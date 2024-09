Blog: Razzien in Kaiserslautern wegen organisierter Schwarzarbeit, Drei Menschen bei Brand in Kaiserslautern verletzt

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:53 Uhr ++ Razzien in Kaiserslautern wegen organisierter Schwarzarbeit ++ Mehr als 60 Geschäfts- und Privaträume sind heute unter anderem in Kaiserslautern und Mainz wegen des Verdachts der organisierten Schwarzarbeit durchsucht worden. Das hat das Hauptzollamt Koblenz mitgeteilt. Durchsucht wurden demnach verschiedene Reinigungs- und Gastronomieunternehmen. Die meisten Durchsuchungen fanden laut Hauptzollamt im Raum Kaiserslautern statt. Die Verdächtigen sollen über mehrere Jahre Arbeiter aus dem Ausland illegal eingeschleust und "schwarz" arbeiten gelassen haben. Zwei Männer wurden festgenommen - gegen sie wurden Haftbefehle erlassen. Der Fall liegt jetzt beim Amtsgericht Kaiserslautern. Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, Steuern hinterzogen und Urkunden gefälscht zu haben. Mehr als 400 Einsatzkräfte von Zoll, Steuerfahndung, Bundespolizei und Staatsanwaltschaft waren an den Durchsuchungen beteiligt. Rheinland-Pfalz Zwei Männer bei Durchsuchungen festgenommen Festnahmen bei Großrazzia gegen Schleuser und Schwarzarbeit in RLP In Mainz und im Raum Kaiserslauten sind am Donnerstag mehr als 60 Geschäfts- und Privaträume bei einer Razzia durchsucht worden. Das Ziel der Ermittler: Schleuser und Schwarzarbeiter. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 15:30 Uhr.

15:54 Uhr ++ Drei Menschen bei Brand in Kaiserslautern verletzt ++ Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern wurden gestern Abend drei Menschen leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass eine Couch im Treppenhaus in Brand geraten ist. In dem Gebäude wohnen 36 Menschen, die sich alle selbst in Sicherheit bringen konnten. Zwei Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 15:30 Uhr.

14:26 Uhr ++ Angleichung der Wassergebühren in der VG Enkenbach-Alsenborn? ++ Die unterschiedlichen Wassergebühren in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sind heute erneut Thema in der Ratssitzung. Denn im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hochspeyer zahlen Bewohner für Frischwasser im Schnitt 50 Cent mehr für den Kubikmeter als in der ehemaligen alten Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Vor mehr als zehn Jahren war die Verbandsgemeinde Hochspeyer in die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn aufgenommen worden. Was blieb waren unterschiedliche Gebührenordnungen für Wasser und Abwasser. Und die 50 Cent Unterschied, können sich bei einer dreiköpfigen Familie pro Jahr schnell auf rund 70 Euro summieren. In der letzten Sitzung sollte der Rat der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn eine Angleichung der Gebühren beschließen, lehnte jedoch ab. Begründung: die Kalkulation sei so nicht zufriedenstellend. Daraufhin musste der Werksausschuss erneut beraten. In der heutigen Sitzung sollen die Ratsmitglieder erneut über die Kalkulation der Wassergebühren abstimmen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 13:30 Uhr.

13:11 Uhr ++ Der Radverkehr in Rheinland-Pfalz wird immer bedeutender ++ In Frankenthal treffen sich heute Vertreter des rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums, Tourismusexperten und Firmenvertreter zu einem Radverkehrskongress. Dabei geht es nach Angaben des Ministeriums darum, auf die wachsende Bedeutung des Radverkehrs und des Radtourismus hinzuweisen und sich zu diesen Themen auszutauschen. Im Congressforum Frankenthal geht es auch um die Rolle von Lastenfahrräder beim Transport und um Arbeitsplätze, die durch die Herstellung von Rädern entstehen könnten. Die Veranstaltung ist ein reiner Fachkrongress. Laut Organisatoren gibt es ihn in dieser Form zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz.



12:13 Uhr ++ Die Themen der Menschen unter 30 Jahren ++ Der SWR lädt Menschen unter 30 Jahren zu einer Diskussionsveranstaltung am Montag, 28. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im Alten Postlager in Mainz ein. Ulla Fiebig (Direktorin des SWR Landessenders Rheinland-Pfalz), Dennis Rink (VRM, Chefredakteur Rheinland-Pfalz) und andere Medienmacherinnen und Medienmacher wollen mit den Besucherinnen und Besuchern darüber sprechen, was sie beschäftigt. Was fehlt in unserer Berichterstattung? Worüber sollten wir anders berichten? Was sollten wir ausbauen? Hier geht es zur Anmeldung.

