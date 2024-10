Blog: FCK mit Selbstvertrauen nach Düsseldorf, Antisemitismus als Vorlesung an der Uni Kaiserslautern-Landau, trauriger Tag in Dannenfels

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:41 Uhr ++ Erste Ideen für Umgestaltung des Alexanderplatzes in Zweibrücken ++ Wie der Alexanderplatz in der Zweibrücker Innenstadt in Zukunft noch schöner werden kann, das hat die Stadt Bürgerinnen und Bürger vergangene Woche gefragt. An der Aktion, die direkt auf dem Platz stattgefunden hat, haben sich viele Einwohner mit Ideen eingebracht. Das hat ein Sprecher aus Zweibrücken mitgeteilt. Die Stadt überlegt nun unter anderem mehr Sitzgelegenheiten zu bauen und den Platz grüner zu machen. Die Bürger konnten ihre Ideen online und vor Ort in einem Fragebogen einbringen. Die Ergebnisse der Befragung werden jetzt von der Stadt ausgewertet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 17:30 Uhr.

16:52 Uhr ++ Pfalztheater hat neuen Gastronomen ++ Das Pfalztheater hat einen neuen Pächter für die Gastronomie: Christian Käsemann aus Hockenheim übernimmt nach Angaben des Theaters schon in den kommenden drei Tagen. Er war auch während der Pandemie eine Spielzeit im Haus tätig und versorgt unter anderem Veranstaltungen auf der Airbase Ramstein mit Essen. Wie das neue Gastro-Angebot aussehen wird, ist noch offen. Die Theaterbrezel und eine kleine Getränkekarte bleiben im Angebot. Der Pachtvertrag mit dem früheren Gastronomen lief Ende der Spielzeit 2022/23 aus. Seitdem hat das Theater die Pacht dreimal ausgeschrieben - ohne Erfolg. Deshalb hat das Theater potenzielle Gastronomen auf eigene Faust angesprochen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 16:30 Uhr.

15:03 Uhr ++ Trasse für Wasserstoff durch die Pfalz ++ Eine wichtige Wasserstoffleitung soll in Zukunft durch die Südpfalz führen. Nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU) hat die Bundesnetzagentur ein 9.000 Kilometer langes, deutschlandweites Wasserstoff-Netz genehmigt. "Es ist essentiell wichtig, dass wir da Zugang haben“, so der CDU-Politiker wörtlich. Gebhart zufolge muss man sich die Leitung wie eine Autobahn vorstellen, die zunächst einmal die Industriestandorte Karlsruhe und Ludwigshafen verbindet. Auf lange Sicht seien auch Abzweigungen zu weiteren Kommunen möglich. Zunächst gelte es aber, vor allem Unternehmen wie die BASF in Ludwigshafen mit Wasserstoff zu versorgen. 59 Kilometer der Pipeline sollen durch die Pfalz verlaufen. Der Betreiber Gascade plane mit Kosten von 172 Millionen Euro. Laut Gebhart ist ein Verlauf entlang der B9 im Gespräch. Fertiggestellt werden soll die Pipeline bis 2030. Auf Dauer soll Wasserstoff, so die Pläne der Bundesregierung, eine klimafreundliche Energiealternative zu Öl und Gas sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 11:30 Uhr.

14:46 Uhr ++ Antisemitismus als Vorlesung an der Uni Kaiserslautern-Landau ++ Zum Thema Antisemitismus beginnt Ende Oktober an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau eine öffentliche Ringvorlesung. Unter dem Motto "Antisemitismus. Gestern, heute - und morgen immer noch?“ beleuchten Expertinnen und Experten in zehn Vorträgen unterschiedliche Perspektiven der Judenfeindlichkeit. Die Reihe startet am 30. Oktober um 18:15 Uhr im Festsaal der Universität Landau. Den Auftakt macht die Theologin Karin Finsterbusch mit einem Vortrag über die Ursprünge des Antisemitismus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 13:30 Uhr.

11:46 Uhr ++ Trauer in Dannenfels: "Dicke Keschde" abgesägt ++ Für den dicken Kastanienbaum in Dannnenfels - auch dicke Keschde genannt - war's das. Im vergangenen Jahr ist der alte Baum im Donnersbergkreis bereits abgestorben. Damit der tote Baum keine Gefahr für den Verkehr darstellt, wurden heute Vormittag die letzten Äste und Teile der Krone abgesägt. SWR-Reporterin Simone Daiker war heute morgen dabei: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 11:30 Uhr.

