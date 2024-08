Blog: Auto überschlägt sich bei Schönenberg-Kübelberg, Blitzermarathon gestartet, 14-Jähriger aus Lauterecken vermisst

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:31 Uhr ++ 14-Jähriger aus Lauterecken immer noch vermisst ++ Die Polizei im Kreis Kusel sucht immer noch einen 14-jährigen Jungen aus Lauterecken. Der Jugendliche wird seit über zwei Wochen vermisst. Seit vergangener Woche sucht die Polizei auch öffentlich nach ihm. Laut einer Polizeisprecherin sind zwar Hinweise zu dem 14-Jährigen eingegangen, diese seien aber nicht konkret genug gewesen. Deswegen blieb die Vermisstensuche bislang erfolglos. Die Eltern des 14-Jährigen haben ihn zuletzt am Morgen des 19. Juli gesehen. Er ist nach Polizeiangaben 1,70 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Die Polizei sucht online mit einem Foto den Jugendlichen. Wer ihn gesehen hat, solle sich an das Polizeipräsidium Westpfalz wenden.

16:13 Uhr ++ Blitzermarathon im Westen der Pfalz gestartet ++ Die Polizei macht in dieser Woche auch in der Westpfalz wieder verstärkt Jagd auf Raser. Und zwar beim Blitzermarathon. Der findet in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal statt. An wie vielen Stellen, wo genau und mit wie vielen Beamten die Polizei blitzt, hat das Polizeipräsidium in Kaiserslautern vorab aber nicht verraten. Verkehrsteilnehmer sollten sich darauf einstellen, dass auch in Seitenstraßen, 30er-Zonen und vor Schulen und Kindergärten kontrolliert wird, ob sich jeder ans Tempolimit hält. Eine Polizeisprecherin sagte, man wolle auch dort kontrollieren, wo normalerweise nicht geblitzt wird - etwa an Stellen, wo sich Anwohner über Raser beschweren. Die "Operation Speed", wie der Blitzermarathon offiziell heißt, findet europaweit statt. Für die zweite Kontrollwoche in diesem Jahr wurde bewusst die Hauptreisezeit der Sommerferien ausgesucht. Beim vergangenen Blitzermarathon im April hatte die Polizei allein in der Westpfalz 400 Raser erwischt.

14:20 Uhr ++ Richter des Oberlandesgerichts Zweibrücken besuchen Schulen ++ Richter des Oberlandesgerichts Zweibrücken wollen häufiger in Schulen gehen, um das das Vertrauen der Menschen in die Justiz zu stärken. Der Präsident des OLG Zweibrücken, Bernhard Thurn, erklärt, warum das für den Rechtsstaat wichtig ist.

13:38 Uhr ++ Car-Sharing in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ++ In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wird seit kurzem Car-Sharing angeboten. Nach Angaben der Verwaltung gibt es dafür jetzt einen Kleinbus mit neun Sitzen. Um den Kleinbus zu buchen, muss man eine App herunterladen und sich dort mit seinen Daten und dem Führerschein registrieren. Dabei sollte man ein bisschen vorplanen, denn erst nach der Freischaltung kann man den Kleinbus in Zweibrücken mieten. Bis man freigeschaltet wird, kann es bis zu zwei Tage dauern. Mit der App kann man das Auto öffnen. Dort findet man dann auch die Fahrzeugpapiere und den Autoschlüssel. Der Kleinbus kann für Tage oder auch nur stundenweise gemietet werden. Die Stunde kostet knapp acht Euro. Der Kleinbus steht direkt beim Verbandsgemeindegebäude in Zweibrücken.

11:32 Uhr ++ Wohnung im Kreis Kaiserslautern hat gebrannt ++ In der vergangenen Nacht hat es in einem Mehrfamilienhaus in Mackenbach im Kreis Kaiserslautern gebrannt. Der Bewohner einer Dachgeschosswohnung war nach Angaben der Polizei um kurz nach zwei Uhr von einem Rauchmelder in seiner Wohnung geweckt worden. Er verständigte die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Wohnungsbrand und verhinderte, dass das Feuer auf die anderen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus übergreifen konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro, die Brandursache wird jetzt ermittelt.

11:04 Uhr ++ Schwerer Motorradunfall im Kreis Südwestpfalz ++ Bei einem Unfall in Trulben im Kreis Südwestpfalz ist gestern ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Landesstraße nach Hilst unterwegs. Wegen eines Fahrfehlers sei er von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Saarbrücken gebracht werden. Wegen starken Regens konnte der Rettungshubschrauber nur etwas weiter entfernt vom Unglücksort landen, deswegen waren gestern auch kurzfristig einige Straßen in der Südwestpfalz gesperrt.

9:35 Uhr ++ FCK-Trainer Anfang lobt Fans ++ Nach dem Sieg zum Auftakt der 2. Liga in Ulm hat der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Markus Anfang, die Unterstützung der Fans besonders hervorgehoben. 4.000 FCK-Anhänger waren mit der Mannschaft nach Ulm gereist. Anfang sagte, die Unterstützung sei außergewöhnlich gewesen.

7:38 Uhr ++ Zwei Pfälzer gehen bei Olympischen Spielen in Paris an den Start ++ Heute treten bei den Olympischen Spielen in Paris zwei Bahnradsportler aus der Südpfalz in die Pedale. Alessa-Catriona Pröpster und Luca Spiegel vom RV Vorwärts 04 Offenbach starten um 17 Uhr in der Qualifikation Teamsprint. Für die beiden Radsportler ist es die erste Olympia-Teilnahme. Pröpster feierte bereits im Juniorenbereich Erfolge bei Europameisterschaften, sie fährt seit vier Jahren für Offenbach. Der 20-jährige Luca Spiegel gilt als Senkrechtstarter im deutschen Bahnradsport.

7:12 Uhr ++ Busbahnhof in Pirmasens gesperrt ++ Der Busbahnhof am Exerzierplatz in Pirmasens ist ab heute für voraussichtlich knapp drei Wochen gesperrt. Nach Angaben der Stadtwerke Pirmasens wird in der Nähe des Busbahnhofs unter anderem die Straße erneuert. Busse fahren aber trotzdem: Die Ersatzhaltestellen sind in dieser Zeit rund um den Exerzierplatz und nebenan entlang der Schlossstraße eingerichtet. Auto- und Radfahrer müssen deshalb auch mit Beeinträchtigungen in der Pirmasenser Innenstadt rechnen.

6:37 Uhr ++ Air Base Ramstein warnt vor privaten Drohnen ++ Die Air Base Ramstein weist daraufhin, dass man in der Nähe von US-Militäreinrichtungen keine Drohnen steigen lassen soll. Sie stören den Betrieb der Stützpunkte. Immer mehr Menschen haben für den privaten Gebrauch Drohnen. Sie fliegen zu lassen, macht Spaß und liefert besondere Bilder oder Videos aus der Luft. Dabei ist zu beachten, dass die Drohnen nicht überall fliegen dürfen und angemeldet werden müssen. Besonders in der Nähe von Militäreinrichtungen ist dabei Vorsicht geboten. In der Westpfalz ist zum Beispiel eine große Flugverbotszone über der Air Base Ramstein. Und auch 1,5 Kilometer um den Flugplatz herum sind die Drohnen nicht erlaubt. Dort stellen sie nach Angaben der Amerikaner eine Gefahr für den Luftwaffenstützpunkt dar oder könnten Sicherheitspersonal ablenken. Wer sich nicht daran hält, muss mit verschiedenen Konsequenzen rechnen. Zum Beispiel damit, dass die Drohne beschlagnahmt wird.