11:40 Uhr ++ BASF schließt Stillegung weiterer Anlagen nicht aus ++ Der weltgrößte Chemiekonzern BASF schließt nicht aus, dass am Stammwerk Ludwigshafen weitere Anlagen stillgelegt werden könnten. Das teilte das Unternehmen im Rahmen einer Investorenkonferenz mit. Ammoniak, TDI, Adipinsäure - am Stammwerk in Ludwigshafen, das seit Jahren rote Zahlen schreibt, sind bereits Anlagen für Chemikalien aus Kostengründen stillgelegt worden - es könnten noch mehr werden. Von Standortleiterin Katja Scharpwinkel heißt es heute: Es würden derzeit Maßnahmen zur Anpassung von Anlagen geprüft und soweit erforderlich schrittweise umgesetzt. Die Mehrzahl der Anlagen in Ludwigshafen sei in ihren jeweiligen Märkten aber wettbewerbsfähig. Unbestätigten Medienberichten zufolge stehen gut ein Siebtel auf dem Prüfstand. In wie weit davon Arbeitsplätze betroffen sein könnten, dazu gab es keine Angaben. Außerdem hat die BASF angekündigt auch bei seinen Aktionären zu sparen und weniger Dividende auszuschütten.



8:42 Uhr ++ Wie Betzi als Ampelmännchen in KL aussehen soll ++ In Kaiserslautern wird an einer Fußgängerampel bald ein Betzi-Ampelmännchen leuchten. Das FCK-Maskottchen soll Mitte Oktober in der Nähe des Polizeipräsidiums den Fußgängern anzeigen, wann sie über die Straße können. Die Idee dazu hatte Marc Herzer – er weiß auch schon, wie das Betzi- Ampelmännchen aussehen soll: Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 8:30 Uhr.

7:24 Uhr ++ In Kaiserslautern müssen Antragssteller auf Wohngeld warten ++ Wer in Kaiserslautern wohnt und Anspruch auf Wohngeld hat, muss sich noch immer in Geduld üben. Die Bearbeitung der Anträge verzögert sich noch immer. Laut der Stadt kann es weiterhin bis zu sechs Monate dauert, bis Antragssteller Geld bekommen. Grund dafür seien noch immer Personalengpässe. Probleme bei der Wohngeldstelle gab es bereits Anfang des Jahres.



7:16 Uhr ++ Deutschlandticket wird teurer – Reaktionen aus der Westpfalz ++ Seit Anfang der Woche steht es fest: Der Preis des Deutschlandtickets steigt im kommenden Jahr von 49 auf 58 Euro an. Darauf haben jetzt auch die Verkehrsverbände in der Westpfalz reagiert. Sie sehen kein großes Problem bei der Preiserhöhung des Deutschlandtickets. So vermuten zum Beispiel die Stadtwerke Kaiserslautern und der Verkehrsbund Rhein-Neckar keinen Nachfragerückgang. Eine Sprecherin der Bahn hält die Preiserhöhung für eine gute Entscheidung. Dadurch hätte die Bahn eine gewisse Planungssicherheit. Der Sozialverband, der für Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig ist, sieht das etwas anders. Er fordert neben einer zuverlässigen Finanzierung des Deutschlandtickets auch ein ergänzendes Sozialticket. Dieses solle maximal 29 Euro kosten, damit sich auch ärmere Haushalte das Deutschlandticket leisten können.



18:05 Uhr ++ Einbrecher stehlen tonnenweise Metall in Hauenstein ++ Einbrecher haben in Hauenstein tonnenweise Metall von einem Firmengelände geklaut. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Unbekannten in der Nacht auf Dienstag Zutritt zu dem Gelände an der alten Bundesstraße. Sie nahmen mehrere Kabelrollen und hunderte Meter Kupferrohre mit. Außerdem zerstörten die Einbrecher zwei große Glasscheiben an zwei Lagerhallen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 30.000 Euro. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Pirmasens melden.

16:12 Uhr ++ Landrätin Susanne Ganster will alle Buslinien erhalten ++ Das Land will bei den regionalen Buslinien sparen. Das hatte ein Vertreter der Regierung am Montag auf der Sitzung des Zweckverbandes angekündigt. Der Grund: Die Kosten für Personal und Energie sind stark angestiegen. Noch steht nicht genau fest, welche Linien betroffen sein werden – aber im Kreis Südwestpfalz regt sich schon Widerstand. Dort könnte es die Buslinie Dahn-Pirmasens treffen. Landrätin Susanne Ganster will das aber nicht einfach so hinnehmen.

