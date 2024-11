Blog: Termin für Landratswahl in Kreis Kusel, Haftstrafe in Prozess um erwürgte Ehefrau, Schüler pflanzen Bäume in Niedermohr

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:07 Uhr ++ Kreis Kusel wählt im Februar neuen Landrat ++ Im Kreis Kusel soll am 23. Februar ein neuer Landrat oder eine neue Landrätin gewählt werden. Darauf hat sich am Nachmittag der Kreisausschuss verständigt. Endgültig darüber entscheiden soll am 6. Dezember dann der Kreistag. Die Landratswahl würde somit zeitgleich mit einer womöglich vorgezogenen Bundestagswahl stattfinden. Am 23. Februar werden auch im Donnersbergkreis und in der Südwestpfalz Landräte gewählt. Im Kreis Kaiserslautern sind die Landratswahlen im Mai geplant. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.11.2024 um 17:30 Uhr.

16:12 Uhr ++ "Orange Days" in Zweibrücken ++ Als Zeichen gegen Gewalt an Frauen stehen in Zweibrücken jetzt vier orangefarbene Sitzbänke. Sie tragen die Aufschrift "Kein Platz für Gewalt gegen Frauen und Mädchen". Wie die Stadt mitteilt, sollen die Bänke mit ihrer auffälligen Farbe nicht nur zum Sitzen da sein, sondern auch zum Nachdenken anregen. Der Frauennotruf hat die Bänke zusammen mit der Stadt im Rahmen von Aktionstagen aufgestellt. Die sogenannten "Orange Days" sollen auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam machen. Immer mehr Frauen in Deutschland sind von Gewalt betroffen, wie aus dem aktuellen Lagebild des Bundeskriminalamtes hervorgeht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.11.2024 um 15:30 Uhr.

14:59 Uhr ++ Landratswahl im Kreis Kusel ++ Wann wird im nächsten Jahr der neue Landrat im Kreis Kusel gewählt? Das ist am Nachmittag Thema im Kreisausschuss. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es drei Terminoptionen. Variante eins wäre zeitgleich mit der voraussichtlich vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. An diesem Tag werden auch im Donnersbergkreis und in der Südwestpfalz Landräte gewählt. Eine weitere Option wäre ein Termin vor den Sommerferien im Juni. Variante drei sieht einen gemeinsamen Termin mit der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan im Spätsommer vor. Im Landkreis Kaiserslautern wird der Landrat im Mai gewählt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.11.2024 um 15:30 Uhr.

13:30 Uhr ++ Plädoyers im Prozess um getötete Frau aus Reichenbach-Steegen ++ 12 Jahre Gefängnis fordert die Staatsanwaltschaft am Landgericht Kaiserslautern für einen Mann, der im Sommer seine Frau getötet haben soll. Die Verteidigung hat im Gericht heute auf eine Haftstrafe von maximal 8 Jahren plädiert. Angeklagt ist der Ehemann der toten Frau. Am ersten Prozesstag hatte er ein Geständnis abgelegt: Damit hatte der Mann eingeräumt seine Ehefrau im Juni erwürgt zu haben - in der gemeinsamen Wohnung in Reichenbach-Steegen im Kreis Kaiserslautern. In dem Prozess wird heute noch ein Urteil erwartet. Wir halten Sie hier im Radio auf dem Laufenden und auch online unter SWR Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.11.2024 um 13:30 Uhr.

12:56 Uhr ++ Zwei Frauen wegen Tierquälerei in Pirmasens verurteilt ++ Das Amtsgericht in Pirmasens hat zwei Frauen wegen Tierquälerei verurteilt. Jeweils zu Geldstrafen von mehreren hundert Euro. 29 Katzen und sechs Hunde soll eine der Frauen in ihrer Wohnung gehalten haben. Die Tiere hatten laut Gericht weder Futter noch Wasser, waren unterernährt und sehr dünn. Die Wohnung war überall mit Fäkalien der Tiere verunreinigt. Ein Hund soll außerdem ein verbotenes Elektrohalsband getragen haben. Die andere Frau soll in ihrer Wohnung sieben Katzen in einem sehr kleinen Raum gehalten haben - obwohl sie gesetzlich eigentlich keine Tiere mehr halten durfte. Alle Katzen hatten Flöhe, kein Futter und kein Wasser. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.11.2024 um 12:30 Uhr.

