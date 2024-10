Blog: Junge reist im Schlafanzug nach Kaiserslautern, Festnahme nach Überfall im Kreis Kusel, Wanderwege im Pfälzerwald verbarrikadiert

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:49 Uhr ++ Retro-Filmabend in Rockenhausen ++ Filmliebhaber können heute Abend in das Nordpfälzer Heimatmuseum in Rockenhausen kommen. Dort findet der "Retro- Filmabend rund um den Donnersberg“ statt. Mit Hilfe eines Filmprojektors werden Schwarz-Weiß-Filme aus den 50er und 60er Jahren gezeigt. Darunter ist auch ein Ausschnitt aus der Ausgabe "Rund um den Donnersbergkreis“. Darin werden zum Beispiel die Städte Eisenberg, Kirchheimbolanden und Falkenstein vorgestellt. Los geht es um 19 Uhr im Nordpfälzer Heimatmuseum, der Eintritt ist frei. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.10.2024 um 17:30 Uhr.

17:08 Uhr ++ "Alte Welt" bekommt Geld vom Bund ++ Der Bund unterstützt die Initiative Alte Welt mit mehr als 330.000 Euro. Das haben mehrere Bundestagsabgeordnete in der Region mitgeteilt. Der Verein setzt sich für die Kreise Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Kusel und den Donnersbergkreis ein. Die Bundesregierung fördert Projekte in strukturschwache Regionen: So auch eines der Regionalinitiative Alte Welt. Das Geld fließt in das Projekt "Alte Welt – neue Wege“. Das Ziel: Kommunen sollen sich zusammentun, wenn es darum geht, Fördermittel zu beantragen. Bei dieser komplizierten Aufgabe will der Verein die Kommunen in der Region unterstützen – und richtet jetzt eine spezielle Geschäftsstelle ein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.10.2024 um 16:30 Uhr.

15:43 Uhr ++ Zehnjähriger im Schlafanzug unterwegs nach Kaiserslautern ++ Die Bundespolizei Kaiserslautern hat einen zehnjährigen Jungen aufgegriffen, der von zuhause weggelaufen war. Das war passiert: Die Polizei Waldfischbach-Burgalben hat gestern bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Kaiserslautern mit dem Hinweis angerufen, es könne sein, dass ein Junge aus der Südwestpfalz mit dem Zug in Richtung Kaiserslautern unterwegs sei. Und das nur mit einem Schlafanzug und einer Winterjacke am Körper. Beamte der Lauterer Bundespolizei haben daraufhin den Jungen gesucht – und ihn tatsächlich am Busbahnhof Kaiserslautern aufgegriffen. Nach Polizeiangaben ging es dem Zehnjährigen gut, er wurde wieder zu seiner Mutter gebracht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.10.2024 um 15:30 Uhr.

11:51 Uhr ++ Drei Autos in Pirmasens in Flammen ++ In Pirmasens sind in der vergangenen Nacht drei geparkte Autos in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge hatte gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die Autos standen laut Polizei auf einem Parkplatz im Industriegebiet. Die Feuerwehr konnte die Brände zwar schnell löschen - trotzdem entstand an zwei Autos Totalschaden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Warum die Autos gebrannt haben, ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht jetzt Zeugen.



11:11 Uhr ++ Baubeginn für Bachbahnradweg verzögert sich weiter ++ Der Baubeginn des geplanten Bachbahnradweges zwischen Otterbach und Weilerbach verzögert sich weiter. Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern können die Arbeiten frühstens Ende nächsten Jahres beginnen. Bevor es richtig losgehen kann, müssen die zuständigen Behörden erst noch entscheiden, wie der Radweg genau aussehen soll. Wenn sie dann die Erlaubnis haben zu bauen, können die nötigen Arbeiten ausgeschrieben werden. Zum Beispiel soll dann nächstes Jahr das alte Bahngleis der Bachbahn abgebaut werden. Dafür müssen unter anderem auch die Wurzeln entfernt werden, die dort gewachsen sind. Im darauffolgenden Jahr, also 2026, soll der Radweg auf dieser Strecke gebaut werden. Dafür müssen allerdings auch die darunterliegenden Brücken modernisiert werden. Voraussichtlich in drei Jahren soll der Bachbahnradweg dann fertig sein. Gebaut wird das Ganze von der Stadt Kaiserslautern gemeinsam mit den Ortsgemeinden. Der neue Radweg soll auf der alten Strecke der Bachbahn entstehen und wird zu 90 Prozent von der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Der eigentliche Baubeginn sollte schon 2021 sein.