13:24 Uhr ++ Freibäder im Westen der Pfalz mit Saison zufrieden ++ Trotz verregnetem Sommerstart sind die Freibäder in der Westpfalz zufrieden. Besonders der August mit seinen vielen Sonnenstunden hat die Besucherzahlen nach oben korrigiert. So haben insgesamt knapp 83.000 Menschen das Warmfreibad in Kaiserslautern besucht. Das sind zwar 10.000 weniger als im Vorjahr. Die Waschmühle in Lautern verzeichnet dagegen aber ein Plus von 8.000 Besuchern. Auch in Pirmasens und Rockenhausen sind die Bäder nach eigenen Angaben zufrieden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.9.2024 um 11:30 Uhr.

10:58 Uhr ++ Kaiserslautern bekommt "Betzi"-Ampelmännchen ++ An einer Kreuzung in Kaiserslautern wird es künftig "Betzi"-Ampelmännchen geben. Das Maskottchen des 1. FC Kaiserslautern wird an den Fußgängerampeln an der Kreuzung Eisenbahn- und Logenstraße angebracht. Offizielle Eröffnung wird am 14. Oktober sein. In verschiedenen deutschen Städten gibt es Ampelmännchen mit einem Bezug zur Stadt - in Trier zum Beispiel mit dem Kopf von Karl Marx oder in Emden mit einer Darstellung von Otto Waalkes. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.9.2024 um 10:30 Uhr.

18:22 Uhr ++ ICE über Kaiserslautern nach Berlin kommt ++ Von Kaiserslautern ohne Umsteigen mit dem Zug nach Berlin. Das soll ab Mitte Dezember möglich sein. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Der ICE startet in Saarbrücken und fährt über Kaiserslautern, Mannheim und Frankfurt nach Berlin. Ab Kaiserslautern ist man dann in unter sechs Stunden in der Hauptstadt. Die neue ICE-Zugverbindung startet Nachmittags und ist am Abend in Berlin. Von Berlin nach Kaiserslautern startet der ICE dann morgens und kommt mittags in Kaiserslautern an.



17:49 Uhr ++ Schlägerei in Fußgängerzone Pirmasens beschäftigt Polizei ++ Eine Schlägerei in der Fußgängerzone von Pirmasens beschäftigt derzeit die Polizei. Wie jetzt erst bekannt wurde, gerieten dort bereits am Montagabend gegen 21 Uhr mehrere Personen aneinander. Zeugen hatten die Polizei gerufen. Als die Polizei eintraf, hatte sich der Tumult schon ausgelöst - jedoch konnten mehrere Personen kontrolliert werden, die sichtlich außer Atem waren. Dabei stellten die Beamten auch ein Messer sicher.



16:32 Uhr ++ Tadano legt Angebot bei Schlichtungstermin vor ++ Im Streit um den angekündigten Stellenabbau beim Zweibrücker Kranbauer Tadano hat die Arbeitgeberseite der Gewerkschaft IG Metall ein Angebot vorgelegt. Das wurde von der Gewerkschaft aber einstimmig abgelehnt. Das Angebot sieht unter anderem vor, dass - statt der ursprünglich angekündigten 400 – "nur noch" 260 Arbeitsplätze bei Tadano in Zweibrücken abgebaut werden sollen. Das Werk auf dem Flughafengelände würde trotzdem geschlossen werden. Allerdings soll das Gehalt der verbleibenden Mitarbeiter im Werk in der Stadt unangetastet bleiben – zuvor war von einem Gehaltsverzicht die Rede. "Das kein Angebot", heißt es von der IG Metall. Das Angebot wurde einstimmig abgelehnt. Die Gewerkschaft vermisst darin vor allem zwei Punkte: Zum einen solle der Stellenabbau komplett über Ruhestände und nicht über Kündigungen laufen. Außerdem fordert die IG Metall eine Beschäftigungs- und Standortgarantie bis mindestens 2032 für das verbleibende Werk in Zweibrücken. Am Freitag findet bei der Schlichtungsstelle in Frankfurt der nächste Verhandlungstermin statt.



14:50 Uhr ++ Westpfalz-Klinikum: Studiengang für Medizin ++ In Kaiserslautern soll man künftig Medizin studieren können. Das hat das Westpfalz-Klinikum mitgeteilt. Das Klinikum will zusammen mit der Semmelweis-Universität in Ungarn den Medizin-Studiengang nach Kaiserslautern holen, wie das Klinikum mitteilt. Auch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, die Stadt Kaiserslautern, der Landkreis Kusel und der Donnersbergkreis beteiligen sich an dem Vorhaben. Heute Nachmittag unterzeichnen die beteiligten Partner einen Vertrag, der die Grundsätze festlegt. Wie das genau mit dem Medizin-Studium funktionieren soll, wird heute auch bekanntgegeben. Zwischen dem Westpfalz-Klinikum und einer anderen Universität in Ungarn gibt es bereits eine Zusammenarbeit. Der Verein "Ärzte für die Westpfalz" ermöglicht jungen Menschen über Stipendien Medizin in Ungarn zu studieren - auch ohne einen 1,0-Schnitt. Bedingung ist, dass sie danach für drei Jahre in der Westpfalz arbeiten.