12:01 Uhr ++ Kita-Preis für "Pakt für Pirmasens"? ++ Bekommt der "Pakt für Pirmasens" den Deutschen Kita-Preis? Das entscheidet sich heute um 17.00 in Berlin. Der "Pakt für Pirmasens" ist in einer Kategorie nominiert, weil es dort das Projekt "Lecker-Schmecker- Detektive" gibt. Dabei wird den Kindern spielerisch beigebracht, wie man sich gesund ernährt. Der Deutsche Kita-Preis wird von mehreren Institutionen vergeben - unter anderem vom Bundesfamilienministerium. Die Sieger der beiden Kategorien bekommen 25.000 Euro Preisgeld. Der "Pakt für Pirmasens" ist ein soziales Netzwerk, das Kinder und Jugendliche unterstützt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.11.2024 um 11:30 Uhr.

9:55 Uhr ++ Vorlese-Adventskalender im Kreis Kusel ++ Die Stadt- und Kreisbücherei Kusel beteiligt sich ab der kommenden Woche an der Adventsvorleseaktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. An jedem Schultag in der Adventszeit wird Grundschulkindern ein Teil einer Geschichte vorgelesen, die extra für diesen Anlass geschrieben wurde. Es geht um zwei Kinder, die ein Weihnachtsei finden und es bewachen und beschützen müssen. Zusätzlich zum Vorlesen gibt es für die Kinder auch noch Rätsel und Arbeitsblätter, die sie lösen können. Die Aktion soll bei den Kindern die Lust aufs Lesen wecken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.11.2024 um 9:30 Uhr.

9:00 Uhr ++ Schüler pflanzen Bäume in Niedermohr ++ Schulkinder wollen heute in Niedermohr im Kreis Kaiserslautern 500 Bäume pflanzen. Nach Angaben der Organisatoren mussten in dem Waldstück zuletzt viele kranke Bäume gerodet werden. Insgesamt sollen in Niedermohr 1000 Bäume in den Boden kommen, darunter Spitzahorn, Esskastanie, Speierling und Vogelkirsche. Die ersten 500 Setzlinge werden heute von Kindern aus der 8. Klasse der IGS Otterberg gepflanzt. In dem Waldstück standen vorher ausschließlich Fichten, die aber gefällt werden mussten, weil sie wegen Trockenheit, Sturmschäden und Borkenkäferbefall krank geworden waren. Das Geld für die neuen Bäume kommt von einer Stiftung. Bei der Pflanzaktion heute werden auch Förster dabei sein und den Schülern erklären, worauf man beim Aufforsten achten muss. Niedermohr Klimaschutz Kinder pflanzen im Kreis Kaiserslautern hunderte Bäume Wie wird der Wald fit für die Zukunft? Schulkinder haben dafür heute in Niedermohr im Kreis Kaiserslautern gespendete Bäume gepflanzt. 1000 Setzlinge sollen in den Boden kommen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.11.2024 um 8:30 Uhr.

7:10 Uhr ++ B48 ab 9 Uhr bei Hochspeyer gesperrt ++ Ab heute Vormittag um 9 Uhr müssen Autofahrer auf der B48 zwischen Fischbach und Hochspeyer mehr Zeit einplanen. Denn laut Landesbetrieb Mobilität werden am Gleisdreieck Hochspeyer zwei neue Eisenbahnbrücken eingehoben. Da die Brücken über die B48 führen, wird die Bundesstraße gesperrt sein. Und auch die Verbindung zur B37 ist betroffen. Grund für die neuen Brücken ist der Ausbau des Fuß- und Radwegs, der unter den Brücken verläuft. Die Bauarbeiten sollen bis Montag dauern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.11.2024 um 6:30 Uhr.

