Fall: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 07:30 Uhr.

6:59 Uhr ++ Das Wetter: Viele Wolken, später etwas Sonne ++ Auch heute bleibt es eher bewölkt oder neblig-trüb. Im Laufe des Tages lockern sich die Wolken auch mal auf und dann zeigt sich stellenweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen 1 Grad rund um Kirchheimbolanden und bis 3 Grad in Ramstein. Morgen Hochnebel, örtlich Sonne. Am Samstag trocken, dazu ein Mix aus Wolken und Sonne. Gegen Abend örtlich Regen oder Schnee. Dichte Wolken hängen über Alsenz im Donnersbergkreis. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 06:30 Uhr.

6:21 Uhr ++ Für schönere Innenstädte: Geld für Waldmohr und Ramstein ++ Die Stadtzentren von Waldmohr und Ramstein-Miesenbach sollen schöner werden. Dafür gibt es vom Land insgesamt fast 300.000 Euro. In Waldmohr soll damit unter anderem das Dach auf der Marktplatzbühne neu gemacht werden. In Ramstein soll zum Beispiel die Fläche gegenüber der katholischen Kirche zu einem sogenannten Pocket-Park umgestaltet werden - das ist eine parkähnliche grüne Wiese. Das Geld für Waldmohr und Ramstein-Miesenbach stammt aus einem Bund-Länder-Programm - daraus bekommen Innenstädte in ganz Rheinland-Pfalz immer mal wieder Geld. In diesem Jahr waren es insgesamt 80 Millionen Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.12.2024 um 06:30 Uhr.