11:41 Uhr ++ VG-Bürgermeister von Ramstein: Keine Sorge vor US-Wahl ++ Der Ramsteiner Verbandsbürgermeister Ralf Hechler (CDU) glaubt nicht, dass die kommende Wahl des US-Präsidenten Auswirkungen auf die Airbase haben wird. Ramstein sei eine besonders wichtige Einrichtung des US-Militärs, so Hechler. Das sehe man zum Beispiel daran, dass regelmäßig Konferenzen der Ukraine-Kontaktgruppe hier stattfinden würden. Präsidentschaftskandidat Donald Trump hatte in seiner ersten Amtszeit damit gedroht, US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 10:30 Uhr.

9:45 Uhr ++ Pirmasens informiert über Umbauten nördliche Ringstraße ++ Die Stadt Pirmasens informiert am Abend darüber, wie die nördliche Ringstraße künftig aussehen soll. Im März sollen die umfangreichen Bauarbeiten beginnen. Unter anderem erneuern die Stadtwerke die Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen in der Straße. Außerdem werden LED-Beleuchtung eingerichtet und neue Bäume gepflanzt. Das alles soll rund 1,4 Millionen Euro kosten. Die Info-Veranstaltung im Ratssaal der Messe beginnt um 17 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 9:30 Uhr.

8:23 Uhr ++ Kneippanlage in Bruchmühlbach-Miesau beschädigt ++ In Bruchmühlbach-Miesau haben Vandalen eine Kneippanlage stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte mit großer Gewalt gegen einen Sockel der sogenannten "Vogelquelle" getreten. Daraufhin haben sich die Sandsteine verschoben - sie müssen nun neu gemauert werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen dem 16. und dem 21. Oktober passiert ist. Sie bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 8:30 Uhr.

8:23 Uhr ++ Stadt Kaiserslautern organisiert Weihnachtsbaumverkauf für Vereine ++ Die Stadt Kaiserslautern kauft die Weihnachtsbäume zunächst ein. Interessierte Vereine können diese dann am zweiten und dritten Adventssamstag in der Innenstadt verkaufen. Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis dürfen die Vereine behalten. Das Geld kann dann beispielsweise in die Nachwuchsarbeit investiert werden - oder in soziale Projekte und Material für die Vereinsarbeit. Interessierte Vereine können sich jetzt beim Citymanagement in Kaiserslautern melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 8:30 Uhr.

7:18 Uhr ++ Mitarbeiter des Kreises Kusel präsentieren der EU ihr Bürgerbusprojekt ++ Mitarbeiter des Kreises Kusel werden heute in Brüssel der Europäischen Union den Bürgerbus vorstellen. Hintergrund ist die Abschlussveranstaltung eines EU-Projektes, dass sich mit Mobilität auf dem Land befasst hat. Der Bürgerbus wurde als Beispiel dafür ausgewählt, wie sich lokale Organisationen für einen nachhaltigen Nahverkehr einsetzen. Im Kreis Kusel sind alleine sechs Bürgerbusse in drei Verbandsgemeinden unterwegs. Aber auch viele andere Kreise setzen auf das Angebot. Informationen dazu gibt es in unserem Artikel: Hochspeyer/Steinwenden/VG Oberes Glantal Angebot im Westen der Pfalz beliebt Jetzt auch Bürgerbusse in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden In 13 Orts- und Verbandsgemeinden in der Westpfalz sind Bürgerbusse unterwegs. Seit neuestem auch in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Weitere Bürgerbusse sollen dazukommen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 7:30 Uhr.