19:05 Uhr ++ Besonders schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung ++ Das Landgericht Zweibrücken hat einen Mann wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann - zusammen mit drei Komplizen - sein Opfer auf einen Parkplatz in Pirmasens gelockt und dort überfallen hat. Die Männer hatten ihr Opfer festgehalten und unter anderem mit einer Machete geschlagen und mit einer Pistole bedroht. Sie raubten ihm seinen Geldbeutel - mit 200 Euro Bargeld - und das Handy. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf, Schnittverletzung und Prellungen. Der heute verurteilte Täter muss für 6 Jahre und 3 Monate hinter Gitter - auch weil er zwischenzeitlich noch wegen weitere Delikte verurteilt wurde. Auch zwei der Mittäter sind bereits verurteilt worden - von einem Täter fehlt aber noch jede Spur. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 17:30 Uhr.

18:35 Uhr ++ FCK verlängert Vetrag mit Elvedi ++ Innenverteidiger Jan Elvedi hat seinen Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern vorzeitig verlängert. Das hat der Klub mitgeteilt. Der Schweizer ist seit dem Sommer 2023 Stammspieler beim FCK und verpasste seither lediglich zwei Spiele. Elvedi ist ein Pfeiler des Kaders und wir sind froh über die vorzeitige Vertragsverlängerung, erklärte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 17:30 Uhr.

18:05 Uhr ++ Jahreshauptversammlung beim FCK ++ Beim 1. FC Kaiserslautern beginnt zur Stunde im Fritz-Walter-Stadion die Jahreshauptversammlung. Die Mitglieder können das Geschehen nicht nur vor Ort, sondern auch über einen Live-Stream verfolgen. Bei der JHV wird es vor allen Dingen um drei Themen gehen: Um die finanzielle Situation des Vereins, aber auch der ausgegliederten Profiabteilung. Der Verein hat um die 5 Millionen Euro Schulden. Und die loszuwerden, ist die große Aufgabe der nächsten Jahre, so der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Erfurt. Interessant wird auch sein, wie sich der Erfolg des FCK im DFB-Pokal auf die Profisparte ausgewirkt hat. Der FCK stand im Mai im Pokalfinale. Ein weiteres Thema wird das Nachwuchsleistungszentrum auf dem Fröhnerhof sein. Das ist in die Jahre gekommen. Der Verein würde da gerne einiges machen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 17:30 Uhr.

17:01 Uhr ++ A63 Richtung Kaiserslautern in der Nacht gesperrt ++ Autofahrer müssen ab heute Abend einen Umweg einplanen, wenn sie auf der A63 in Richtung Kaiserslautern unterwegs sind. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird zwischen Göllheim und Winnweiler die Fahrbahn saniert. Deswegen ist bis Freitag die Autobahn abends ab 19.30 Uhr bis zum jeweils nächsten Morgen um 4.30 Uhr gesperrt. Die Arbeiten sollten eigentlich schon Anfang November durchgeführt werden, mussten aber wegen Problemen bei der Baufirma verschoben werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 15:30 Uhr.

15:52 Uhr ++ Stadt Kaiserslautern sucht Wahlhelfer ++ Am 23. Februar ist Bundestagswahl - und dafür sucht die Stadt Kaiserslautern noch Wahlhelfer. Rund 90 Wahllokale gibt es - dafür werden rund 800 Helfer gebraucht. Viele hätten sich nach Angaben der Stadt auch schon gemeldet, einige Stellen seien aber noch unbesetzt. Melden kann sich jeder, der 18 Jahre alt ist, deutscher Staatsangehöriger und in Kaiserslautern wohnt. Für die Arbeit als Wahlhelfer gibt es ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 25 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 14:30 Uhr.

