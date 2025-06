Blog: Fußringe für Störche im Kreis Kusel, Wohnheim für Hilfsbedürftige in Zweibrücken geschlossen, FKP gegen HSV

7:39 Uhr

Etwa 20.000 Menschen haben am Samstag die "Lange Nacht der Kultur" in Kaiserslautern besucht. An mehr als 30 Orten in der Innenstadt gab es zahlreiche Kultur-Angebote - von Musik und Tanz über Kabarett bis hin zu Ausstellungen. Für Christoph Dammann vom Kultur-Referat der Stadt Kaiserslautern gab es viele Highlights. Eins davon in der Marienkirche. Dort wurden Hirnströme durch moderne Technik auf den Kirchen-Wänden sichtbar gemacht.

Viele Angebote bei der "Langen Nacht der Kultur" in Kaiserslautern waren kostenlos. Laut Dammann ist das vor allem möglich durch das Engagement der Mitarbeiter des Kultur-Referats und durch die finanzielle Unterstützung vom Land und von Sponsoren. Für das kommende Jahr ist bereits die nächste lange Kultur-Nacht geplant.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.06.2025 um 7:30 Uhr.