6:27 Uhr ++ Graffitischutz für Gebäude in Kaiserslautern ++ Die Fassade des Pfalztheaters in Kaiserslautern soll in den kommenden Wochen einen speziellen Schutz vor illegalen Graffitis bekommen. Dort bekritzeln oder besprühen Unbekannte immer wieder die Wände - so wie an vielen anderen Gebäuden in der Stadt. Nun will die Verwaltung ein spezielles Mittel auf die Steinflächen auftragen lassen. Das sorgt dafür, dass Graffitis einfacher und umweltschonender mit Wasser entfernt werden können. Neben dem Pfalztheater sollen auch andere Gebäude in Kaiserslautern mit diesem Mittel behandelt werden - zum Beispiel das St. Franziskus Gymnasium. Die illegalen Graffitis sind in der Stadt seit Jahren ein Problem. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:18 Uhr ++ "Dicke Keschde" in Dannefels wird teilweise abgesägt ++ Sie ist zwischen 400 und 900 Jahre alt und ein Wahrzeichen von Dannenfels im Donnersbergkreis - die "dicke Keschde", ein alter Kastanienbaum. Heute werden einige Äste des Baumes abgesägt. Grund: Der Baum ist abgestorben, die Äste könnten bei einem Sturm abfallen und auf eine Straße fallen. Der Stamm der Kastanie soll nach Angaben der Gemeinde allerdings als Wahrzeichen stehen bleiben. Außerdem wächst im abgestorbenen Stamm ein neuer Trieb. In unserem Artikel finden Sie mehr Informationen zur Geschichte des Baumes: Dannenfels Edelkastanie ist mindestens 450 Jahre alt "Dicke Keschde" in Dannenfels im Donnersbergkreis stirbt Seit 400 bis 900 Jahren steht die Edelkastanie in Dannenfels. Das Alter, die Hitze und der Platzmangel machen der "Dicke Keschde" schwer zu schaffen. Es gibt kaum noch Hoffnung. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.10.2024 um 6:30 Uhr.

16:45 Uhr ++ Stadt Kaiserslautern sucht Christkind ++ Die Stadt Kaiserslautern sucht ein Christkind für den Weihnachtsmarkt. Das soll dann alles machen, was ein Christkind auf einem Weihnachtsmarkt so macht. Also zum Beispiel Plätzchen backen und Glücksfee an der Lostrommel spielen. Wer das diesjährige Christkind werden möchte, muss zwischen 16 und 19 Jahre alt sein und in oder um Kaiserslautern wohnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 14:30 Uhr.

16:45 Uhr ++ Immer mehr Menschen in der Westpfalz nutzen Ruf-Taxis ++ Immer mehr Menschen in der Westpfalz nutzen das Ruftaxi-Angebot. Als Hauptgrund sehen die Kreise nach eigenen Angaben, dass auf den Strecken das Deutschlandticket genutzt werden kann. Im Mai vergangenen Jahres ist die Kombination aus Ruftaxi und Deutschlandticket an den Start gegangen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel: Südwestpfalz/Pirmasens/Kusel Öffentlicher Nahverkehr auf dem Land Ruftaxis in der Westpfalz: Mehr Fahrten dank Deutschlandticket Seit Einführung des Deutschlandtickets boomt die Nutzung der Ruftaxis. Besonders im ländlichen Raum bieten sie eine wichtige Ergänzung zum Nahverkehr. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 17:30 Uhr.

16:42 Uhr ++ Kaiserslautern: E-Scooter-Fahrer unter Drogen ++ Regelmäßig warnt die Polizei in Kaiserslautern davor, mit Alkohol im Blut oder unter Drogen mit E-Scootern zu fahren. Doch immer wieder kommt genau das vor. Am Dienstagabend beispielsweise in der Barbarossastraße in Kaiserslautern. Ein E-Scooter-Fahrer ist den Polizisten dort aufgefallen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht: Er hatte Drogen im Blut. Er musste mit zur Dienststelle - jetzt muss er sich wegen einer Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 16:30 Uhr.

15:18 Uhr ++ Fahrerflucht in Schönenberg-Kübelberg ++ Ein Autofahrer hat am Dienstagabend einen Radfahrer in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel frontal erfasst und mitgerissen. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Statt zu helfen, flüchtete laut Polizei der junge Autofahrer. Er konnte den Angaben zufolge allerdings ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 14:30 Uhr.

14:24 Uhr ++ Mann nach Unfallflucht in Kaiserslautern festgenommen ++ Die Polizei hat gestern Abend einen Mann am Hauptbahnhof in Kaiserslautern festgenommen. Bei einer Routinekontrolle hatten die Beamten nach Angaben eines Sprechers festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens von einem Unfallort vorliegt. Er wurde deshalb in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 13:30 Uhr.