10:33 Uhr ++ Mann nach Raubüberfall im Kreis Kusel festgenommen ++ Die Polizei hat nach einem Raubüberfall in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann soll laut Polizei Anfang des Monats, zusammen mit zwei Komplizen, einen Supermarkt überfallen haben. Dabei hatten die Täter auch Pfefferspray eingesetzt. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Täter flüchteten mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag, den sie aus der Kasse genommen hatten. Einer der mutmaßlichen Täter – ein 21-Jähriger – wurde nun festgenommen. Es wurde Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige schweigt laut Polizei und Staatsanwaltschaft bisher zu den Vorwürfen.



9:47 Uhr ++ Hambacher Gespräche zu mehr Bürgerbeteiligung ++ Um mehr Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen geht es heute Abend bei den Hambacher Gesprächen auf dem Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße. Bislang gibt es in der Bundesrepublik, außer an Wahltagen, wenig Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger sich politisch einzumischen. Bei der Diskussion geht es darum, ob es mehr Volksabstimmungen geben sollte. Oder ob man noch andere Partizipationsmöglichkeiten einführen sollte, wie zum Beispiel Bürgerräte. Die Veranstaltung ist kostenlos und startet um 19 Uhr.



7:42 Uhr ++ Kinder werden zu Pfälzerwald-"Rangern" ++ Kinder pflanzen in den Ferien bei Johanniskreuz Bäume und Sträucher, um einen perfekten Waldrand anzulegen. Dieses "Übergangsbiotop" ist wichtig für Vögel, Insekten und für den Wald. Die Landesschau Rheinland-Pfalz war dabei: Video herunterladen (126,4 MB | MP4)

7:14 Uhr ++ Jazz- und Bluesmusik in der Friedenskapelle Kaiserslautern ++ Jazz- und Bluesmusik gibt es heute in der Friedenskapelle in Kaiserslautern. Die Volkshochschule lädt ab 19:30 Uhr zu einem Konzert ein. Ein Sänger und Gitarrist aus Saarbrücken tritt zusammen mit einem Saxophonisten aus Kaiserslautern auf. Sie spielen verschiedene Lieder aus dem Bereich Jazz-Blues- und auch Loungemusik. Karten gibt es bei der Volkshochschule Kaiserslautern. Der Eintritt kostet 15 Euro.



6:55 Uhr ++ Verbandsgemeinde Winnweiler: Offene Fragen zu Fördermitteln ++ Die Verbandsgemeinde Winnweiler im Donnersbergkreis darf sich über einen unerwarteten Geldsegen freuen. Gut zwei Millionen Euro bekommt Winnweiler aus dem sogenannten regionalen Zukunftsprogramm des Landes. Bürgermeister Rudolf Jacob (CDU) freut sich zwar über das angekündigte Geld. Allerdings sei noch nicht klar, wofür es verwendet werden darf. Mit dem regionalen Zukunftsprogramm stellt das Land insgesamt 200 Millionen Euro zur Verfügung. In der Westpfalz profitieren davon auch die Stadt Pirmasens, der Kreis Südwestpfalz und der Kreis Kusel.



18:16 Uhr ++ Eltern sollen Kindern richtiges Verhalten im Netz beibringen ++ Das Polizeipräsidium Westpfalz fordert Eltern dazu auf, Kindern den richtigen Umgang in sozialen Medien beizubringen. Dabei helfe die Internet-Plattform Sounds-Wrong. Darauf finden Kinder und Erwachsene Tipps, was sie tun können, wenn ihnen Nacktbilder einer Minderjährigen oder Videos von sexuellem Missbrauch weitergeleitet werden. Unter dem Motto "Melden statt Teilen" ruft die Plattform Jugendliche dazu auf, Mobbing und strafbare Inhalte nicht weiterzuschicken, sondern dem jeweiligen Messenger-Dienst und der Polizei zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.10.2024 um 17:30 Uhr.

16:53 Uhr ++ Junge Frau in Kaiserslautern überfallen und ausgeraubt ++ Eine junge Frau ist am Wochenende in der Nähe der Fruchthalle in Kaiserslautern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter sie geschlagen und ihr Geld gestohlen. Die 29-Jährige ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Richtung eines Taxi-Stands bei der Fruchthalle in Kaiserslautern gelaufen. Gegen 1:45 Uhr hat ein Mann sie von hinten angegriffen und sie auf den Boden geworfen, so die Polizei. Der Täter hat sie dann weiter geschlagen - auch mehrmals ins Gesicht. Dabei hat er in den Taschen der Frau nach Geld oder anderen Wertsachen gesucht. Etwa 150 Euro hat er ihr gestohlen. Der Unbekannte ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder andere Hinweise haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.10.2024 um 16:30 Uhr.

