Blog: Asphaltbrocken auf A63 bei Mehlingen geworfen, Haftstrafe wegen Cannabisplantage in Pirmasens, vermisster Junge wieder da

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

6:35 Uhr ++ Asphaltbrocken auf A63 bei Mehlingen geworfen ++ Wer hat heute Nacht Asphaltteile auf die A63 bei Mehlingen geworfen? Dieser Frage geht aktuell die Polizei in Kaiserslautern nach. Mehrere Geschädigte haben sich bei der Polizei gemeldet, weil sie gegen Mitternacht über Asphaltbrocken auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz gefahren waren. Die Polizei geht davon aus, dass die Teile von der Brücke zwischen Baalborn und Mehlingen geworfen wurden. Vier Autos wurden beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Es ist nicht das erste Mal, dass bei Mehlingen Gegenstände auf der Autobahn landen. 2022 verletzte sich ein Motorradfahrer schwer, weil Holzstücke von derselben Brücke auf die Straße geworfen wurden.

16:05 Uhr ++ Haftstrafe wegen illegaler Cannabisplantage in Pirmasens ++ Das Landgericht Zweibrücken hat einen Mann verurteilt, weil er zusammen mit anderen große Cannabisplantagen in der Pfalz betrieben hatte. Er muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Männer hatten laut Anklage professionelle Cannabisplantagen in Pirmasens und Ludwigshafen betrieben. Die Polizei fand dort bei einer Durchsuchung mehr als 1.500 Cannabis-Pflanzen, die unterschiedlich groß waren – und dazu noch 23 Kilo Pflanzen, die bereits abgeerntet waren. Der Angeklagte wurde jetzt wegen Herstellung und Besitzes von Drogen und der Beihilfe zum Drogenhandel verurteilt. Das Landgericht Zweibrücken hatte den Angeklagten in einem früheren Prozess zu über fünf Jahren Haft verurteilt. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof in einer Revision aber aufgehoben. Das jetzige Urteil ist rechtskräftig. Die Mittäter des Mannes waren zu Haftstrafen zwischen fünf und sechseinhalb Jahren verurteilt worden.

15:01 Uhr ++ Zuckerschock zum Weltkatzentag ++ Cat-Content zum Weltkatzentag? Können wir! Hier ein zuckersüßes Video aus dem Katzendorf in Trippstadt. Dort werden verletzte und/oder ausgesetzte Stubentiger liebevoll aufgepäppelt.

14:34 Uhr ++ Kitas in Westpfalz werden vom Land gefördert ++ Drei Kitas in der Westpfalz bekommen Geld vom Land, um mehr Plätze für Kinder schaffen zu können. Knapp eine halbe Million Euro gehen nach Angaben des Bildungsministeriums an Einrichtungen in der Region. Auf knapp 270.000 Euro darf sich die Waldkita in Kaiserslautern Siegelbach freuen, 170.000 Euro gehen an die Protestantische Kita Einsiedlerhof in Kaiserslautern. Und auch die Kükennest-Kita in Pfeffelbach im Kreis Kusel bekommt einen Zuschuss vom Land. Das Geld sollen die Kitas jetzt unter anderem dafür verwenden, ihre Einrichtungen zu erweitern, um dadurch mehr Kita-Plätze zu schaffen. 6,5 Millionen Euro insgesamt stellt das Land aus einem speziellen Topf dafür zur Verfügung. Allerdings gibt es aktuell auch noch weitere Kita-Förderprogramme im Land. Alle haben das Ziel, die Versorgung mit Kita-Plätzen im Rheinland-Pfalz zu verbessern.

13:42 Uhr ++ Schwerer Unfall in Kaiserslautern ++ Bei einem Unfall auf dem Hilgardring in Kaiserslautern ist am Abend ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 73-Jährige mit seinem Auto in die Straße einbiegen, übersah aber ein anderes Auto, das Vorfahrt hatte. Beide Wagen stießen zusammen. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Insassen des anderen Autos erlitten leichte Verletzungen. Der Hilgardring war zeitweise voll gesperrt.

12:35 Uhr ++ Vermisster 14-Jähriger aus Lauterecken wieder da ++ Die Suche nach einem 14-Jährigen aus Lauterecken ist beendet. Der Jugendliche konnte am Mittwochabend in der Nähe von Aachen wohbehalten angetroffen und seinen Eltern übergeben werden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Jugendliche sein Elternhaus aus eigenen Stücken verlassen. Wer im Rahmen der Fahndung Bilder des Jungen zum Beispiel im Internet veröffentlicht hatte, soll diese jetzt löschen, um die Persönlichkeitsrechte des Jungen schützen.