13:24 Uhr ++ Stabila rechnet mit schwierigerem USA-Geschäft ++ In rund zwei Wochen wird in den USA ein neuer Präsident gewählt - und das ist auch in der Pfalz ein Thema. Zum Beispiel bei Unternehmen, die viel in die USA exportieren wie dem Hersteller von Wasserwaagen Stabila in Annweiler. Für das Unternehmen sind die USA der zweitgrößte Markt. Der Geschäftsführer rechnet damit, dass Handelszölle gegen deutsche Produkte bestehen bleiben - egal ob Trump oder Harris die Wahl gewinnen. Trotzdem rechnet er damit, dass deutsche Unternehmen weiter in den USA erfolgreich bleiben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 12:30 Uhr.

11:39 Uhr ++ Arbeiter in Landstuhl abgestürzt ++ Ein Arbeiter ist gestern in Landstuhl vom Dach einer Lagerhalle abgestürzt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann dabei, das Dach neu einzudecken. Er sei ohne Sicherung auf einem Stahlträger gelaufen und gestolpert. Er stürzte rund acht Meter in die Tiefe und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 10:30 Uhr.

6:50 Uhr ++ Neues Feuerwehrfahrzeug für Hermersbergerhof in der Südwestpfalz ++ Das neue Löschfahrzeug für den Hermersbergerhof im Kreis Südwestpfalz ist jetzt angekommen und einsatzbereit. Der Wehrleiter der Verbandsgemeinde hat gesagt, dass nur noch ein paar Kleinigkeiten bei der Ausrüstung fehlen - wie Kabeltrommeln oder ein Stromerzeuger. Das komme aber in den nächsten ein bis zwei Wochen. Das ehemalige Feuerwehrauto war zu alt. Und am Hermersbergerhof braucht man ein eigenes Fahrzeug, weil der Ort so abgelegen ist. Im Winter kann dort auch hoher Schnee liegen. Deshalb könnten Einsatzfahrzeuge aus anderen Orten im Notfall nicht schnell genug da sein. Mit Beladung hat das Fahrzeug etwa 160.000 Euro gekostet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:48 Uhr ++ FCK startet in neue Saison der virtuellen Bundesliga ++ Der FCK startet heute Abend in die neue Saison der virtuellen Bundesliga. Bei den Spielern hat sich nach Angaben des FCK einiges verändert. Die Erwartungen sind hoch - unter anderem auch, weil sie zwei neue Spieler haben. Mit denen seien die Roten Teufel bestens für die neue E-Sport Fußball-Saison gerüstet, heißt es. Neu sind Omeed Hakimi, er war vorher beim FC Basel, und Felix Breitkopf - er kommt von Hansa Rostock. Heute um 21 Uhr müssen sie sich direkt gegen dieTSG Hoffenheim beweisen. Gestern hat die neue Saison offiziell begonnen. 35 Clubs aus der ersten und zweiten Bundesliga treten gegeneinander an. Die Fußballspiele finden online statt. Gespielt wird mit Videospielkonsolen – entweder auf der Playstation oder XBOX. Ende März 2025 ist das Finale. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:43 Uhr ++ Neue Wanderrouten für den Donnersbergkreis ++ Der Donnersbergkreis möchte seine Wanderwege touristisch besser nutzen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, werden deshalb alle Wanderwege im Donnersbergkreis digital erfasst. Anschließend soll geprüft werden, welche Wege das größte touristische Potential haben. Der Fokus liege dabei nicht auf möglichst vielen, sondern möglichst guten Angeboten zum Wandern. Bis zum Frühjahr 2025 soll das neue Wegekonzept fertig sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.10.2024 um 6:30 Uhr.

17:28 Uhr ++ Schüsse auf Katzen bei Baumholder: Polizei sucht weiter Zeugen ++ Die Polizei Baumholder sucht immer noch nach Zeugen, nachdem in Berschweiler ein Unbekannter mehrmals mit einem Luftgewehr auf Katzen geschossen hat. Die Vorfälle ereigneten sich in den vergangenen Wochen an der Hauptstraße. Zwei Katzen sind bereits an den Verletzungen gestorben, mehrere weitere Tiere wurden schwer verletzt. Einige Katzen haben ihr Augenlicht verloren oder erlitten bleibende Organschäden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Baumholder zu melden. Baumholder Polizei sucht Zeugen Wer hat Katzen mit Luftgewehr bei Baumholder erschossen? In Berschweiler bei Baumholder sind in der Hauptstraße zwei Katzen mit einem Luftgewehr erschossen worden. Seit Wochen wird dort laut Polizei auf Tiere geschossen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.10.2024 um 15:30 Uhr.