14:57 Uhr ++ Fans bei Königin Silvia in Zweibrücken ++ Die Zweibrücker hatten an der Fasanerie Gelegenheit, ein paar Worte mit Königin Silvia von Schweden zu wechseln. Nachdem die offiziellen Fotos geschossen waren, ging Königin Silvia noch zu ihren Fans. Unsere SWR-Reporterin Christina Fleischanderl war dabei:

13:42 Uhr ++ Hochspeyer: Straße wegen Bau von Eisenbahnbrücke gesperrt ++ Autofahrer müssen von morgen (Donnerstag) bis Montag zwischen Fischbach und Hochspeyer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) werden am Gleisdreieck Hochspeyer zwei neue Eisenbahnbrücken eingehoben. Das Ganze ist Teil eines Projekts, das schon seit dem vergangenen Jahr läuft. Dabei werden die Brücken am Gleisdreieck erneuert um die Rad- und Fußwege, die darunter verlaufen, ausbauen zu können. Da die Bahnbrücken über die B48 führen, wird die Bundesstraße nach Angaben des LBM gesperrt sein. Auch die Verbindungsspange zwischen der B48 und der B37 ist betroffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 12:30 Uhr.

12:14 Uhr ++ Mord an Eva Götz aus Annweiler 1997: Noch kein Tatverdächtiger ++ Vor 27 Jahren wurde die Studentin Eva Götz aus Annweiler im Kreis Südliche Weinstraße ermordet. Wer sie getötet hat, ist bis heute nicht klar. Nach einer Aktenzeichen-XY-Sendung hatten die Ermittler große Hoffnungen: Es waren mehr als 100 neue Zeugenhinweise eingegangen. Anfang 2023 hatten nach der ZDF-Sendung viele Bürger den Ermittlern der Staatsanwaltschaft Rottweil Beobachtungen geschildert. Vor allem zum Fahrzeug des möglichen Täters, einem hellbeigen Kastenwagen. Die Hinweise hätten nicht zu einem Tatverdächtigen geführt, erklärte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage des SWR. Die 26 Jahre alte Eva Götz war im Januar 1997 verschwunden, und zwar auf der Fahrt von ihrem Heimatort Annweiler nach Freiburg, wo sie Biologie studierte. Ihre Leiche wurde einen Tag später an einem Feldweg im Landkreis Tuttlingen gefunden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 12:30 Uhr.

11:44 Uhr ++ Bahnstrecke Pirmasens Kaiserslautern wieder geöffnet ++ Zwischen Pirmasens und Kaiserslautern fahren wieder Züge. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Auf der Strecke hatte es am Morgen stundenlang Probleme gegeben, weil nicht genügend Züge da waren. Deshalb musste ein Notverkehr mit Bussen zwischen Pirmasens und Kaiserslautern eingerichtet werden. Aber Vorsicht: Auch wenn jetzt wieder Züge fahren, kann es laut Bahn noch immer zu Folgeverspätungen kommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 11:30 Uhr.

11:01 Uhr ++ Stau - A6 bei Ramstein war nach Unfall gesperrt ++ Wegen eines Unfalls war die A6 bei Ramstein-Miesenbach in Fahrtrichtung Kaiserslautern am Morgen kurze Zeit gesperrt. Danach gab es einen langen Stau, der löst sich jetzt nach und nach auf. Nach Angaben der Autobahnpolizei ist der Unfall kurz hinter der Autobahnausfahrt Ramstein passiert. Ein Lkw hatte beim Fahrbahnwechsel ein Auto nicht gesehen und ist mit dem Auto zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 10:30 Uhr.