15:45 Uhr ++ Kaiserslautern testet E-Kehrmaschine ++ Wer in Kaiserslautern über einen Bürgersteig geht und hinter sich ein ungewöhnliches Summen hört, muss sich nicht wundern: Die Lauterer Stadtbildpflege testet aktuell eine elektronische Kehrmaschine. Das schmale weiße Fahrzeug reinigt in Kaiserslautern in diesen Tagen die Gehwege. Die Reinigungskräfte seien bis jetzt mit der E-Kehrmaschine zufrieden, heißt es von der Stadt. Vor allem weil die Maschine umweltfreundlicher und leiser ist. Deswegen überlege man in der Lautrer Verwaltung, einige Kehrmaschinen nach und nach auf diese Elektro-Modelle umzustellen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.10.2024 um 13:30 Uhr.

14:19 Uhr ++ Recyclinghof Contwig zwei Tage geschlossen ++ Der Recyclinghof in Contwig in der Südwestpfalz ist heute und morgen geschlossen. Nach Angaben der Kreisverwaltung wird an der Straße vor dem Gelände gearbeitet. Deshalb ist sie zwei Tage lang voll gesperrt und der Recyclinghof bleibt zu. Wer dort Müll abgeben muss, kann das ab Donnerstag wieder wie gewohnt machen.



10:33 Uhr ++ Zirkuslöwin hat Tierauffangstation Maßweiler wieder verlassen ++ Die ehemalige Zirkuslöwin Manuschka ist von der Tierauffangstation im südwestpfälzischen Maßweiler in ihr dauerhaftes Zuhause in den Niederlanden verlegt worden. Dort ist sie nach Angaben der Tierauffangstation gestern Abend wohlbehalten angekommen. Heute soll getestet werden, ob sie bereits in ein großes Außengehege kann. Die Löwin Manuschka war diesen Sommer freiwillig von einem deutschen Zirkus in die Obhut der Tierschützer übergeben worden. Weil Löwen normalerweise in Rudeln leben, war sie nur kurz in Maßweiler. In den Niederlanden lebt sie ab sofort mit anderen Löwen zusammen in einer Rettungsstation, die sich auf Großkatzen spezialisiert hat.



9:42 Uhr ++ Finanzämter warnen vor falschen Steuerbescheiden ++ Die Finanzämter in Kaiserslautern und Pirmasens warnen vor falschen Steuerbescheiden. In ganz Rheinland-Pfalz haben Bürgerinnen und Bürger gefälschte Bescheide per Post bekommen. In denen steht drin, dass man Geld auf ein Konto überweisen sollen. Die Finanzämter in Kaiserslautern und Pirmasens erklären, dass man die gefälschten Bescheide zum Beispiel daran erkennt, wenn Adresse und Name des Finanzamtes falsch sind. Auch die eigene Steuer-ID soll man überprüfen. Und der Stempel oder das Logo mit dem Bundesadler unten auf dem Bescheid sind oft falsch. Oder wenn die Telefonnummer auf dem Bescheid nicht stimmt, auch dann kann es sein, dass der Brief von Betrügern kommt. Am besten vergleicht man den Brief mit einem alten Steuerbescheid oder ruft sein Finanzamt an, wenn einem etwas komisch vorkommt. Wenn der Bescheid wirklich gefälscht ist, sollte man das der Polizei melden, so die Finanzämter. Auf den falschen Bescheiden, die rausgeschickt wurden, haben Kontodaten von der Sparkasse Weser-Elbe gestanden. Da sollten die Opfer dann Geld darauf überweisen.



7:32 Uhr ++ Polizeipräsidium Westpfalz stimmt Vergleich zu ++ Ein jahrelang andauernder Streit innerhalb des Polizeipräsidiums Westpfalz könnte bald beendet sein. Das Polizeipräsidium hat nach eigenen Angaben am Verwaltungsgericht Neustadt einem Vergleich mit dem früheren Personalratsvorsitzenden Uwe Leitheiser zugestimmt. Der frühere Personalratsvorsitzende kämpft vor dem Gericht in Neustadt gegen ein Disziplinarverfahren im Polizeipräsidium Westpfalz - und generell um seine Reputation. Hintergrund: Vor über zwei Jahren war er beschuldigt worden, illegal eine Waffe gekauft zu haben - die Vorwürfe hatten sich aber als haltlos herausgestellt. Als er wieder zurück im Dienst war, hat er sich nach Rheinpfalz-Informationen beim damaligen Polizeipräsidenten beschwert. Davon habe sich der Präsident aber persönlich angegriffen gefühlt - und ein Disziplinarverfahren gegen Leitheiser eingeleitet. Vor Gericht hat das Polizeipräsidium jetzt dem zweiten Kompromissvorschlag zugestimmt. Was der genau regelt, hat die Polizei noch nicht mitgeteilt.



