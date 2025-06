Blog: Pirmasens geht gegen Müllsünder vor, Geld für freie Kulturszene in Kaiserslautern

14:43 Uhr

Immer mehr Menschen laden in Pirmasens laut der Stadtverwaltung illegal Müll ab. Jetzt sagt die Stadt Müllsündern den Kampf an. In erster Linie will die Stadt herausfinden, wer den Müll überhaupt illegal entsorgt. Deshalb kontrolliert das Ordnungsamt jetzt häufiger. Und: Die Stadt ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich zu melden, wenn sie etwas beobachten - also wenn jemand Müll dort ablädt, wo er nicht hingehört.

Außerdem arbeitet die Stadt gerade an einem Konzept, um die Vermüllung rund um Container-Standorte in den Griff zu bekommen. Denn genau dort entstehen laut Stadtspitze immer öfter wilde Müllkippen. Zwischen gelben Säcken und Elektroschrott landet dort sogar Bauschutt. Drei Pirmasenser wurden inzwischen schon erwischt - sie mussten Geldstrafen zahlen. Wie viel, teilte die Stadt nicht mit, aber in schwerwiegenden Fällen drohen mehrere tausend Euro.

