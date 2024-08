Blog: Kirchheimbolanden plant weitere Großkonzerte, Verfahren um illegale Mülldeponie verschoben

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:02 Uhr ++ Kirchheimbolanden plant in Zukunft weitere Großkonzerte ++ In Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis soll es künftig weitere größere Konzerte geben. Am Wochenende feierte die Stadt ihr 1.250-jähriges Bestehen - unter anderem mit einem Popkonzert mit Michael Schulte und Nico Santos. Das kam bei den Menschen gut an: 5.000 Zuschauer kamen zu dem Konzert in den ausverkauften Herrngarten in Kirchheimbolanden. Laut Stadtbürgermeister Marc Muchow soll es in Zukunft mehr solcher Veranstaltungen geben, nicht nur an Jubiläen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 17:30 Uhr.

16:32 Uhr ++ Weitere Einzelheiten zum Heuballenbrand in Contwig ++ Nach einem Heuballenbrand im südwestpfälzischen Contwig ermittelt die Polizei die Ursache des Brands. In der Nacht waren nach Feuerwehr-Angaben 150 Heuballen auf einer Freifläche in Flammen aufgegangen. 60 Feuerwehrleute aus der Region konnten das Feuer eindämmen und schließlich löschen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 10.000 bis 15.000 Euro. Erst Anfang des Jahres und im vergangenen Sommer hatten in Contwig hunderte Heuballen gebrannt. Mehr als 100 Heuballen haben auf einer freien Fläche in Contwig gebrannt. Pressestelle Freiwillige Feuerwehr VG Zweibrücken Land Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 16:30 Uhr.

15:37 Uhr ++ Hauptweinlese: Das erwarten Bio-Winzer aus dem Zellertal ++ 2024 hat es viel geregnet. Das hat Winzern zu schaffen gemacht. Denn: Das nasse Wetter hat für Pilze in den Weinbergen gesorgt. Jetzt steht die Hauptweinlese bevor. Was sich Bio-Winzer aus dem Zellertal von der Ernte erhoffen:

14:54 Uhr ++ Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Bei einem Unfall auf einer Landesstraße im saarpfälzischen Homburg sind zwei Motorradfahrer am Abend schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 60-jähriger Motorradfahrer in Richtung Kirrberg unterwegs - als er in einer langgezogenen Rechtskurve ein Auto überholen wollte. Auf der Gegenspur stieß er dann mit einem 27-jährigen Motorradfahrer frontal zusammen. Beide Fahrer stürzten auf die Straße und wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde auch noch ein dritter Motorradfahrer verletzt, weil er von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen wurde. Eines der Motorräder fing nach der Kollision Feuer - die Landstraße bei Homburg war für mehrere Stunden voll gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 14:30 Uhr.

12:20 Uhr ++ Verfahren wegen illegaler Mülldeponie verschoben ++ Ein Verfahren wegen möglicher illegaler Ablagerung von Müll bei Otterberg ist vom Amtsgericht Kaiserslautern auf Mitte Oktober vertagt worden. Laut Verteidigung gebe es noch Fragen zu klären, bevor ein Prozess gegen seinen Mandanten starten könne. Im heutigen Verfahren sollte es zum einen darum gehen, dass der Angeklagte in Otterberg nahe Weinbrunnerhof ohne erforderliche Genehmigung Erdaushub abgeladen haben soll. Der Aushub war laut Staatsanwaltschaft unter anderem mit Bauschutt verunreinigt. Außerdem wirft sie dem Angeklagten vor, bei einem Verfahren gegen seinen Vater im Februar falsch ausgesagt zu haben. Die Richterin hatte die Verhandlung am Morgen auf Oktober vertagt. Der Verteidiger des jungen Mannes, der Angestellter im Bauunternehmen in Otterberg ist, hatte um Zeit gebeten, Gespräche mit den Behörden zu suchen, um wieder Vertrauen zu schaffen. Unter anderem seien Gespräche mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern geplant, aber auch mit der zuständigen Genehmigungsbehörde SGD Süd. In diesem Zusammenhang gab es bereits mehrere juristische Auseinandersetzungen - die teils auch noch verhandelt werden sollen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 12:30 Uhr.

11:45 Uhr ++ E-Rollerfahrer greift Polizisten in Winnweiler an ++ Ein E-Rollerfahrer hat in Winnweiler im Donnersbergkreis versucht vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Als ihn die Beamten einholten, leistete er laut Polizei erheblichen Widerstand. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Schnell stellte sich heraus, warum der Mann versuchte zu flüchten: Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Er wurde in Gewahrsam genommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 11:30 Uhr.

11:22 Uhr ++ Recyclinghof in Contwig wird teurer ++ Der Neubau des Recyclinghofs in Contwig im Kreis Südwestpfalz dauert viermal so lange wie geplant und wird doppelt so teuer. Das hat der Kreis mitgeteilt. Der Hauptgrund für die Verzögerung ist eine für die Sicherheit notwendige Stützwand, heißt es vom Kreis. Die ursprünglichen Pläne mussten nämlich noch einmal überarbeitet werden, weil ein Statiker festgestellt hatte, dass die Wand massiver sein muss als geplant. Die überarbeiteten Pläne mussten dann erneut genehmigt werden. Das passierte erst Ende 2023. Durch die gestiegenen Baukosten und die Verzögerung ist das Projekt deutlich teurer geworden: Statt ursprünglich 900.000 Euro soll der Recyclinghof in Contwig jetzt insgesamt knapp 1,9 Millionen Euro kosten. Anfang 2025 soll er dann in Betrieb genommen werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 11:30 Uhr.