6:32 Uhr ++ Bewährungsstrafe nach Angriff auf Rettungskräfte ++ Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, der Rettungskräfte und Polizisten angegriffen hatte. In der Neujahrsnacht vor anderthalb Jahren hatte er in Reifenberg in der Südwestpfalz einen Rettungswagen demoliert. Unter anderem hatte der Mann mehrfach mit dem Kopf gegen Seitenwände und Scheiben des Wagens geschlagen und mit seinem Blut "ACAB" auf den Rettungswagen geschmiert – eine Abkürzung für eine Beleidigung gegen Polizisten. Es entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Außerdem griff er laut Gericht die Rettungssanitäter und die hinzugerufenen Polizisten an. Das Urteil lautet elf Monate auf Bewährung.



17:26 Uhr ++ Bürgermeister von Bedesbach tritt zurück ++ Der Bürgermeister von Bedesbach im Kreis Kusel tritt nach drei Monaten im Amt zurück. Zum Monatsende will er sein Amt niederlegen. Er sagt, dass er das Amt unterschätzt habe. Mit Familie und Beruf sei es ihm einfach zu viel gewesen. Er habe auch schon vor seinem Amtsantritt gesagt, dass er nicht will, dass seine Familie oder sein Job darunter leidet. In einer Woche will sich der Gemeinderat in Bedesbach zusammensetzen und besprechen, wie es weitergeht. Am besten wäre es, wenn ein Ratsmitglied sich für das Bürgermeisteramt meldet. Wenn sich keiner meldet, müssen sie sich eine Übergangslösung überlegen. Zum Beispiel könnten sich die Beigeordneten die Aufgaben teilen. Eine große SWR-Recherche hat gezeigt, dass es aktuell in neun von rund 300 Gemeinden in der Westpfalz keinen Bürgermeister gibt. In kleineren Orten wie Bedesbach ist es oft schwieriger, jemanden für das Amt zu finden. Rheinland-Pfalz Zeitaufwendiges Ehrenamt Ortsbürgermeister in RLP: Amt oft zu viel für eine Person Vier Monate nach der Kommunalwahl sind nach SWR-Recherchen noch etwa 80 rheinland-pfälzische Orte ohne Bürgermeister. Das sind weniger als vor der Wahl befürchtet, auch dank kreativer Ideen einiger Gemeinden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.10.2024 um 16:30 Uhr.

15:16 Uhr ++ Polizei sucht vermisste Frau aus Kindsbach ++ Eine 84-jährige Frau ist aus einem Pflegeheim in Kindsbach verschwunden. Die Frau ist nach Polizeiangaben zuletzt am Samstagnachmittag in dem Heim im Kreis Kaiserslautern gesehen worden. Sie ist dement und kann sich möglicherweise nicht orientieren. Ob sie in einen Bus oder eine Bahn gestiegen ist, ist aktuell nicht bekannt. Polizei und Feuerwehr haben die Rentnerin bislang nicht finden können und bitten jetzt um Zeugenhinweise. Ein Foto und eine genaue Beschreibung der Frau aus Kindsbach finden Sie auf der Seite der Polizei. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.10.2024 um 15:30 Uhr.

14:15 Uhr ++ Union-Kino in Kaiserslautern bekommt Programmpreis ++ Das Union-Kino in Kaiserslautern hat den ersten Platz beim Kinoprogrammpreis des Landes gewonnen. Damit zeichnet das Landeskulturministerium besondere Kinos aus, die anspruchsvolle Filme zeigen. Der Preis soll die vielfältige Kino-Kultur in Rheinland-Pfalz stärken. Das Lauterer Union-Studio für Filmkunst hat neben dem Hauptpreis auch Auszeichnungen im Bereich Kurzfilm sowie für das Kinder- und Jugendfilm-Programm bekommen. Insgesamt sind das 13.500 Euro für das Union-Kino. In der Westpfalz gehört auch das Provinz-Programmkino in Enkenbach-Alsenborn zu den Preisträgern.