11:38 Uhr ++ Konzertreihe Sommerabend beginnt in Kaiserslautern ++ Die Konzertreihe Sommerabend bringt heute elektronische Musik in die Innenstadt von Kaiserslautern. Wie die Stadt mitteilt, legt ab 17 Uhr DJ Didi auf dem Schillerplatz auf. Der DJ versucht mit seiner Musik eine Brücke zwischen den verschiedenen elektronischen Genres zu schlagen. Bis 21 Uhr steht DJ Didi auf seinem "DJ Bus" und will dabei die Klänge von Ibiza in die Lautrer Innenstadt bringen. Noch bis Mitte August treten bei der Reihe Sommerabend Künstlerinnen und Künstler an unterschiedlichen Orten in der Stadt auf. Bürgerinnen und Bürger können vor der mobilen Bühne in Liegestühlen Platz nehmen und laut der Stadt "für einige Stunden den Alltag vergessen". Was bei den Sommerabenden sonst noch so auf dem Programm steht, erfahren Sie in der Stadt-KL-App.

9:08 Uhr ++ Schuldenschnitt für Donnersbergkreis vollzogen ++ Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt 35 Millionen Euro Schulden vom Donnersbergkreis und weitere 76 Millionen Euro Schulden der Verbands- und Ortsgemeinden im Kreis. Finanzministerin Doris Ahnen hat die entsprechenden Förderbescheide laut Ministerium übergeben. Grund für den Schuldenschnitt ist ein Entschuldungsprogramm des Landes. Rheinland-Pfalz übernimmt von den Kommunen insgesamt drei Milliarden Euro ihrer Schulden.

7:44 Uhr ++ Wetter: Später noch Sonne - das Wochenende wird heiß ++ Heute gibt's zunächst Wolken. Im Laufe des Tages lockern die allmählich auf, zeitweise setzt sich die Sonne durch. Bei schwachem Westwind liegen die Höchstwerte zwischen 23 Grad im Nordpfälzer Bergland und 26 Grad an der Lauter. Die weiteren Aussichten: Am Freitag teils Sonne, teils Wolken, etwas wärmer: bis 27 Grad. Am Wochenende oft sonnig und immer heißer - Sonntag bis 32 Grad.

6:24 Uhr ++ FCK: Hoffen auf Ragnar Ache ++ Der 1. FC Kaiserslautern darf bei seinem ersten Heimspiel der Saison morgen auf Ragnar Ache hoffen. Der Stürmer ist nach seiner Achilessehnen-Entzündung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und könnte im Kader stehen. Man müsse aber abwägen, ob es für das Spiel schon Sinn mache, sagte Trainer Markus Anfang. Zur ersten Heimpartie der neuen Saison gegen Greuther Fürth wartet auf die Roten Teufel eine große Kulisse im Fritz-Walter-Stadion. Es sind bisher knapp 40.000 Karten verkauft worden.

6:22 Uhr ++ Privatautos bei der Polizei repariert? Ermittlungen laufen weiter ++ Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt weiterhin wegen Privatautos, die offenbar in einer Polizei-Werkstatt in Enkenbach-Alsenborn repariert wurden. Im Februar war das Ganze bekannt geworden. Auch Monate später sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in dem Fall noch nicht abgeschlossen. Denn es gibt noch offene Fragen: Zum Beispiel geht es laut den Ermittlern um die Frage, welche Personen überhaupt beschuldigt werden müssen. Deshalb könne man im Moment auch noch nichts zur Anzahl der Beschuldigten sagen. Ermittelt wird allerdings wegen Untreue, Diebstahls und Betrugs. Mehrere Mechaniker der Polizei am Standort Enkenbach-Alsenborn sollen laut Staatsanwaltschaft Privatfahrzeuge repariert haben - auch während der Arbeitszeit. Dafür seien sie von Kunden extra bezahlt worden. Außerdem sollen sie für die Reparaturen Ersatzteile der Polizei benutzt haben.