14:28 Uhr ++ Kirchheimbolanden: Labormobil untersucht Brunnenwasser ++ Wer einen eigenen Brunnen im Garten hat, hat sich bestimmt schonmal gefragt, ob das Wasser daraus unbedenklich trinkbar ist. Genau das kann man heute in Kirchheimbolanden auf dem Römerplatz herausfinden. Dort findet ab 15 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema Grundwasserschutz statt. Interessierte können ihr Brunnenwasser dort auch auf verschiedene Belastungen testen lassen. Anschließend können sie in einem Beratungsgespräch erfahren, wofür sie ihr Brunnenwasser nutzen können. Die Analyse des Wassers kostet zwölf Euro und wird von der gemeinnützigen Umweltorganisation VSR-Gewässerschutz angeboten.



13:26 Uhr ++ DRK sammelt Spenden an der Haustür ++ Das Deutsche Rote Kreuz ist aktuell in der Westpfalz unterwegs, um Spenden zu sammeln - und zwar direkt an den Haustüren. Noch bis Ende der Woche werden beispielsweise in Zweibrücken und im Donnersbergkreis Spenden gesammelt. Laut DRK sind die Spendensammler an ihrer DRK-Kleidung erkennbar und sie können sich auch entsprechend ausweisen. Zudem dürfen sie keinerlei Bargeld, Sachspenden oder Einmalspenden annehmen. Vielmehr gehe es darum, für eine regelmäßige finanzielle Unterstützung zu werben. Denn die Arbeit des Roten Kreuzes koste viel Geld, etwa für Ausrüstung und die Ausbildung der Ehrenamtlichen.



12:47 Uhr ++ Erste Naturschutzsitation in Rheinland-Pfalz startet ++ Der Donnersbergkreis, Bad Dürkheim und die kreisfreie Stadt Neustadt - das sind diejenigen, die die erste Naturschutzstation in Rheinland-Pfalz bilden. Das hat das Umweltministerium mitgeteilt. Jetzt geht sie an den Start. Die Naturschutzstation ist kein Haus oder Büro, sondern zunächst einmal ein Konzept, mit dem das Land den Naturschutz in Rheinland-Pfalz umgestalten will. Damit soll der Naturschutz besser und direkt vor Ort koordiniert werden. So, dass man schneller auf regionale Besonderheiten reagieren kann und einfach näher dran ist, als bisher von Mainz aus. Eine solche Naturschutzstation soll je zwei bis drei Landkreise betreuen. Die Station für den Donnersbergkreis, Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt wird ab Oktober in Neustadt eingerichtet - und zwar beim Naturschutzverein Pollichia. Bis 2026 sind erst einmal zwei Stationen geplant. Eine im Süden und eine im Norden von Rheinland-Pfalz. Später sollen sie dann als Modell für mehr Stationen dienen. Die Naturschutzstationen sollen sich dann auch landesweit vernetzen und zusammenarbeiten.



12:20 Uhr ++ E-Lyte für Deutschen Gründerpreis nominiert ++ E-Lyte, die Kaiserslauterer Firma für Batterieflüssigkeit, ist für den deutschen Gründerpreis nominiert. Das Unternehmen hat sich in der Kategorie Aufsteiger qualifiziert. E-Lyte setzt nach eigenen Angaben auf Forschung, Entwicklung und die enge Zusammenarbeit mit Automobilherstellern. Die Firma E-Lyte ist der einzige deutsche Hersteller für Batterieflüssigkeiten. Das ZDF überträgt die Verleihung des deutschen Gründerpreises ab 20 Uhr im Livestream in der ZDF-Mediathek.



11:22 Uhr ++ Metallteile in Feld bei Vinningen – Polizei warnt ++ Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Unbekannte in einem Maisfeld zwischen Bottenbach und Vinningen im Kreis Südwestpfalz Metallteile abgelegt. Die Erntemaschine des Landwirtes wurde beschädigt - dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Sie warnt davor, Metallteile in Feldern abzulegen - diese würden von den Häckslern zerkleinert und die Teile würden dann wie Geschosse durch die Luft fliegen.



10:42 Uhr ++ Olympia-Artikel werden von Kaiserslautern aus versteigert ++ Einem Stück Olympia-Geschichte zum zweiten Leben verhelfen? Das geht bei einer besonderen Onlineversteigerung. 50.000 Artikel aus Paris warten darauf in Kaiserslautern. Die Landesschau Rheinland-Pfalz hat sich dort einmal umgeschaut: Video herunterladen (92 MB | MP4)