8:14 Uhr

Wie sicher sind Schulwege? Das prüft der europäische Automobilclub ACE ab heute in ganz Deutschland. Den Auftakt machen sie an der Grundschule im Kaiserslauterer Stadtteil Dansenberg. Die ehrenamtlichen Mitglieder prüfen unter anderem, wie gut die Schule mit verschiedenen Verkehrsmitteln erreicht werden kann und wie die Situation mit Elterntaxis ist. Sie stehen auch für Fragen zur Verfügung.

In den kommenden Monaten will der ACE in ganz Deutschland die Verkehrssituation an rund 150 Grundschulen prüfen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.06.2025 um 7:30 Uhr.