17:07 Uhr ++ Aufnahmestopp bei Tafel Pirmasens ++ Weil bei der Tafel in Pirmasens zuletzt immer mehr Menschen Hilfe gesucht haben, gibt es dort jetzt einen Aufnahmestopp. Das hat der Vorsitzende der Tafel mitgeteilt. Schon im vergangenen Jahr hatte die Tafel in Pirmasens einen Aufnahmestopp verhängt. Der wurde laut dem Vorsitzenden zwischenzeitlich aufgehoben. In den vergangenen vier Wochen seien jetzt wieder viele neue Kunden dazugekommen: 130 Erwachsene und mehr als 70 Kinder. Es seien jetzt so viele Kunden, dass erst mal keine neuen mehr aufgenommen werden könnten. Im Moment seien insgesamt 2.000 Menschen bei der Pirmasenser Tafel angemeldet, darunter viele Geflüchtete. Allerdings gebe es nur begrenzt Lebensmittel, weil Unternehmen immer weniger spenden. Und die Belastungsgrenze der ehrenamtlichen Mitarbeiter sei erreicht bzw. überschritten. Wie lange der Aufnahmestopp bei der Pirmasenser Tafel gilt, ist unklar. Um ihre Arbeit weiter erledigen zu können, sucht die Tafel in Pirmasens nach eigenen Angaben auch weitere Ehrenamtliche - die dann zum Beispiel helfen, die Lebensmittel an Kunden auszugeben.

17:03 Uhr ++ Viele freie Ausbildungsplätze im Westen der Pfalz ++ In der Westpfalz gibt es aktuell noch etwa 1.100 freie Ausbildungsplätze. Das geht aus den jüngsten Zahlen der Arbeitsagentur hervor. Damit ist noch etwa die Hälfte aller Ausbildungsplätze in der Region offen. Besonders im Einzelhandel gibt es viele freie Stellen: Einzelhandelskaufmänner- und frauen sind gesucht - ebenfalls für Verkäuferinnen und Verkäufer gibt es noch viele offene Stellen. Außerdem gibt's laut der Arbeitsagentur auch noch im Bereich der Lagerlogistik viele freie Stellen und auch im Handwerk sind noch Ausbildungsplätze unbesetzt. Die beliebtesten Ausbildungsberufe in der Westpfalz sind bei den Jungs in diesem Jahr übrigens unter anderem KFZ-Mechatroniker und Fachinformatiker. Mädels interessieren sich vor allem für den Job der Bürokauffrau oder der Medizinischen Fachangestellten. Wer noch auf er Suche nach einer Ausbildung ist, kann auf der Internetseite der Arbeitsagentur schauen, welche Unternehmen noch Plätze suchen. Ein Großteil der Ausbildungen hat bereits begonnen. Bewerben können sich Interessierte aber laut der Arbeitsagentur auch noch nach dem 1. September.

15:52 Uhr ++ Lautrer Handballer David Späth sichert Einzug in Halbfinale ++ Handball Nationaltorhüter David Späth hat seinem Team, mit einer Parade in der letzten Sekunde des Spiels gegen Frankreich, den Einzug ins Olympia Halbfinale gesichert. Der gebürtige Lautrer hält die Handballer damit weiter auf Medaillenkurs. In einem knappen Spiel konnte Deutschland die Gastgeber aus Frankreich mit 35:34 in der Verlängerung schlagen.

15

13:36 Uhr ++ Stromausfall in Bruchmühlbach-Miesau ++ In Bruchmühlbach-Miesau gibt es gerade einen Stromausfall, wie die integrierte Leitstelle in Kaiserslautern mitgeteilt hat. Betroffen sind demnach die Ortstteile Miesau, Bruchmühlbach und Buchholz. Zu den Hintergründen ist zurzeit noch nichts bekannt. Die Leitstelle empfiehlt Bürgern, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien zu reduzieren. Die Anlaufstellen für Bürger sind an der Grundschule Bruchmühlbach, am Dorfplatz Miesau und am Dorfgemeinschaftshaus in Buchholz. Sobald mehr Informationen vorliegen, erfahren Sie es bei uns. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.8.2024 um 13:30 Uhr.

13:35 Uhr ++ Zweibrücker Speerwerferin Hussong verpasst Finale ++ Die ehemalige Europameisterin Christin Hussong aus Zweibrücken hat bei ihrer dritten Olympia-Teilnahme das Finale im Speerwurf verpasst. Die 30-Jährige kam am Vormittag in der Qualifikation nicht über 59,99 Meter hinaus. Das war klar zu wenig für einen Platz unter den Top 12. Vor wenigen Minuten startete das Spiel der deutschen Handballer gegen Frankreich. Im Kader dabei: der gebürtige Kaiserslauterer David Späth. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.8.2024 um 13:30 Uhr.

