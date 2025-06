Blog: Kerwe nach Tötungsdelikt in Unkenbach abgesagt, Verstärkte Kontrollen an Synagogen in der Westpfalz?

16:19 Uhr

Durch die Angriffe Israels auf Iran hat sich die Sicherheitslage in Nahost verschärft - und das wirkt sich offenbar auch auf das jüdische Gemeindehaus in Kaiserslautern aus. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz sagte, dass die Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen im Land fortgeführt und angepasst werden. Ob das jüdische Gemeindehaus in Kaiserslautern jetzt stärker geschützt wird, dazu äußert sich die Polizei aus Sicherheitsgründen nicht konkret. Klar ist aber: Die Schutzmaßnahmen rund um jüdische Einrichtungen bleiben hoch - und werden, wenn nötig, angepasst. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern. Kontrollgänge zu bestimmten Zeiten, Präsenz bei Veranstaltungen oder gezielte Überprüfungen von Gebäuden - all das gehört zum landesweiten Sicherheitskonzept. In der Westpfalz ist besonders Kaiserslautern mit seiner Synagoge in der Basteistraße ein wichtiger Ort für jüdisches Leben.