9:25 Uhr ++ Kritik an neuer Grundsteuer-Regelung ++ Die Industrie- und Handelskammer der Pfalz (IHK) sieht die vom Land angekündigte Neuregelung bei der Grundsteuer kritisch. Die Pläne sehen vor, dass in Zukunft Wohn- und Gewerbegrundstücke unterschiedlich besteuert werden können. Der rheinland-pfälzische Landtag wird zwar erst im Dezember über die Neuregelung entscheiden. Die IHK Pfalz rechnet in diesem Fall jedoch mit einer Flut von Widersprüchen gegen die Steuerbescheide - gerade bei gemischt genutzten Grundstücken mit Gewerbe und Wohngebäuden, teilte die Pressestelle auf SWR-Anfrage mit. Nach Einschätzung der IHK wäre der Aufwand bei den Behörden durch unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Gewerbegrundstücke enorm. Die IHK bezweifelt, dass die Neuregelung in Kommunen zu der Besteuerungsgerechtigkeit führt, die das Bundesverfassungsgericht mit der Grundsteuerreform beabsichtigt hat. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 8:30 Uhr.

8:31 Uhr ++ Belznickelmarkt in Pirmasens öffnet ++ In Kaiserslautern hat er schon geöffnet, jetzt zieht auch Pirmasens mit seinem Weihnachtsmarkt nach. Nur heißt dieser dort nicht Weihnachtsmarkt, sondern Belznickelmarkt. Los geht's um 11 Uhr in der Innenstadt. SWR-Reporterin Maren Kaps zum Programm in diesem Jahr: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 7:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Neue Baustellen im Raum Kaiserslautern und Pirmasens ++ Das Wetter lässt es noch zu - deshalb gibt es ab heute nochmal neue Baustellen auf den Straßen in der Westpfalz. In Schallodenbach im Kreis Kaiserslautern bekommt die Landesstraße eine neue Asphaltschicht und eine neue Entwässerung. Deshalb wird sie für zwei Wochen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Pirmasens-Fehrbach wird im "Wasserturm-Kreisverkehr" die Abfahrt Richtung B10 für drei Wochen gesperrt. Auch hier wird eine neue Entwässerung eingebaut. Die B10 selbst ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 6:30 Uhr.

6:17 Uhr ++ Toter auf Parkbank in Pirmasens ist verblutet ++ Der Mann, der am Montag tot auf einer Parkbank in Pirmasens gefunden wurde, ist verblutet. Das ist das Ergebnis der Obduktion, die durchgeführt wurde. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es zum derzeitigen Stand der Ermittlungen aber keine. Die Leiche des 63-Jährigen war am Montagmorgen von einem Fußgänger auf einer Bank im Stadtgebiet entdeckt worden. Pirmasens Identität geklärt Mann aus Pirmasens auf Parkbank verblutet In Pirmasens ist am Montagmorgen ein toter Mann gefunden worden. Ein Fußgänger entdeckte ihn auf einer Parkbank in der Innenstadt. Mittlerweile steht fest: Der Mann ist verblutet. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.11.2024 um 6:30 Uhr.

17:27 Uhr ++ Erwartungen des Einzelhandelsverbands an das Weihnachtsgeschäft ++ Der Einzelhandelsverband Rheinland-Pfalz hat keine all zu hohen Erwartungen an das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Das hat Geschäftsführer Thomas Scherer aus Kaiserslautern im SWR- Interview gesagt. Dennoch schreibt er das Weihnachtsgeschäft nicht ganz ab: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.11.2024 um 16:30 Uhr.

15:27 Uhr ++ Fortbildung: Umgang mit Jugendlichen, die Alkohol und Drogen nehmen ++ Wie sollten Jugendarbeiter oder Lehrer damit umgehen, wenn Jugendliche Alkohol oder Drogen konsumieren? Darum geht es ab heute bei einer dreitätigen Fortbildung in Pirmasens. Die Jugend- und Drogenberatungsstelle möchte pädagogischen Fachkräften aufzeigen, wie sie junge Menschen dazu bewegen können, ihr Konsumverhalten zu reflektieren. Es werden unter anderem Methoden vorgestellt, wie man Betroffene dazu motiviert, etwas zu ändern. Dazu gehöre auch das eigene Suchtverhalten zu hinterfragen. Außerdem wird mit einem Polizisten über Sucht im rechtlichen Kontext gesprochen. Und es werden verschiedene Beratungsstellen präsentiert, an die sich Betroffene wenden können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.11.2024 um 14:30 Uhr.