12:06 Uhr ++ Neue Sitzbank am Union-Kino in Kaiserslautern ++ In der Kaiserslauterer Innenstadt gibt es eine neue Sitzbank. An der Platane vor dem Union-Kino steht jetzt eine S-förmige Bank. In der Vergangenheit hatten sich viele Bürgerinnen und Bürger von Kaiserslautern beschwert, dass es zu wenige Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt gibt. Daraufhin hatte die Stadt einen Bürgerworkshop durchgeführt – eines der Ergebnisse ist jetzt die neue Bank vor dem Union-Kino. Die neue Sitzbank am Union-Kino in Kaiserslautern. Stadt Kaiserslautern Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.8.2024 um 11:30 Uhr.

10:42 Uhr ++ Pfalzgalerie Kaiserslautern stellt 1.100 "demokratische" Plakate aus ++ In der Pfalzgalerie in Kaiserslautern werden aktuell über 1.000 Portraits von Bürgerinnen und Bürgern ausgehängt, die sich für Demokratie einsetzen. Die Plakate sind Teil eines Fotoprojekts des Lauterer Fotografen Thomas Brenner.

9:51 Uhr ++ Parkausweis für FCK-Spiele: Beantragung dauert länger ++ Wer in Kaiserslautern auf dem Betzenberg wohnt und gerade einen Parkausweis für FCK-Spieltage möchte, muss mit längeren Wartezeiten rechnen. Wie die Stadt mitgeteilt hat, kommt es wegen der Urlaubszeit gerade zu Verzögerungen bei der Beantragung auf dem Amt. Wer das vermeiden möchte, soll vorab telefonisch oder per Mail einen Termin bei der Straßenverkehrsbehörde ausmachen - oder den Ausweis direkt online beantragen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.8.2024 um 9:30 Uhr.

8:24 Uhr ++ "Tante-Enso-Laden" macht im Kreis Südwestpfalz auf ++ In Eppenbrunn im Kreis Südwestpfalz eröffnet Ende des Monats ein sogenannter Tante-Enso-Laden. Das gleichnamige Unternehmen hat nach Angaben von Ortsbürgermeister Thomas Heinemann (CDU) zusammen mit der Ortsgemeinde das Angebot aufgebaut. Das Besondere daran sei, dass der Laden genossenschaftlich gegründet wurde. Mehr als 400 Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich mit je 100 Euro oder mehr an den Kosten. Entsprechend groß soll nun das Sortiment ausfallen. Über 3.200 Artikel will der besondere Tante-Emma-Laden zukünftig anbieten. Dass sind fast so viele Artikel, wie es bei Edeka oder Rewe gibt. Rund fünf Stunden ist der Markt täglich geöffnet. Mit einer Zugangskarte kann man dort auch nach Ladenschluss, rund um die Uhr, einkaufen. Ortsbürgermeister Thomas Heinemann ist sich sicher, dass der Laden eine große Bereicherung für den Ort wird, da es dort bisher noch keinen Lebensmittelmarkt gibt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.8.2024 um 8:30 Uhr.

7:21 Uhr ++ Straßendecke in Zweibrücken eingebrochen ++ Am Kreisel in Niederauerbach in Zweibrücken ist ab heute eine Straße gesperrt. Auf der Hofenfelsstraße ist ein Teil der Straßendecke eingebrochen, diese muss jetzt erneuert werden. Wie lange die Sperrung dauern wird, konnte die Stadt noch nicht sagen. Eine Umleitung wird eingerichtet. Alle anderen Zu- und Abfahrten des wichtigen Verkehrskreisels in Zweibrücken sind aber befahrbar. In Zweibrücken-Niederauerbach ist ein Stück der Straße eingebrochen. UBZ Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.8.2024 um 6:30 Uhr.

6:54 Uhr ++ B10 bei Wilgartswiesen nur einspurig ++ Die B10 bei Wilgartswiesen im Kreis Südwestpfalz ist zurzeit nur einspurig befahrbar. Gestern hatte dort ein Tanklaster einen Unfall - nach Angaben der Polizei war er über mehrere Metallteile gefahren, die auf der Straße lagen. Eines davon bohrte sich in den Tank des Lasters, deshalb flossen 180 Liter Diesel ins Erdreich. An der betroffenen Stelle werden heute noch Bodenproben genommen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.8.2024 um 6:30 Uhr.