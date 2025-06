Blog: B10 bei Wilgartswiesen gesperrt, Unfall in Tunnel, Betrunkene überfährt Straßenlaterne

9:05 Uhr

Heute wird es überall sehr sonnig. Die Temperaturen erreichen 26 Grad in Dreisen und bis 29 Grad in Kindsbach. Am Abend ziehen von Westen her einige Wolken heran. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt - bei Tiefstwerten zwischen 17 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende gibt es ebenfalls viel Sonne und zeitweise Wolkenfelder. Am Sonntag wird es deutlich schwüler.

Blick auf Winnweiler. SWR

Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.06.2025 um 6:30 Uhr.