9:41 Uhr ++ Bürgermeister von Kirchheimbolanden zieht positive Bilanz des Stadtjubiläums ++ Tausende Besucher haben am Wochenende das 1.250-jährige Bestehen der Stadt Kirchheimbolanden gefeiert. Alleine zu einem Popkonzert kamen am Samstagabend 5.000 Menschen auf das Festgelände im Herrngarten. Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) ist mit den drei Festtagen, die friedlich verliefen, sehr zufrieden: Dem Popkonzert am Samstagabend drohte wegen eines Gewitters zwischenzeitlich der Abbruch. Weil das Unwetter aber vorbeizog, konnte die Veranstaltung wie geplant durchgeführt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 9:30 Uhr.

9:12 Uhr ++ Freibäder in Kaiserslautern ändern Öffnungszeiten ++ Mit dem Ende der Sommerferien passt die Stadt Kaiserslautern ab heute die Öffnungszeiten ihrer Freibäder an. Die Waschmühle hat unter der Woche nun erst ab 12 Uhr geöffnet. Dafür können Schwimmerinnen und Schwimmer im Warmfreibad von Dienstag bis Donnerstag bereits ab 8 Uhr ihre Bahnen ziehen. Die Stadt begründet die Änderungen unter anderem damit, dass wegen der mittlerweile kühleren Temperaturen in der Nacht die Wassertemperaturen in dem großen Becken der Waschmühle niedriger sind. Außerdem rechne man vormittags mit weniger Besuchern, weil die Schule wieder losgeht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 9:30 Uhr.

8:23 Uhr ++ Landgericht Kaiserslautern: 42 Diebstähle mit Waffen ++ Am Landgericht Kaiserslautern muss sich ab heute ein Mann verantworten, der wegen vieler verschiedener Delikte angeklagt worden war. Insgesamt geht es um 42 Straftaten, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Laut Anklageschrift muss er sich wegen Diebstahls mit Waffen verantworten. Der 31-Jährige soll demnach in der Zeit zwischen Mai 2023 und Mitte März dieses Jahres insgesamt 42 Mal zugelangt haben. Dabei soll er laut Anklage mehrere Male in Einkaufsmärkten Getränke und auch Lebensmittel mitgehen gelassen haben. Außerdem soll er in Bekleidungsgeschäften mehrfach diverse Klamotten entwendet haben. In einem Fall soll er mit einem Küchenmesser bei einem Juwelier aufgekreuzt sein und dort eine Kette geklaut haben. Außerdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, mehrfach parkende Pkw beschädigt und in einem Behandlungszimmer im Westpfalz-Klinikum Schäden verursacht zu haben. Neben dem Prozessauftakt heute sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Voraussichtlich Ende der Woche soll es ein Urteil geben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 8:30 Uhr.

7:29 Uhr ++ Unternehmer wegen nicht genehmigter Mülldeponie vor Gericht ++ Ein Unternehmer aus dem Kreis Kaiserslautern steht ab heute vor Gericht. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine nicht genehmigte Mülldeponie betrieben haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Erdaushub in großen Mengen im Bereich Weinbrunnerhof in Otterberg im Kreis Kaiserslautern gelagert zu haben. Die Erde soll laut Anklage stellenweise auch mit Bauschutt und Recycling-Material vermengt gewesen sein. Weil das Material nach Ansicht der Staatsanwaltschaft keine weitere Verwendung hatte, handelt es sich um Müll. Und zwar in so großen Mengen, nämlich etwa 30 LKW-Ladungen, dass sich der Unternehmer vorab bei der zuständigen Genehmigungsbehörde SGD-Süd das Betreiben einer Mülldeponie hätte genehmigen lassen müssen, so der leitende Oberstaatsanwalt in Kaiserslautern. Dies sei aber nicht geschehen. Das Gericht muss jetzt klären, ob der Angeklagte wissentlich gegen das Gesetz verstoßen hat oder nicht. Die SGD Süd hatte zuvor unter anderem verfügt, dass das Material richtig entsorgt werden soll. Dagegen hatte sich der Unternehmer aber gewehrt. Video herunterladen (156 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 7:30 Uhr.

6:45 Uhr ++ Polizei kontrolliert vor Grundschulen ++ Die Sommerferien sind vorbei - heute geht die Schule wieder los und das bedeutet auch vielerorts Verkehrschaos durch Eltern-Taxis. Um das zu verhindern, kontrolliert das Ordnungsamt in Pirmasens ab heute verstärkt rund um die dortigen Grundschulen. Die Kontrollen sollen nach Angaben der Stadt gerade den Erstklässlern den Schulweg so sicher wie möglich machen. Eltern, die ihre Kinder bis vor den Eingang fahren, würden immer wieder andere Schüler gefährden. Das Ordnungsamt Pirmasens appelliert deshalb an die Vernunft alle Verkehrsteilnehmer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Heuballen in Contwig haben gebrannt ++ Im südwestpfälzischen Contwig sind in der Nacht etwa 120 Heuballen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, laufen zur Stunde noch die Löscharbeiten. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf zehn- bis 15.000 Euro. Erst Anfang des Jahres und im vergangenen Sommer hatten in Contwig ebenfalls Heuballen gebrannt - die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 6:30 Uhr.